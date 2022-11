"BAJDEN I TRAMP NAJVEĆI GUBITNICI IZBORA!" Jelača: Amerikanci su ih se zasitili, to je kao pelinkovac, SLATKO GORKA KOMBINACIJA

Republikanci preuzimaju kontrolu nad Predstavničkim domom. Slede dve godine podeljene vlade, Bajdenove demokrate zadržale Senat.

Republikanci su preuzeli kontrolu nad Predstavničkim domom kongresa, pripremivši teren za naredne dve godine podeljene vlade u SAD, samim tim što je demokratska partija predsednika SAD Džozefa Bajdena zadržala kontrolu nad Senatom ili Gornjim domom.

Gosti jutarnjeg programa na Kurir televiziji bili su Milan Đukić, advokat i Dejan Jelača, naš glumac, ali i dopisnik iz Njujorka.

Advokat je pojasnio uticaj Bajdena, kao i to da republikanci ne mogu potpuno da ga spreče.

- Mogu da mu otežaju i u nekim eventualno pokušaju da ga spreče, ne mogu da ga spreče potpuno jer je izvršna vlast u rukama predsednika, poznato je da je američki ustavni sistem takav da je to dominantno, predsednički sistem. Oni mogu da urade dosta stvari koje su vezane za finansije, prihvatanje budžeta, stvari koje su vrlo važne, ali nemaju neku odlučujuću ulogu da bi mogle da spreče ono što je njegova politika - rekao je Đukić.

Glumac je rekao da američki narod nije zadovoljan liderima najvećih stranaka.

- Američki narod je poslao jasnu poruku ovih izbora, a to je da nije zadovoljan liderima najvećih stranaka, u ovom slučaju Bajdenom i Trampom. To se tačno videlo po glasovima i načinu na koje su demokrate zadržale senat, ali izgubile Donji dom. Vidi se to nezadovoljstvo prema Bajdenu, generalno na svim nivoima, njegova popularnost je na kritičnom nivou - započeo je Jelača.

Pritom se osvrnuo na položaj Trampa.

- Najveći gubitnici ovih izbora su Tramp i Bajden. Ono što se tiče Trampa, preko 90% kandidata koje je podržao nisu prošli ili nisu dobili izbore. Dakle, vrlo je jasna poruka da je američki narod umoran od ovih lidera. Amerikanci žele novu energiju, mudre ljude koji će na drugačiji način rešavati neke stvari - obrazložio je Jelača.

Advokat se dotakao i kandidature Trampa za predsednika SAD.

- Normalno da je on objavio svoju kandidaturu, to je očekivano, on je to i najavio, tada je najavio i neku njegovu veliku pobedu koja se nije dogodila. Njegov problem je guverner Floride Desantis koji je isplivao posle ovih izbora kao neko ko će najozbiljniji kandidat republikanaca. Trampova pozicija sada je mnogo slabija nego pre izbora kada je taj Crveni talas projektovan kao ta dodatna vrednost koju Tramp kao nepolitičar daje Republikancima, pa će njegovi novootpakovani kandidati doneti promene, a to se nije dogodilo. Oni su se tako slupali na svim tim pozicijama na kojima su očekivali da će dobiti podršku. To je kao pelinkovac, slatko gorka kombinacija, u kojoj je slatko što je vaša politička organizacija pobedila, ali gorko jer su vaši kandidati propali, a još gorčije što je Desantis ostvario ubedljivu pobedu - rekao je Đukić.

