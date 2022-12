VELIKI RUSKI PRODOR MANJE VEROVATAN: Realnost je sporo mlevenje ukrajinskih snaga! PROLEĆNA OFANZIVA ĆE BITI KLJUČNA!

Sukob u Ukrajini uskoro ulazi u drugu kalendarsku godinu. BBC je u opširnoj analizi pitao nekoliko vojnih analitičara kako misle da će se događaji na terenu odvijati 2023. godine.

Da li bi to moglo da se završi u narednoj godini i kako - na bojnom polju ili za pregovaračkim stolom? Ili će možda preći na 2024?

„Ruska prolećna ofanziva će biti ključna“

Majkl Klark, pomoćnik direktora Instituta za strateške studije, Ekseter, Velika Britanija

Oni koji žele da napadnu drugu zemlju bilo gde širom velikih evroazijskih stepa osuđeni su na kraju da u njoj zimuju.

Napoleon, Hitler i Staljin svi su morali da održavaju svoje armije u pokretu pred stepskom zimom, a sada - njegova invazija ide unazad na zemlji - Vladimir Putin kopa svoje snage za zimu da sačeka novu rusku ofanzivu na proleće .

I jednoj i drugoj strani je potrebna pauza, ali Ukrajinci su bolje opremljeni i motivisani da nastave dalje, i možemo očekivati da održe pritisak, bar u Donbasu.

Oko Kremine i Svatova su veoma blizu velikog prodora koji bi odbacio ruske snage 40 milja nazad do sledeće prirodne odbrambene linije, blizu mesta gde je njihova invazija efektivno počela u februaru.

Kijev neće biti voljan da stane kada je trenutna nagrada tako velika. Ukrajinska ofanziva bi, ipak, mogla da zastane na jugozapadu, nakon oporavka Hersona.

Prelazak na istočnu stranu reke Dnjepar radi pritiska na ranjive putne i železničke veze Rusije sa Krimom mogao bi biti previše zahtevan. Ali mogućnost da Kijev pokrene iznenađujuću novu ofanzivu nikada se ne može isključiti.

foto: Dimitar DILKOFF/AFP/Profimedia

Kako Rusija obnavlja svoj ključni most ka Krimu

Za 2023. ključna odrednica biće sudbina ruske prolećne ofanzive. Putin je priznao da je oko 50.000 novomobilisanih vojnika već na frontu, ostalih 250.000 upravo mobilisanih obučava se za sledeću godinu.

Nema prostora za bilo šta osim još rata dok se bogatstvo tih novih ruskih snaga ne sredi na bojnom polju.

Kratak i nestabilan prekid vatre je jedina druga perspektiva. Putin je jasno stavio do znanja da neće stati. A Ukrajina je jasno stavila do znanja da se i dalje bori za život.

Ukrajina će povratiti svoju zemlju

Andrej Piontkovski, naučnik i analitičar iz Vašingtona

Ukrajina će pobediti tako što će u potpunosti obnoviti svoj teritorijalni integritet najkasnije do proleća 2023. godine. Dva faktora oblikuju ovaj zaključak.

Jedna je motivacija, odlučnost i hrabrost ukrajinske vojske i ukrajinske nacije u celini, što je bez presedana u modernoj ratnoj istoriji.

Druga je činjenica da je, nakon godina smirivanja ruskog diktatora, Zapad konačno dorastao da shvati veličinu istorijskog izazova sa kojim se suočava. To najbolje ilustruje nedavna izjava generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga.

„Cena koju plaćamo je u novcu. Dok je cena koju plaćaju Ukrajinci u krvi. Ako autoritarni režimi vide da je sila nagrađena, svi ćemo platiti mnogo veću cenu. I svet će postati opasniji svet za sve nas. "

Tačan tajming neizbežne ukrajinske pobede biće određen brzinom kojom NATO može da isporuči novi paket vojnog jurišnog oružja koji menja igru (tenkove, avione, rakete dugog dometa).

foto: AP

Kakvo oružje se isporučuje Ukrajini?

Očekujem da će Melitopolj postati ključna tačka borbe u narednim mesecima (možda nedeljama). Pošto su zauzeli Melitopolj, Ukrajinci će se lako preseliti u Azovsko more, efektivno prekinuti linije snabdevanja i komunikacije sa Krimom.

Ruska kapitulacija će biti formalno dogovorena na tehničkim pregovorima nakon razornog napredovanja Ukrajine na bojnom polju.

Sile pobednice – Ukrajina, Velika Britanija, SAD – će oblikovati novu međunarodnu bezbednosnu arhitekturu.

'Ne nazire se kraj'

Barbara Zanketa, Odsek za ratne studije, Kings College London

Vladimir Putin je očekivao pasivno prihvatanje Ukrajine akcija svog moćnijeg suseda, bez značajnijeg uključivanja drugih zemalja. Ova teška pogrešna procena dovela je do dugotrajnog sukoba, kojem se naizgled ne nazire kraj.

Zima će biti teška, jer će ruski napadi na ukrajinsku infrastrukturu pokušati da slome moral i izdržljivost već razbijenog stanovništva. Ali ukrajinska otpornost se pokazala izuzetnom. Oni će čvrsto stajati. Rat će se povući.

Izgledi za pregovore su mračni. Za potencijalni mirovni sporazum, suštinski zahtevi najmanje jedne strane moraju da se promene. Nema dokaza da se to dogodilo, niti da će se uskoro dogoditi.

