MILETIĆ: AKO UKRAJINCI OSVOJE HERSON, RUSIJA ĆE ISKORISTITI NUKLEARKE! Putinova vojska ne može da ostvari NJEGOVE CILJEVE

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin proglasio je danas ratno stanje na teritoriji četiri ukrajinske oblasti koje je Rusija nedavno anektirala. Njegov ukaz o ratu stupiće na snagu sutra, 20. oktobra, a očekuje se da će sukob dobiti nove i nemilosrdne razmere.

Prethodno je ruska vojska uništila više od trećine trafostanica i elektrana u Ukrajini i time izazvala nezapamćeni energetski kolaps u toj zemlji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da bi, ukoliko rusko raketiranje nastavi ovim tempom, država mogla u potpunosti da ostane bez električne energije već do kraja ove nedelje i da građani treba da se pripreme za život bez struje, vode i grejanja.

Moskva je, inače, od 10. oktobra, u znak odmazde zbog ukrajinskih napada na Krim i Belgorod, počela sistematski da uništava objekte koji su od vitalnog značaja Ukrajine.

Zato je Zelenski rekao da je "Vladimir Putin još jednoim pokazao svoje zločinačko lice i da sa njim više nema prostora za pregovore". S druge strane, oni koji podržavaju poteze šefa Kremlja, kažu da ovim delovanjem Putin, ne samo da čuva svoju zemlju, već spasava svet.

Luka Kastratović, general-major u penziji, smatra da je proglašenje ratnog stanja u ove 4 oblasti bio logičan sled događaja koji nije mogao da se izbegne.

- Proglašenje ratnog stanja u ove 4 oblasti je logičan sled specijalne operacije posebno posle s provedenog referenduma i proglašenja ove 4 regije kao teritorije Ruske Federacije. Sada kada je proglašeno ratno stanje stvaraju se uslovi da okršaji budu žestoki, da se upotrebe jača ubojna sredstva i da razaranja budu jača. Ono što je negativno je da koliko god se želelo da bude manje žrtava ipak će biti velikih žrtava kod civilnog stanovništva - rekao je Kastratović.

Dejan Miletić, Institut za javnu diplomatiju, dotakao se samog rata za koji smatra da ne ide u korist Rusije.

- Specijalna operacija u suštini rat između dve zemlje ne ide kako su Rusi zamislili. Evo sada i mobilizaciju, ratno stanje i sad imamo haos gde su oni to proglasili svojom teritorijom kako bi mogli ove stvari da donose. Sada mogu da kažu da je to rat - rekao je Miletić.

Takođe je naveo da svakom ko odbije mobilizaciju, sledi smrtna kazna u Rusiji.

- Kada se proglasi ratno stanje to više nije kao vandredno stanje. Ovo dolazi do tog nivoa da vojska odnosno stanovništvo može da se mobiliše za rat. Tako da svi muškarci koji su na toj teritoriji mogu sutra idu u rat. Jasni zakoni postoje kada je ratno stanje. Svako ko neće da se odazove mobilizaciji može da dobije smrtnu kaznu i svako ko dezertira može da dobije smrtnu kaznu - rekao je Miletić.

- Mi ne znamo šta Putin ustvari hoće i njegova vojska ne može da ostvari njegove političke ciljeve. Mi smo samo imali neku perspektivu o ruskoj vojci, ali je i zapad imao takvo mišljenje. Međutim, kako ide dovoljno je da se ukrajinska vojska naoruža najsavremenijem oružjem i da se ruska vojska zaustavi. A šta bi bilo da učestvuju američki marinci i britanske brigade - istakao je Miletić.

- Ja se ne bih iznenadio da dođe i do upotrebe nuklearno taktičkih sredstava. Mislim da će ova situacija sa Hersonom biti prelomna. Ne izmeštaju 60.000 civila slučajno i ako ukrajinci zauzmu Herson to će predstavljati ozbiljan šamar. To će Putin morati da opravda njegovom javnom mnjenju. Zauzimanje Hersona može da dovede do korišćenja nuklearnog nauružanja - rekao je Miletić.

