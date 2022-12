III DEO OPERACIJA Q: KUKAVIČJE JAJE MEĐU SVETSKIM ANTIGLOBALISTIMA: Qanon psihološka operacija američkih obaveštajnih službi?!

Prateći društvene mreže u proteklih nekoliko godina, postalo je i više nego očigledno da se svetom, a u ogromnoj meri i Srbijom, među populacijom sa antiglobalističkim stavovima širi kult ličnosti bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa. Tramp je izabran i došao na vlast 20.01.2017., na narativu „isušivanja močvare“, odnosno rešavanja problema endemske sistemske korupcije najvišeg nivoa u američkoj administraciji. Njegov mandat kao predsednika SAD je u tom pogledu, pak, pokazao veoma ograničene i samo deklarativne rezultate, koji su preko društvenih mreža i naloga najčešće nepostojećih aktivista (botova, uz svega šačicu stvarnih njegovih sledbenika) prenapumpavani, pompezno i nikada opravdano, najavljujući skorije velike pobede svetskih antiglobalista na čelu sa Trampom i promenu globalnog međunarodnog sistema.

foto: Profimedia

Qanon maksime i postulati

Najpoznatija i najrasprostranjenija krilatica Qanon pokreta je „Trust The Plan“ (Verujte Planu), odnosno, nikada nemojte sumnjati, preispitivati, posmatrati kritičkim okom, niti kroz prizmu logike i zdravog razuma ono u šta vas pripadnici Qanon pokreta uveravaju. Bukvalno sve što se u svetu dešava, bilo da ono, realno, ide na ruku globalističkim centrima moći ili antiglobalistima, deo je velikog svetskog plana Donalda Trampa, kao produžene ruke Galaktičke Federacije. Ako ikada bilo šta od ideja i dezinformacija koje Qanon širi dovedete u pitanje, bićete okarakterisani kao agent globalizma, ili u manje strašnom slučaju, kao zabludeli ili uspavani pojedinac koji je zaslepljen globalističkom propagandom.

Druga najpoznatija krilatica je „Where We Go One – We Go All“ (skraćeno WWG1WGA, iliti „Gde ide jedan (od nas), idemo svi“. U slobodnom prevodu bi najpribližnije bilo „Svi za jednog, jedan za sve“). To je fraza međusobne podrške pripadnika Qanona svakom pojedincu koji se deklariše kao njegov deo. Znači, svako ko kaže da je iz tog pokreta ili da ima tajnu poruku od Q – mora mu se verovati! O cilju stvaranja informacione kakofonije na ovaj način ćemo reći par reči kasnije. Najčešća apologija neispunjavanja najavljenih velikih svetskih događaja koja se čuje je reč: „strpljenja“. Ukoliko se, pak, sa preispitivanjem Qanon ideja i dezinformacija bude uporan, slede etiketiranja koja smo već naveli.

NESARA/GESARA su konačne ekonomsko-eshatološke dogme Qanon ideologije. NESARA je „National Economic Security and Recovery Act“ (odn. „Akt nacionalne ekonomske bezbednosti i oporavka“), set predloženih ekonomskih mera u SAD, osmišljenih devedesetih godina prošlog veka, koje su podrazumevale zamenu poreza na prihode nacionalnim porezom na promet, uvođenjem zlatno-srebrnog monetarnog standarda, za koji se pretpostavljalo da bi rezultovao nultom inflacijom i stabilnijom ekonomijom, međutim, taj predlog nikada nije stigao do Kongresa. Oko ovog predloga zakona stvorili su se mnogi mitovi, da bi u redovima američkih antiglobalista dostigao kultne razmere. GESARA predstavlja paralelnu zamisao NESARI, prvesnstveno što se tiče zlatnog monetarnog standarda, ali na globalnom nivou (odnosno globalni monetarni fond planete zemlje, koji navodno, vodi Melanija Tramp).

NESARA/GESARA, iako bi uspostavile globalni monetarni sistem i samim tim, globalnu vladu (što Qanon antiglobalistima promiče iz vida) bi, po verovanju Qanona, proizvele jedan „pravedniji svet bez bede i siromaštva“. Nije bitno što bi jednu ideju globalne vlade zamenili drugom. Ali, do tada, prvenstveno mora doći do „pada Kabale“, odnosno globalističkih centara moći koji su sada najuticajniji u svetu. Organizatori Qanona su i napravili serijal od dvadesetak ili više nastavaka filma „Pad Kabale“ u kome razrađuju sve gorespomenute ideje i dogme. Međutim, nije poznato koliko će još nastavaka izaći pre nego što „Kabala padne“.

Više je nego očigledno da je čitavi Qanon pokret jedna psihološka operacija (PsyOp) američkih bezbednosnih službi. Psihološka – jer na masovnom nivou indukuje jedno psihološko stanje potpuno suprotno, ali podjednako opasno kao paranoja (odnosno kada subjekti misle da se čitav kosmos zaverio protiv njih samih), a to je ponoja (odnosno stanje kada subjekti misle da se čitav kosmos zaverio da bi njima samima pomogao), time posredno, veoma postepeno, a u kombinaciji sa psihotronim oružjima, stvara masovnu psihozu u redovima svetskih antiglobalista. Svakako da bi se navedenoj masovnoj problematici mogao i morao posvetiti tim iz nacionalnog korpusa najistaknutijih psihologa i psihijatara, jer je očigledno reč o psihološkom ratu na globalnom nivou.

Operacija Q je lansiranje qukavičjeg jajeta u redove svetskih antiglobalista, sa ciljem njihovog dezinformisanja, pacifikacije (pozivanjem na večito čekanje promena koje će doći same od sebe) i, kao takve, neutralizacije protivnika globalističkih centara moći. Kukavičje jaje u antiglobalističkim pokretima izleže kukavicu, koja potisne sve ostale zdravorazumske pokrete na marginu. Krajnji cilj Qanona je kontrolisanje antiglobalista širom sveta, diskreditacija antiglobalističkog pokreta kroz indukovanje nelegetimnih akcija, ali i dezavuisanje ciljeva za koje se bore nezapadni geopolitički činioci: Pre svega, radi se o otvorenoj i brutalnoj demonizaciji Kine, ali i posrednoj diskreditaciji Ruske Federacije, kojoj se pripisuje epitet priveska Donalda Trampa i Qanona.

foto: EPA / Jim Lo Scalzo

Zaprepašćujuće je do kolikih je razmera Qanon pokret narastao u samoj Srbiji, gde postoji par desetina hiljada njegovih aktivista. Simptomatično je da oni najčešće prenose dezinformacije napisane na ijekavici i hrvatskom jeziku. Stoga, indikativno je da obaveštajni hab (hub) cele operacije Q u Jugoistočnoj Evropi nije obavezno u redovima hrvatskih obaveštajaca (jer bi se oni postarali da prevedu tekstove na srpski jezik). U Hrvatskoj se samo nalazi aktivistički hab Qanona, odnosno odatle dolaze aktivisti celog pokreta na višim ešalonima.

Gotovo je neverovatno da logična kritička pitanja, koja se mogu postaviti srpskim pripadnicima Qanon pokreta u pogledu moralnog integriteta samog Donalda Trampa sa srpskog aspekta ne mogu da kod Qanon sledbenika psihološki izazovu reviziju njihovih Qanon verovanja (a to je npr. ponašanje Donalda Trampa kao agenta izraelskog, ali i uticaja lobija kosovskih Albanaca prilikom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma; ali i Trampovo navodno „antivakcinašenje“, a potom javno vakcinisanje protiv kovida, što je „smrtni greh“ kod većine antiglobalista, a i da ne pominjemo Trampovu intervencionističku spoljnu politiku, u Siriji, a i na drugim mestima širom sveta). Izgleda da je hipnoza vrlo temeljna.

Pitanje je da li će se u narednom periodu naš, ali i drugi antiglobalistički korpusi širom sveta oporaviti od delovanja Qanon psihološke operacije i pokušati da izlaz iz krize sopstvenog (ne)delovanja pronađu u participaciji u realno zasnovanim društveno-političkim akcijama i legitimnim modifikacijama političkih sistema svojih nacionalnih država. Jake nacionalne države, sa suverenim politikama zaštite sopstvenih nacionalnih interesa su jedini garant opstanka naroda i njegove zaštite od transnacionalnih oluja. Sve ostalo je PsyOp.

Kurir.rs/Milan M. Babić