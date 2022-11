Kina podržava MAAE da proširi rad na radioaktivnoj vodi iz Fukušime

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine, Mao Ning, je juče navela na konferenciji za novinara, da Kina podržava Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (MAAE) i tehnološku radnu grupu da prošire rad o delovanju zagađene vode iz nuklearne elektrane Fukušima, kako bi se uticalo na Japan da nađe najbolje rešenje za zagađenu vodu.

Tehnološka radna grupa MAAE-a je posetila nuklearnu elektranu Fukušima od 14. do 18. novembra, kako bi pregledala plan o puštanju zagađene vode u more, a koji je podnela Tokijska električna kompanija. Dakle, MAAE će izneti preliminarni izveštaj u roku od tri meseca, a konačni izveštaj o bezbednosti sledeće godine.

Na to je Mao Ning izjavila da Kina hoće da radna grupa praktikuje ozbiljne standarde o nuklearnoj bezbednosti, i da osigura apsolutnu bezbednost puštanja zagađene vode, japanska strana bi treba da blisko sarađuje na tome. Mao Ning je dodala, tehnološka grupa nije dala ocenu o planu rešavanja zagađene vode, koji ne podrazumeva ispuštanje u more. Kina podržava rad tehnološke grupe, što ne podrazumeva da se slažemo sa pogrešnim odlukom japanske vlade da ispusti vodu u more, rekla je Mao.

Ona je istakla da Kina zahteva od Japana da ozbiljno reaguje na zabrinutost svih strana, i odustane od namere da ispusti nuklearnu vodu u more.

(Kurir.rs/Kineska medijska grupa)