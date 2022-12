OSUMNJIČENI DA PRIPADAJU KRIMINALNOJ ORGANIZACIJI: Svi zvaničnici povezani s korupcijom u Evropskom parlamentu OSTAJU U PRITVORU

Belgijski sud je danas, pojedinačno razmatrajući žalbe pritvorenih, odlučio da u pritvoru zadrži bivšeg šefa jedne nevladine orgnizacije i jednog bivšeg socijalističkog evroposlanika, Italijana Pjer-Antonija Pancerija, osumnjičene u istrazi korupcije u Evropskom parlamentu u koju je umešan Katar.

Njih dvojica su uhapšena 9. decembra, kada i tadašnja potpredsednica Evropskog paralmenta, grčka socijalistička evroposlanica Eva Kaili, i njen partner i poslanički pomoćnik, Italijan Frančesko Djordji.

Njih četvoro je osumnjičeno za "pripadnost kriminalnoj organizaciji", za "pranje novca" i korupciju što je izazvalo šok u Evroparlamentu i pokvarilo odnose Katara i Evropske unije.

Sud u Briselu je 14. decembra odlučio da mesec dana ;zadrži u pritvoru Pancerija i Djordija, a prošlog četvrtka je doneo istu odluku u vezi sa bivšom potpredednicom EP Kaili.

Sud je danas razmatrao žalbu Pancerija na pritvor, ali je odluka odložena do 17. januara što znači da je on automatski zadržan u pritvoru.

foto: Printscreen

Četvrti optuženi Italijan koji vodi nevladinu organizaciju "No Peace Without Justice", Nikolo Figa-Talamanka, pušten je kući uz nošenje elektronske narukvice 14. decembra, ali je ta odluka suspendovana po žalbi tužilaštva, te i on ostaje u pritvoru.

Frančesko Djordji se nije žalio na zadržavanju u pritvoru, a advokati Eve Kaili su rekli da ne nameravaju da se žale.

Tokom istrage u Belgiji od 9. do 12. decembra sprovedeno je dvadeset pretresa ;uključujući i u Evropskom parlamentu. Istražitelji su ukupno našli 1,5 milion evra u gotovini, prema navodima jednog sudskog izvora.

Oko 600.000 evra zaplenjeno je u domu Pancerija koji je posle isteka svog mandata kao evroposlanik, 2019, osnovao nevladinu organizaciju "Fight Impunity". Njegova supruga i ćerka, za koje je izdat evropski nalog za hapšenje, privedene su u Italiji gde sudski osporavaju izručenje Belgiji.

Eva Kaili koja je sredinom decembra smenjena s mesta potpredsednice Evropskog parlamenta, ponavlja da nije dobila novac od Katara da utiče na političke odluke Evroparlamenta, a njen advokat je njenog partnera Djordjija optužio ;da je uzimajući novac "izneverio njeno poverenje".

Po jednom sudskom izvoru, kese pune novčanica u vrednosti od 150.000 evra nadjene su u briselskom stanu Kaili, a kod njenog oca u hotelskoj sobi i torba sa još 750.000 evra u gotovini.

(Kurir.rs/Beta)