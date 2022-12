PREGOVORI SA NATO NEMOGUĆI: Sledi velika promena u odnosu Rusije prema Alijansi MOSKVA ODLUČNA

Uzimajući u obzira trenutni razvoj događaja, isključena je mogućnost bilo kakvih razgovora sa NATO savezom, rekao je agenciji Tass izvor.

Sada smo stigli dotle da ćemo, kad god se predstavnici NATO kao organizacije pojave na univerzalnim međunarodnim platformama, zahtevati da oni ne budu tu, a jedini izuzetak moglo bi da bude kada se radi o specifičnim platformama kakva je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, kazao je izvor Tassa.

On je dodao da od Rusije više niko ne treba da očekuje da „konceptualno vrati“ predloge o bezbednosnim garancijama, koje je pre godinu dana uputila Sjedinjenim Američkim Državama i NATO.

Ako bismo to uradili javiće se potreba da ažuriramo poziciju, a to ne bi bilo moguće jer sve zavisi od toga kako će se odvijati situacija na terenu za vreme specijalne vojne operacije u Ukrajini, rekao je on.

Dodao je da u Moskvi smatraju da ništa ne stoji iza reči francuskog predsednika Emanuela Makrona da je Rusiji neophodno dati bezbednosne garancije.

To je samo njegov pokušaj da pokaže svoj značaj, ali iza toga nema jasnog stava i predloga, rekao je izvor Tassa.

(Kurir.rs/Beta)