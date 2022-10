UKRAJINSKA PRLJAVA BOMBA ISTINA ILI MEDIJSKI SPIN? Šta krije razgovor Šojgua i Ostina? Dve ključne teme se same nameću!

U nedelju popodne ruski mediji saopštili su vest, da je Sergej Šojgu ministar odbrane Ruske Federacije razgovarao prvo sa svojim britanskim kolegom Benom Volasom, sekretarom za odbranu SAD Lojd Ostinom i svojim turskim kolegom, koje je informisao da Kijev sprema da upotrebi prljavu nuklearnu bombu.

Svetski mediji odmah su se ustalasali i to je ubrzo postala tema broj jedan. Rusija ne odstupa od svojih tvrdnji, upoređujući vlasti u Kijevu sa liderom Al kaide Osamom Bin Ladenom, koji je pretio da će upotrebiti prljavu nuklearnu bombu, a ta priča skoro do smrti Bin Ladena visila je kao Damaklov mač nad Zapadom.

"Upotreba „prljave“ bombe dovešće do kontaminacije zračenjem desetina hiljada ljudi i „uništavanja” života na toj teritoriji do 50 godina", rekao je neimenovani zvaničnik Rosenergoatom-a.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući nepoverenje Zapada prema informacijama koje je saopštila Rusija da "Kijev planira prljavu nuklearnu bombu" rekao je sledeće:

"Pretnja je očigledna, na njima je da veruju ili ne", dodao je Peskov.

Da li Ukrajina ima prljavu nuklearnu bombu i da li je blizu da je napravi je svakako jedno od pitanja. Da li je u pitanju medijski spin i šta se krije iza toga govorio je vojni komentator Boško Jovanović.

"Definicija prljave atomske bombe, je ta da se atomska bomba se u osnovi detonira sa zemlje, male je snage i kućne radisnosti. Kad sam rekao sa zemlje, nuklearno oružje obično pada na zemlju, a prljava bomba se nalazi u nekom vozilu, koje se detonira i izazove eksploziju. Ukrajina nema razloga da primeni prljavu atomsku bombu kao što ona u stvari samo gađa Zaporošku nuklearnu centralu da bi od tamo oterali Ruse. Inače oni to ne rade da bi izazvali detonaciju. Jer ako vetar odatle dune, posle detonacija može da pokrije ceo Dnjepropetrovsk, da dođe do Kijeva i da samom Kijevu napravi veliku štetu. Ista stvar je i sa prljavom nuklearnom bombom, ali prljava atomska bomba je odličan medijski spin da bi se prekrili pravi razgovori između Sergej Šojgua i Lojda Ostina. Jedna od tema razgovora bi bio da se američki sistem HIMARS ne primenjuje protiv Belgorodske oblasti, jer su Amerikanci to obećali da neće da se sa njim gađa teritorija Ruske Federacije, nego samo ruska vojska na teritoriji Ukrajine.

Druga moguća tema je dokle će Evropska unija da traje. koliko će vremena još trebati da Eu klone. Ona nikome ne treba. ona nije zanimljiva ni Rusiji ni Americi i ona u stvari i nema neku perspektivu, te je i zbog toga mogći predmet razgovora.

Kurir.rs/A.Mlakar/B.Jovanović