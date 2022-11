UKRAJINCI PRINUĐENI DA BEŽE IZ GRADOVA: Životni uslovi u urbanim centrima postaju nemogući EVO KO ZAISTA KOMANDUJE RUSKIM SNAGAMA

Na frontu u Ukrajini sve je teže! Pored ruskog granatiranja i potpunog uništenja zemlje za poslednjih devet meseci, Ukrajinci se suočavaju i sa nestankom struje i to u danima prvog snega i temperature koja je pala deset stepeni ispod nule.

U regiji Kijeva koji se danima bombarduje, trenutno je više od deset miliona ljudi bez električne energije i grejanja! Brojna domaćinstva su i bez vode, a pored zaoštravanja ratnih dejstava, neprijateljstvo dolazi i u predstojećoj zimi.

Dok bombe padaju i na Kijev, ali i na Krim, nadu uliva susret u Ankari i mogući pregovori na relaciji Kremlj-SAD. S druge strane, situaciju je zakomplikovala raketa koja je pala na teritoriju Poljske, članice NATO, a za koju se ispostavilo da je potekla od ukrajinske vojske.

Da li je zbog rakete u Poljskoj poljuljano poverenje Zapada u Zelenskog? Da li je veća mogućnost eskalacije na frontu ili mirovnih pregovora za stolom? Kako će civili dočekati ledenu zimu bez struje, vode, grejanja, energenata?

Na ova i druga pitanja u emisiji "Usijanje" odgovaraju Ivan Miletić iz Instituta za javnu diplomatiju i Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta portala Kurir.rs.

Mlakar smatra da ne može biti reči o tome da se udar ukrajinskog drona u ruski naftni terminal nije dogodio.

foto: Kurir televizija

- Ukrajinska mornarica je pomorskim dronom izvela napad na naftni terminal u luci Novorosisk. To je trebalo da bude jedna od rezervnih luka za Crnomorsku flotu. Besmisleno je tvrditi da se to nije desilo jer postoji snimak na kojem se jasno vidi udar drona u jedan od naftnih terminala. Takođe, najnoviji detalj je to da su građani izašli na ulice Odese, a policija je pokušala da ih skloni. Stanje ukrajinske infrastrukture je jako kritično i neizvesno je kada će struja biti uključena - rekao je Mlakar.

Dodao je da u Ukrajini postoje neformalne preporuke stanovništvu da se iz grada skloni na selo:

- Neka neformalna preporuka jeste da stanovnici traže smeštaj kod rođaka sa sela jer su uslovi života u gradovima praktično nemogući.

Miletić je rekao da je težak položaj ukrajinskog stanovništva bio cilj Rusije:

- To i jeste bio cilj Rusije. To je bilo i kod nas za vreme bombardovanja kada su stradala energetska postrojenja s tim da je to bilo usred leta, a Ukrajini predstoji zima bez struje. Građani jesu u velikom problemu i tačno je sve više razmišljaju o preseljenju na selo.

foto: Kurir televizija

Mlakar je naglasio da Rusija još ne učestvuje u sukobu svojim punim vojnim kapacitetom.

- Rusija još nije uvela nijednu operativnu jedinicu veću od ranga puka u borbena dejstva. Između 150.000 i 200.000 ruskih vojnika se nalazi na ruskim granicima, a u Belorusiji oko 20.000. Svi se nalaze na intenzivnoj obuci šest dana u nedelji po šest do osam sati dnevno. Uvežbava se PVO zaštita i prodori oklopnih vozila - rekao je Mlakar.

Dodao je da je gotovo izvesno da Rusija neće koristiti nuklearno naoružanje i da ratnim operacijama komanduje ruska obaveštajna služba GRU:

- Od ruske obaveštajne službe GRU zavisi kada će se ostale ruske jedinice uključiti u borbena dejstva. To ne zavisi ni od Kremlja, ni od Šojgua, već od njih.

Miletić je ocenio da nagomilavanje vojne tehnike od strane Rusije nije od posebnog značaja ukoliko nije podržano borbenim moralom, koji je prema njegovom shvatanju izraženiji na strani Ukrajinaca.

- Nagomilavanje tehnike ne znači ništa jer bez vojnika tehnika samo "sedi". Džabe su dovukli sve te tenkove. Borbeni moral je ono što je bitno. Videli smo da je borbeni moral Ukrajinaca taj koji dobija. Nije juriš to što rešava problem, nego jedna strana treba da bude dovoljno uporna tako da druga strana odustane. To smo videli i kod Kijeva, i kod Hersona, i kod Harkova. Nije važno da li se grad uzima pod borbom ili povlačenjem ruske vojske - kaže Miletić.

Ocenio je da je Krim "dragulj" koji Ukrajina želi da osvoji jer bi to znatno ojačalo njenu pregovaračku poziciju.

foto: AP Bernat Armangue, Shutterstock

Mlakar smatra da Herson nije vojnički značajan cilj i da se ruska vojska povukla zbog straha od rušenja brane što bi dovelo do velikog potopa u Hersonu.

- Herson vojnički nije bitan. (komandant združenih snaga u Ukrajini Sergej) Surovikin se bojao da će Ukrajinci gađati branu. Ako bi pogodili branu, grad bi bio poplavljen i 60.000 hiljada vojnika bi bilo zarobljeno - kaže Mlakar i dodaje da Rusija ima manevarski prostor za povlačenje kojim kupuje vreme za osmišljavanje ratne taktike.

Dok Miletić smatra da se ruski poraz može videti u neostvarivanju namere da demilitarizuju Ukrajinu, Mlakar tvrdi da je to samo deklarativni cilj Rusije, a da je veliko pitanje šta je njen pravi cilj.

- Šta se dešava u Kremlju ne možemo znati. Ruska elita se zatvorila u čauru koja je sasvim neprobojna i samo oni znaju šta su njihovi ciljevi - tvrdi Mlakar.

Gosti "Usijanja" su saglasni da je raketa koja je eksplodirala na teritoriji Poljske nesumnjivo ispaljena od strane ukrajinske vojske i to zbog zastarelosti tog oružja i PVO sistema S-300 iz kojeg je lansirana.

Kurir.rs

