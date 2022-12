"NIKADA DVE ČLANICE RATA NISU ZARATILE" Jedna poseta SAD bila je povod za usijanje na relaciji Ankara-Atina: ERDOGAN OVO NE PRAŠTA

Redžep Tajip Erdogan zapretio je Grčkoj sa raketama Tajfun, rekavši da Ankara neće sedeti skrštenih ruku ukoliko Grčka nastavi za militarizacijom svojih ostrva na Egejskom moru.

Erdogan je kritikovao i SAD, za koje je rekao da šalju oružije terorističkim organizacijama na severu Sirije.

Neprihvatljiva je pretnja članice NATO raketnim napadom na Grčku, rekao je Dendias u Briselu, pred sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije.

Ovim povodom, gosti u jutarnjem programu "Redakcija" bili su Vojislav Lalić, nekadašnji dopisnik Tanjuga iz Turske i Grčke i Nikola Perišić, iz Centar za društvena istraživanja.

Lalić je spomenuo Tursku i Edoganove reči dok je pretio Grčkoj.

01:08 STRUČNJACI TVRDE DA SU OVO OKIDAČI ZA RAT GRČKE I TURSKE! Amerika prva karika u zaoštrenim odnosima, JEDNA POSETA PROMENILA SVE!

- To nije ništa novo, to je jedna redovna pojava u odnosima između dve susedne zemlje, koje su i na papiru saveznici u okviru NATO. Doduše, izgleda da je to samo na papiru. Erdoganove jučerašnje reči su samo završetka jedne kampanje koja traje poslednjih meseci. Rekao je on i teže stvari pre nekoliko nedelja, kada je poručio Grcima da će oni jednog dana doći nenajavljeno i da će platiti veliku cenu ako se ne zaustave - započeo je Lalić.

Nakon toga, osvrnuo se na perspektivu Grčke, kao i razlog zatezanja odnosa.

- Grčka kaže da ima pravo da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet, ona je nedavno kupila moderno naoružanje od Francuske, a kupuje i od Amerike. Neposredan povod za zetezanje odnosa, koje inače traje decenijama, ali najnovije zatezanje usledilo je nakon posete Micotakisa Americi. On je na tom kongresu tražio da kupi američke avione, koje će verovatno dobiti. Sa obzirom na to da Turska traži avione F-16, na kongresu je Micotakis zamolio Ameriku da tu prodaju uslovi sa poštovanjem teritorijalnog integriteta Grčke, a to je u Turskoj izazvalo oštre reakcije - rekao je Lalić.

foto: Kurir televizija

Perišić je rekao da uskoro neće biti nekih ozbiljnijih sukoba, pa je spomenuo i to da dve članice NATO nikada nisu ratovale međusobno.

- Čini mi se da neće biti u skorije vreme, mnogi su taj odnos opisali kao "ratna retorika bez rata", takođe, nikada se nije desilo da dve članice NATO međusobno ratuju, kao ni da bude rat u državi koja je ušla u NATO. Ovo jeste zaoštravanje odnosa, iako su te dve države imali neke potpisane sporazume. Jedan od razloga jeste poseta Micotakisa Bajdenu i to što se Turska okrenula Rusiji i od njih uzela S-400, a to se nije dopalo SAD, a drugi razlog su izbori koji su blizu, pa se pred njih odnosi zaoštravaju. Razlog možemo naći u simbolima, jer je sada 100 godina od završetka rata između Grčke i Turske - rekao je Perišić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs