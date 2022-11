SOVJETSKI SAVEZ I NJEGOVE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE NKVD I GRU: Tri elementa obaveštajnog rada

Sovjetski savez i njegove obaveštajne službe NKVD i GRU su imali tri segmenta obaveštajnog rada.

Jedan segment se sastojao o prikupljanju obaveštajnih podataka o oružanim snagama nacističke Nemačke, vodile su ga grupe Leopalda Trepera u Briselu i u Parizu, grupa Šandora Rade u Švajacarskoj i Rihard Zorge u Japanu i sve tri grupe su javile tačan datum kada će nacisitička Nemačka da napadne Sovjetski Savez.

Staljinu je to bilo sumnjivo da čak od tri izvora dobije istu informaciju da je čak rekao za Zorgea "ja ne mogu da verujem toj pijanici i tom j****u", tako je doslovno rekao.

Rad te tri grupe je bio faktički uzaludan jer je Sovjetski Savez mogao mnogo bolje da se pripremi za rat, nego što se spremio.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Mogao je da izvrši preventivni udar, mogao je da prebaci vazduhoplovstovo u dubinu i da ga sačuva i mogao je da spreči da 600.000 vojnika ne padne u zarobljeništvo u okolini Kijeva, ali sad je lako suditi sa ove distance.

Postojala je druga grupa Kembridžska i Oksfordska petorka.

Oni su se bavili prikupljanjem informacija koje su bile bitne za Sovjetski Savez, ali koje nije htela Brtitanija da deli.

Kembridžsku grupu vodio je manje ili više Kim Filbi i postojala je grupa koja se infiltrirala u Los Alamos, tako da je Staljin znao za vreme Drugog svetskog rata da Amerika pravi nuklearnu bombu i kad mu je Truman rekao na Posdamskoj konferenciji da imaju tajno oružje koje će upotrebiti protiv Japana, Staljin je rekao: " srećno i baš je lepo to da čujem".

Na to je Truman rekao Čerčilu: " Vidim da nema pojma o čemu pričam. Naša tajna je zaštićena".

U stvari nije, jer je velika grupa nukelarnih fizičara su bili levičari i iskreno su verovali da treba da podele tajnu o nuklearnoj bombi sa Sovjetskim Savezom. Tu su glavni Openhajmer i Klaus Fuks.

Postojala je grupa koja je širila lažne informacije među neprijateljima. To je radio Anton Vasiljevič Turkulj sa svojim pomoćnicima koji su imali svoje podmreže i uspeh širenja lažnih informacije je bio u tome što Nemci nisu imali nikakvu obaveštajnu službu u Sovjetskom Savezu.

Njihov najveći uspeh je bio pre rata kad su poslali dokumente u Moskvu o tome da Tuhačevski sprema puč što je dovelo do čistke među oficirima, gde je ubijeno oko 10.000 oficira što je dovelo do problema u komandovanju Crvenom armijom, ali nikakvih obaveštajnih uspeha nisu imali, ne samo protiv Sovjetskog Saveza nego i protiv zapadnih saveznika. Imali su jedino velike uspehe u Americi gde je postojala i danas postoji brojna zajednica sa nemačkim korenima, te se nemačka špijunaža najbolje oslanjala, to je opisano u knjizi Tajni rat protiv Amerike.

Kurir.rs/A.Mlakar/B. Jovanović