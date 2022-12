MAĐARSKA UKINULA GORNJU GRANICU ZA CENU RUSKE NAFTE: Nalet patnike među stanovništvom zbog straha od nestašice goriva

Mađarska vlada je u utorak uveče ukinula gornju granicu cena za pomenutu robu nakon naleta panike među stanovnicima zbog nedostatka goriva. Ona je istovremeno krivicu za probleme još jednom pripisala Evropskoj uniji, koja je, prema njenom mišljenju, izazvala velike poremećaje u snabdevanju energentima uvođenjem sankcija Rusiji.

Mađarska vlada saopštila je u utorak uveče da je odlučila da odmah ukine gornju granicu cena na predlog mađarske energetske kompanije Mol. "Dogodilo se ono čega smo se plašili: sankcije ruskom tržištu nafte koje su sprovedene u ponedeljak izazvale su značajne poremećaje u snabdevanju Mađarske gorivom. Mol ne može bez uvoznog goriva", rekli su oni.

Kako smo ranije izveštavali, EU je u ponedeljak uvela embargo na uvoz većine ruske nafte u Uniju i gornju granicu cene ruske nafte koja se izvozi morem u treće zemlje. Ovim želi da smanji prihode Moskve za finansiranje vojske koja vrši agresiju na Ukrajinu.

Odluka mađarske vlade usledila je nakon upozorenja generalnog direktora Mola Đorđa Bače da je situacija sa snabdevanjem nesumnjivo kritična i da je potražnja naglo porasla. „Potrošači traže da se zalihe i došlo je do panične kupovine“, objasnio je on. U to vreme mađarski mediji su već objavljivali fotografije dugih redova ispred benzinskih pumpi širom zemlje. Na mnogim pumpama neke benzinske pumpe nisu radile. Prema Bacsa, oko četvrtine Molovih benzinskih stanica je u popodnevnim satima bilo bez goriva.

Prema njegovim rečima, nedostatak goriva je prouzrokovan padom uvoza od 30 odsto, a problemi imaju i zbog radova na održavanju jedne od njihovih rafinerija. Međutim, neki - među njima i Mađarsko udruženje nezavisnih benzinskih stanica (FBSZ) - upozoravaju da svi problemi proističu iz gornje granice cena goriva, zbog čega su strane kompanije smanjile isporuke goriva u Mađarsku.

Mađarska vlada je u novembru prošle godine odredila cenu benzina od 95 oktana na maksimalno 1,17 evra po litru. Njime je mera produžena na tri meseca i trenutno bi važila do kraja ove godine. Ona je to opravdala kao važno rešenje za smanjenje opterećenja potrošača zbog visoke inflacije. U međuvremenu, ograničenje cena osnovnih namirnica ostaje na snazi.

Kurir.rs/24ur