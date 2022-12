DA BI SE FORMIRAO SUD ZA RUSKE ZLOČINE, RUSIJA MORA DA IZGUBI RAT! Toma Fila za Kurir TV otkrio zašto gubitak rata nije moguć

Evropska unija pokušaće da, uz podršku Ujedinjenih nacija, uspostavi specijalizovani sud za istragu i krivično gonjenje ratnih zločina koje je Rusija počinila u Ukrajini, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Predsednica EK Ursula fon der Lajen najavila je osnivanje specijalnog suda za ruske ratne zločine i tako još jednom je uperila prstom u direktno u Rusiju. foto: Kurir televizija - Ruska invazija na Ukrajinu donela je smrt, pustoš i neizrecive patnje. Procena je da je do sada ubijeno više od 20.000 civila i više od 100.000 ukrajinskih vojnih oficira. Rusija mora da plati za svoje užasne zločine. Šteta koju je Ukrajina pretrpela procenjuje se na 600 milijardi evra. Stravični zločini Rusije neće ostati nekažnjeni - rekla je predsednica Evropske zajednice.

Ovu ideju podržao je i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Da li je osnivanje ove institucije izvodljivo i šta je cilj ovakve najave, u prilogu Valentine Danilović.

Advokat Toma Fila gostovao je u Pulsu Srbije gde se osvrnuo na ovu ideju o mogućem formiranju specijalizovanog suda.

- Meni je ona bila simpatična kada sam čuo koliko dece ima i mislio sam da je možda razumna žena. Da bi došlo do formiranja specijalnog suda morala bi Rusija da izgubi rat. Pa onda neko da proda Putina kao što je DOS prodao Miloševića. Jer taj međunarodni sud u Hagu nisu priznale ni jedna od velikih sila. On se odnosi na male zemlje. Ursula traži da se utvrdi sud za zločine Rusa, a šta ćemo sa zločinama Ukrajinaca. Recimo videli smo svi da su streljali zarobljene vojnike, to je ratni zločin. To je priča Hrvatske koja je govorila da su oni napadnuti i da u odbrani ne vršiš zločine pa možeš da streljaš, siluješ i ubijaš koga hoćeš - istakao je Fila.

foto: Kurir televizija

Voditeljku Anastasiju Čanović interesovalo je da li bi mogao predsednik Rusije Vladimir Putin da se proda Haškom tribunalu.

- Pa moralo bi prethodno da dođe do raspada Ruske Federacije odnosno pre toga da Rusija izgubi rat koji neće izgubiti. Neće ga izgubiti jer je nuklearna sila i ne daj Bože da neko pređe tu granicu - rekao je Fila.

Kurir.rs