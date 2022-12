GENERAL ZALUŽNI ZA EKONOMIST: Spremamo se za novi rat, koji može da se desi u februaru, martu ili čak možda krajem januara!

Načelnik generalštaba oružanih snaga Ukrajine general Valeriji Zalužni koga na Zapadu kuju u zvezde i koji se smatra kako voli da se kaže "arhitektom" ukrajinske pobede u ratu sa Rusijom, iako je taj sukob daleko od završetka i poraza Rusije, dao je intervju za magazin Ekonomist u kome je on izneo svoj pogled na sukob koji je počeo 24. februara 2022.

Na početku tog intervjua Zalužni je rekao da rat za njega nije počeo 24. februara 2022. nego pre osam godina, tačnije u julu 2014. i da kad je otpočeo uprkos tome što je o tome pročitao gomile knjiga kad je krenuo u njega počeo je tek da razume šta je to rat.

Zalužni dodaje da kad je krenula kako on kaže agresija velikih razmera na njemu i njegovim kolegama bilo je da primene sve ono što su naučili u sukobu sa Rusima 2014 i da Rusi treba da budu ubijani i da se ne treba da se plaše da se radi na tome. Zapravo prema njemu invazija od 24. februara bilo je sve ono što se dešavalo ranije, samo u većem obimu. Od linije fronta duge 403 km, ona je narasla na 2.500 km.

O Surovikinu

U ovom intervju za komandanta ruskih snaga u Ukrajini Sergeja Surovikina, ukrajinski general Zalužni kaže da je "Petrovac", ruski oficir iz vremena Petra Velikoga, brutalna marioneta ruskog vladara, a umesto cara, to je predsednik Vladimir Putin.

Prema Zalužnom Rusi su napad pripremali dugo i samo tri do četri godine pre su iskrostili za prikupljanje snga i municije na granici sa Ukrajinom, ali i da su za tri meseca sve te prikupljene resurse potrošili i da nisu ostvarili nikakav rezultat.

Prema Zalužnom ruska vojska je htela da zauzme Kijev i da je gledajući vojno to bila ispravna odluka i da bi on to uradio isto da je on na njihovom mestu.

"Ja dobro poznajem Gerasimova (komandanta ruske vojske), naravno ne lično. Nije bilo izlaza za njega. Koncentrisao se na Donbas da bi sačuvao svoje resurse", rekao je Zalužni, koji dodaje da tamo situacija nije nimalo laka, ali da strateški ruska vojska nema šanse za pobedu.

Prema njemu Rusija traži pauzu da se vojska odmori, pregrupiše, ali s druge strane isto ometaju ukrajinsku vojsku da se pregrupiše i da udare.

"To sada što se žestoko bore je jako loše. To jednostavno iscrpljuje ukrajinske snage dodaje Zalužni.

On smatra da Rusija iza Urala sprema nove resurse za napad na Ukrajinu da su za to 100 posto spremni, ali da nemaju dovoljno ljudi koje će baciti u borbu i žrtvovati. Prema njemu ukrajinska vojska mora da očuva linije koje sad drži, jer ako izgube tlo pod nogama neke gradove biće čak 15 puta teže povratiti nego odbraniti.

Tri pravca glavnog napada Rusije na Ukrajinu

U ovom intervju Zalužni po prvi put navodi i da se Ukrajina sprema za novi rat koji kako navodi prvi čovek Ukrajinske vojske može da se desi u februaru ili najkasnije u martu, a u najgorem slučaju krajem januara 2023 i da on neće možda da krene u Donbasu nego u pravcu Kijeva i to iz Belorusije, ali ne isključuje i južni pravac.

General Zalužni navodi i da je ukrajinska vojska napravila kalkulaciju o tome koliko im treba tenkova, artiljerije, vojnika i da u 2023. slede teške bitke, kao i da o tome razgovara sa američkim kolegom generalo Milijem, kome je rekao da će da se bori do poslednjeg čoveka.

Zalužni navodi da mu je osim vojnika koji se dobijaju mobilizacijom potrebni i tekovi, avijacija, oklopni transporteri, borbena vozila pešadije, municija i da mu HIMARS-i predstavljaju veliku pomoć u ratu.

" Rusi koriste koeficijent efikasnosti od 0,76 posto kada planiraju svoje napade. To znači da umesto 75 raketa lansiraju njih 100. A 24 prođu i dostižu svoju metu".

Zalužni odgovarajući na pitanje da li ga zapadni saveznici sputavaju da krene prema Krimu, ukrajinski general dodaje da mu je bitnije da pređe 84 i zauzme Melitopolj, jer odtle bi mogao gađa Krim i krimsku prevlaku sa HIMARS- ima.

Ono što Zalužnom predstavlja najveću muku jeste količina oružja i municije koju dobija, jer sa ovim ne može da vodi velike operacije. Zalužni navodi da mu je potrebno 300 tenkova, 600-700 borbenih vozila pešadije i 500 haubica.

O ruskoj mobilizaciji

Zalužni uprkos raznim medijskim pričama tvrdi da je ruska mobilizacija zapravo uspela i da nije tačno da su njihovi problemi strašni i da oni odbijaju da se bore.

"Reče im car da idu u rat, oni idu u rat. Proučavao sam istoriju dva čečenska rata- bila je ista. Možda nisu tako dobro opremljeni, ali za nas predstavljaju problem. Procenjujemo da imaju rezervu od 1,2 do 1,5 miliona ljudi, kao i da ne sumnjam da će još jednom pokušati na Kijev", dodao je prvi čovek ukrajinske vojske.

