KO JE ČOVEK KOJI JE UNIŠTIO KARIJERU NAJLEPŠE EVROPSKE POLITIČARKE: EU na nogama zbog belgijskog "šerifa", razotkrio aferu "KATAR"

Belgijski istražni sudija Mišel Kleš je najzaslužniji za rasvetljavanje velike korupcijske afere u koju su umešani visokopozicionirani zvaničnici Evropske unije i za koju se tvrdi da je umešan i Katar.

Spoljnopolitički list Politico piše da evroparlamentarci o njemu treba da znaju jednu stvar, a to je da se neće zaustaviti.

"Mogli bi da završe kao likovi u kriminalističkom trileru koji je napisala osoba koja ih je zatvorila", piše Politico.

Klešova uloga je slična ulozi američkog javnog tužioca. Na subotnje veče, kada je policija upala u dom belgijskog evroparlamentarca Marka Tarabela, bio je s predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom.

Pretresi su nakon toga nastavljeni, a Kleš i njegov istražni tim su zaplenili 1,5 miliona evra u gotovini i uhapsili šest osoba koje se terete za korupciju, pranje novca i formiranje kriminalne organizacije.

Među uhapšenima je donedavna članica grčke socijaldemokratske stranke PASOK i donedavna potpredsednica Evropskog parlamenta Eva Kaili, koja je sumnjičena za primanje mita od Katara, a hapšenje je rezultat višemesečne temeljne istrage koju je predvodio Mišel Kleš.

Uhapšeni se terete da su svoje političke pozicije zloupotrebili za ostvarivanje katarskih interesa. Kaili negira ono što joj se stavlja na teret.

Osumnjičeni u ovoj aferi bi trebalo da budu vrlo zabrinuti s obzirom na to na kakvom je Kleš glasu i kako je do sada radio. U briselskoj Palati pravde poznat je kao "šerif" zbog toga što je iznimno posvećen svom poslu.

Mnogi imaju utisak da on istinski uživa u onome što radi. Navodno da je nakon jednog od uspešnih pretresa u slučaju korupcije u Evropskom parlamentu uzviknuo: "Bingo". Govoreći u intervjuu o jednom drugom slučaju izjavio je: "To je jako zabavno".

Bivši belgijski državni sekretar za borbu protiv prevara Džon Krombez smatra da je prethodno istaknuto upravo ono po čemu je Kleš prepoznatljiv.

"Mnogi drugi u ovom poslu su tihi i skromni, ali on nije. I ne bi trebalo da bude, a ja to nikad nisam doživljavao kao nešto slavodobitno. Kleš deluje kao istražni sudija zabavljač. To je fantastično. Prolazi kroz sve, a to dolazi iz duboko ukorijenjene brige o društvenim problemima. To je ono što ga čini tako izuzetnim", kazao je Krombez.

Revolucionarni humanista

Klešova biografija deluje kao da čitate o ulozi jednog od glavnih glumaca koji glumi tužioca u borbi protiv kriminala. Za list Le Soir 2020. je govorio o detaljima iz privatnog života.

Ispričao je da su ga mladi roditelji kao bebu ostavili u korpi u pekari njegove bake i deda. To se desilo u Anderlehtu, predgrađu Brisela. Odrastao je režući hleb svaki dan pre škole i trudio se da pročita što više knjiga. Otac nikada nije želeo da bude deo njegovog života, a odnos s majkom je opisao kao "izuzetno teškim".

Kao svoje vodeće životne principe je istakao francuske revolucionarne humanističke vrednosti. Smatra da je finansijski kriminal uništio fundamentalne aspekte društva.

"Zločin belih okovratnika (naziv za visokopozicionirane članove društva) je rak demokratije", napisao je Kleš u jednoj od svojih knjiga "Le Forin (The Showman)",

U knjižari Filigranes, koju posećuje intelektualna elita Evropske unije, prodaje se i njegov roman o borbi protiv kriminala. Vlasnik knjižare Mark Filipson je naglasio da kada Kleš posećuje knjižaru onda dolazi "bez telefona, nema ništa".

Kleš je zaslužan za optužnice protiv banaka Fortis i Belgolais, kao i protiv osiguravajuće kuće AGF, ali i protiv multinacionalnih kompanija i belgijskog plemstva.

Osim toga, zaslužan je za to što je velika britanska banka HSBC 2019. u Belgiji platila kaznu od 295 miliona evra zbog utaje poreza, pranja novca i drugih nezakonitosti. Nadimak mu je "Gospodin sto miliona" zbog toga što je omogućio da se državi vrati novac.

"Uopšte ga nije briga za to koliko su njegovi protivnici veliki. Tako radi, ne plaši se lako", kazao je Krombez.

"Operacija nula"

Kleš je poznat i po slučajevima koji su vrlo osetljivi, kao što je slučaj pranja novca u belgijskim fudbalskim klubovima, a koji je otkriven u istrazi nazvanoj "Operacija nula". To je operacija koja je potresla ceo fudbalski svet, a koja je otkrila isprepletenost belgijskog biznisa i politike.

Kleš nije mnogo mario ni za osetljiva diplomatska pitanja, pa je tako izdao međunarodnu poternicu za vođom Libijske uprave za investicije zbog toga što je navodno bio umešan u nezakonite radnje u finansijskoj instituciji sa sedištem u Briselu Euroclearu.

Jedan od njegovih najvećih zadataka bio je nadgledanje dešifrovanja poruka razmenjivanih preko aplikacije Skaj, što je dovelo do hapšenja desetina trgovaca drogom i drugih osumnjičenih. Reč je o istrazi trgovine kokainom u celoj Evropi. Sada istražuje Evropski parlament - srce demokratije na Starom kontinentu.

Njegov karakter i javno promovisanje onoga što radi nisu svojstveni Belgijancima. Većina Belgijanaca su naučeni da budu skromni kada naprave individualno postignuće, piše Politico.

(Kurir.rs/Politico)