Hersonski most, bio je od avgusta 2022. meta ukrajinskih raketno artiljerijskih snaga. Narodskim rečnikom rečeno VBR HIMARS i njegovih raketa M-31. Međutim ni tri meseca i više od 200 raketa M-30 i M-31 ispaljenih nije bilo dovoljno da se sruši Antonovski most.

Antonovski most je inače jedini drumski most preko reke Dnjepar u Hersonskoj oblasti između centra regiona Hersona i grada Aljoša. Most se nalazi blizu brane Nove Kahovka i istoimene elektrane. Ukupna dužina mosta je oko 1,4 km, a njegova širina 25 metara. Izgrađen je od armiranog betona da bi mogla konstrukcija da izdrži velika opterećenja.

To govori o tome zašto je ovaj most bilo jako teško uništiti u tromesečnim raketiranjima.

Rusi su još od sredine septembra prvo bili uspostavili pontonski, koji je dva puta prekinut raketiranjem, a onda je uspostavljen prevoz rečnim baržama, odnosno plovnim skelama koje je dala ruske pontonjerske jedinice.

Sada u svetlu trenutnih dešavanja, ruski inženjerci digli su posle prelaska poslednjih snaga most u vazduh i time prekinuli jedinu komunikaciju između leve i desne obale reke Dnjepar. Snimak koji je objavljen iz drona prikazuje trenutak kad su ruske jedinice u četvrtak uveče digle u vazduh ovaj most.

Treba dodati i da pored Antonovskog mosta, odnosno nedaleko od njega srušen je metodom zaprečavanja i železnički most s čime je faktički prekinuta svaka kopnena veze leve i desne obale reke Dnjepar koja na pojednim mestima dostiže i širinu od 6 km.

Kada se pogledaju podaci Antonovski most po izdržljivosti nije nadmašio i most Tan Hoa na reci Song Ma poznat i kao Zmajeva čeljust u Severnom Vijetnamu. Iako su neki upoređivali taj most i da su ukrajinci bili uspešniji. Što se pokazalo da nisu iako je mostovska konstrukcija Antonovskog mosta pretrpela velika oštećenja.

Što se tiče mosta Tang Hoa Amerikanci su pokušavali sa desetinama avio-bombi i specijalnim operacijama da unište ovaj most. Ojačana konstrukcija nije dozvoljavala da se most sruši. Most je neprestano raketiran i gađan od 1965. do 1972. To je Amerikancima pošlo za rukom tek kad se pojavila prva generacija vođenih avio bombi. Amerikanci su tek posle 800 avio poletanja uspeli da sruše most, dok su izgubili čak 104 pilota.

