PODLO ORUŽJE U RUSKO-UKRAJINSKOM SUKOBU? Šta je prljavije: Bomba ili medijske priče o njenoj mogućoj upotrebi?

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izneo je nepotkrepljene tvrdnje da bi Kijev mogao da upotrebi "prljavu bombu" koja u sebi sadrži radioaktivne supstance. Vlade SAD-a, Francuske, Velike Britanije, kao i Kijev- negiraju ove tvrdnje.Sa druge strane optužbe od strane Ukrajine su da su Rusi lansirali bespilotne letelice, iranske kamikaze "ŠAHID".

U prvom satu jutarnje Redakcije pored rata oružijem reč je o rusko ukrajinskoj borbi i ovim informacijama- odnosno dezinformacijama.

foto: Kurir TV

O prljavim bombama i njihovoj prirodi, Zoran Vitorović novinar je objasnio:

- To oružje se inače primenjuje, zvanično ne, ali u praksi da. Obično je to cezijum, plutonijum, mali izvori radioaktivnih čestica koje aktivira eksplozija. Dovoljno je da se pokrene to zračenje, a da ljudi nemaju pojma da su ozračeni. Znači umirete u roku od 6.meseci, a ne znate od čega. Nije obična bomba, niti izgleda tako i mnogo je jednostavnije napraviti je.

foto: Kurir tv

- Vi kompletno uputstvo možete naći na dark netu, to je nešto najgore jer je tako lako, dostupno - ispričao je Vitorović

Ukoliko bi došlo do eventualnih posledica na nuklearnoj elektrani u Zaporožju, koja je zaštićena i kakva je odgovornost one strane koja bi tako nešto priredila, izjasnio se Mihajlo Vučić, viši naučnik saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu:

foto: Kurir tv

- Rat će se završiti, a ekološke štete ostati! Sve mi ovo izgleda jako neozbiljno. Kakav je ovo rat? Stvara se panika i strah u stanovništvu da do toga i može da dođe. To je nedozvoljeno i neetičko oružije. A pritom bi krivica pala na Ukrajinu jer je ta elektrana na njenoj teritoriji i tako se sudi, po međunarodnom pravu - rekao je Vučić i dodao:

foto: Kurir

- Što se dronova tiče, Rusi nisu imali dovoljnu proizvodnju dronova, pa su im zbog toga iranske vlasti i isporučivale te dronove, kao još jedna zaraćena strana, što se otvoreno zna.

Kurir.rs