Kako će onda doći kraj?

Troškovi rata, materijalni i ljudski, mogli bi slomiti nivo posvećenosti ruske političke elite. Ključ će biti unutar Rusije.

foto: Profimedia

Prošli ratovi u kojima je pogrešna kalkulacija bila ključni element, kao što su Vijetnam za Sjedinjene Države ili Avganistan za Sovjetski Savez, samo su se završili na ovaj način. Domaći politički uslovi su se promenili u zemlji koja je pogrešno izračunala, čineći izlazak – ili „časnim“ ili ne – jedinom održivom opcijom.

To se, međutim, može desiti samo ako Zapad čvrsto ostane u podršci Ukrajini, suočen sa povećanim domaćim pritiscima povezanim sa troškovima rata.

Nažalost, ovo će i dalje biti dugotrajna politička, ekonomska i vojna bitka odlučnosti. A do kraja 2023. najverovatnije će i dalje biti u toku.

Nema drugog ishoda osim ruskog poraza

Ben Hodžis, bivši komandant vojske Sjedinjenih Država u Evropi

Prerano je planirati pobedničku paradu u Kijevu, ali sav zamah je sada u Ukrajini i nema sumnje da će oni dobiti ovaj rat, verovatno 2023. godine.

foto: Twitter/CBSEveningNews

Stvari će se odvijati sporije tokom zime, ali nema sumnje da će ukrajinske snage biti u stanju da se izbore bolje od ruskih zbog sve zimske opreme koja dolazi iz Velike Britanije, Kanade i Nemačke.

Do januara Ukrajina bi mogla biti u poziciji da otpočne završnu fazu kampanje koja je oslobađanje Krima.

Iz istorije znamo da je rat test volje i test logistike. Kada vidim odlučnost ukrajinskog naroda i vojnika, i brzo poboljšanje logističke situacije za Ukrajinu, ne vidim drugi ishod osim ruskog poraza.

Možemo li očekivati početak mirovnih pregovora?

Rusko povlačenje iz Hersona me je delimično dovelo do ovog zaključka. Prvo kao psihološki podsticaj za ukrajinski narod, drugo kao duboka sramota za Kremlj i treće, dajući ukrajinskim snagama ključnu operativnu prednost – svi pristupi Krimu su sada u dometu ukrajinskih oružanih sistema.

Verujem da će do kraja 2023. Krim biti u potpunosti vraćen pod ukrajinsku kontrolu i suverenitet, iako može postojati neka vrsta ili sporazum koji će Rusiji omogućiti da postepeno ukine deo svog pomorskog prisustva u Sevastopolju… možda čak i do kraja sporazuma (otprilike 2025. ) koji je postojao pre ruske ilegalne aneksije Krima.

foto: kurir tv

Biće u toku rekonstrukcija ukrajinske infrastrukture duž obale Azovskog mora, uključujući važne luke Mariupolj i Berdjansk, a ponovno otvaranje Severnokrimskog kanala koji preusmerava vodu iz Dnjepra na Krim biće još jedan važan projekat koji će dobiti pažnju.

'Očekujte više od istog'

David Gendelman, vojni ekspert sa sedištem u Izraelu

Umesto „kako će se to završiti“, evo šta bi svaka strana želela da postigne u sledećoj fazi.

Samo oko polovina od 300.000 mobilisanih ruskih vojnika je već u zoni borbi. Ostatak, zajedno sa snagama oslobođenim za akciju nakon povlačenja iz Hersona, daje Rusima priliku da krenu u ofanzivu.

Okupacija regiona Lugansk i Donjeck će se nastaviti, ali je manje verovatan veliki ruski prodor, poput vožnje sa juga ka Pavlogradu da bi se opkolile ukrajinske snage u Donbasu.

Verovatniji je nastavak dosadašnje taktike – sporo mlevenje ukrajinskih snaga na uskim pravcima i sporo napredovanje, kao u oblastima Bahmuta i Avdijevke, sa mogućom istom taktikom u oblasti Svatovo-Kreminska.

foto: Printscreen Twitter

Nastavak ciljanja ukrajinske energetske infrastrukture i drugih napada na ukrajinsku pozadinu dovršiće ovu strategiju rata iscrpljivanja.

Oslobođene su i značajne ukrajinske snage nakon povlačenja Rusije iz Hersona. Za njih je strateški najvredniji pravac jug, do Melitopolja ili Berdjanska, u cilju presecanja ruskog kopnenog koridora do Krima. To bi bila velika ukrajinska pobeda i upravo zato Rusi utvrđuju Melitopolj.

Druga opcija za Ukrajinu je Svatove - tamošnji uspeh bi ugrozio ceo severni bok cele ruske linije fronta.

foto: Printscreen

Veliko je pitanje koliko je ukrajinskih snaga slobodno i dostupno za ofanzivu u ovom trenutku, i kakav raspored general Zalužnji ima na svom stolu u kojem se navodi koliko novih rezervnih brigada i korpusa koji se grade će biti spremno za jedan, dva ili tri meseca od sada, uključujući ljudstvo, oklopna vozila i teško naoružanje.

Nakon što se blato zamrzne, dobićemo odgovor na ovo pitanje. A ovaj odgovor će nas malo približiti „kako će se to završiti“.

Kurir.rs/BBC