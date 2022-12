"ZA EKSTREMNU DESNICU U NEMAČKOJ ČAK 10 ODSTO BIRAČA" Bivši ambasador: Njihov uspon je posledica delovanja OVE POLITIČKE STRANKE

U velikoj operaciji policije širom Nemačke je uhapšeno 25 pripadnika ekstreme desnice koji su planirali napad na donji dom parlamenta, Bundestag. U razbijanju mreže ekstremno desničarskih i grupa koje šire teorije zavere, uhapšene su osobe bliske pokretu “Gradjani Rajha”. Nadležni računaju da će biti još hapšenja nakon velike racije koja je sprovedena prošle sedmice.

O buđenju ekstremne desnice u Nemačkoj govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije diplomata i nekadašnji ambasador u Nemačkoj, Milovan Božinović i Nikola Perišić iz Centra za društveno istraživanje.

- Čitav događaj može da ima i ozbiljniju pozadinu. U početku je to izgledalo kao operetski nastup političkih aktera ili zanesenjaka koji ne bi mogli ozbiljno da ugroze nemačke institucije koje su veoma jake. Istraga, međutim, pokazuje da postoje u Nemačkoj snage koje žele prevrat. To izgleda spektakularno, ali mislim da se nemačka politika suštinski promenila. To nikako ne treba gubiti iz vida - rekao je Božinović.

On smatra da su se u nemačkoj iskristalisale dve struje - ekstremna desnica i struja zelenih koja mada zvanično nastupa sa liberalnih pozicija takođe pokazuje karakteristike isljučivosti i totalitarnog pogleda na svet.

- Nemačka je dobila dve suprotne struje, zelenu partiju koja istupa kao vrlo liberalna i moderna, ali vi tu otkrivate takvu isključivost da počinjete da se brinete kako će se stvari dalje razvijati. Oni su kolovođe negativne reputacije Nemačke i stvaraju osećaj nespokojstva u državi dovoljno bogatoj i dovoljno stabilnoj. S druge strane, na zeleni ekstremizam imate desni ekstremizam kao odgovor- smatra Božinović.

- Imate nešto što je za nemačke prilike bilo nemoguće. Oni nisu desnica u smislu koketiranja sa nacističkom nemačko tradicijom, ali mogu recimo u Bundestagu da kažu da je Nemačka pod okupacijom stranih sila. Sve je to jedan novi štimung koji mi tamo nalazimo. Zato se postavlja pitanje da li je ovakav egzotični skup osobenjaka samo jedna prolazna, komična epizoda ili će ono možda jednom prerasti u buduće oružano krilo nemačke desnice? - kaže Božinović.

Perišić se saglasio da delovanje ekstremnih grupa u Nemačkoj ne treba podcenjivati.

- Da je ova akcija ozbiljna pokazuje da su pronađeni i zaverenici u drugim državama, recimo u Italiji i Austriji. To sve pokazuje da je primetan rast ekstremizma. Ta alternativa u Nemačkoj je sve jača. Oni su trenutno na nekih 10 posto podrške biračkog tela. U pojedinim pokrajinama još više. Njihovi oponenti su socijal demokrate i zeleni- tvrdi Perišić.

Ocenio je aktuelna globalna dešavanja utiču na porast ekstremne desnice kao odgovor na njih, što je očigledno i u Nemačkoj.

