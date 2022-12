NAPRAVIO BOMBU KOJA JE RAZNELA BOING 747 IZNAD LOKERBIJA 1988. SAD: Libijac umešan u zločin u američkom pritvoru

Libijac optužen za umešanost u pravljenje bombe koja je izazvala eksploziju Pan Am aviona iznad škotskog grada Lokerbija u decembru 1988. sada je u američkom pritvoru.

U napadu je tada poginulo 259 ljudi, a bombaški napad ostaje najsmrtonosniji teroristički napad koji se dogodio u Ujedinjenom Kraljevstvu. Avion je leteo za Njujork iz Frankfurta preko Londona.

foto: ts3 / Zuma Press / Profimedia

Portparol Ministarstva pravde potvrdio je da su Sjedinjene Države preuzele pritvor Abu Agila Mohameda Masuda, koji je služio posebnu kaznu u Libiji. „Očekuje se da će se prvi put pojaviti u američkom Okružnom sudu za Distrikt Kolumbija“, rekao je portparol.

Škotska krunska kancelarija i Poreska služba saopštili su da je porodicama poginulih u bombaškom napadu u Lokerbiju rečeno da je osumnjičeni u SAD. „Škotski tužioci i policija nastaviće istragu u saradnji sa vladom Velike Britanije i njihovim američkim kolegama, jer je jedini cilj da se pronađu oni koji su sarađivali sa Al Megrahijem i da se privedu pravdi.

foto: ts3 / Zuma Press / Profimedia

Pan Am let 103, koji je putovao iz Londona za Njujork, eksplodirao je iznad Lokerbija 21. decembra 1988. godine, ubivši svih 259 ljudi u avionu i 11 na zemlji. To je i dalje najsmrtonosniji teroristički napad na britanskom tlu.

Masud je u Libiji odslužio 10 godina zatvora zbog izrade bombe. 2020. godine, na 32. godišnjicu napada, SAD su objavile optužbe protiv njega i zatražile njegovo izručenje. Krivična prijava je zasnovana na priznanju koje je Masud dao libijskim vlastima 2012. godine, kao i na njegovoj putnoj evidenciji koja ga dovodi u vezu sa zločinom.

foto: ts3 / Zuma Press / Profimedia

„Konačno, ovaj čovek koji je odgovoran za ubijanje Amerikanaca i mnogih drugih biće izveden pred lice pravde za svoje zločine“, rekao je tada na konferenciji za novinare Vilijam Bar, tadašnji državni tužilac. Do pomaka u istrazi došlo je kada su američki zvaničnici 2017. dobili kopiju intervjua koji je Masud, dugogodišnji libijski obaveštajni stručnjak za eksplozive, dao libijskim organima za sprovođenje zakona 2012. nakon pada režima libijskog lidera Moamera Gadafija. Navodi se da je Masud u intervjuu priznao da je napravio bombu za napad na Pan Am i da je napad naručila libijska obavještajna služba.

Masud je treći libijski obaveštajac koji je optužen u Sjedinjenim Državama za učešće u bombardovanju aviona Pan Am, ali će biti prvi kome će biti suđeno na američkom tlu.

Kurir.rs/24ur