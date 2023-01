KREĆE MASOVNI ODSTREL VUKOVA: Vlada dala ovlaštenje da se ubije 75 životinja! Stručnjaci ogorčeni

U Švedskoj je počeo najveći lov na vukove u poslednje vreme. Vlada je ovlastila lovce da ubiju 75 vukova u različitim oblastima kako bi smanjili uočenu pretnju po farmere, stoku i stanovnike. Akcija će trajati mesec dana.

Kako prenosi Politiko, naučnici i nevladine organizacije su ogorčeni, tvrdeći da će odstrel ugroziti opstanak ove ranjive vrste. Neki takođe upozoravaju da EU ne može da se zalaže za zaštitu divljih životinja u drugim delovima sveta dok iskorenjuje predatore na sopstvenoj teritoriji.

Daniel Ekblom iz Švedskog društva za zaštitu prirode nazvao je odstrel "katastrofom". U Švedskoj ima samo oko 460 vukova, tako da bi odstrel 75 životinja mogao imati "veoma, veoma negativan" efekat na ovu populaciju. Trenutni broj vukova u Švedskoj je najveći u zemlji od kada se meri, ali je mnogo manji nego u drugim evropskim zemljama. U Italiji ima oko 3.300 vukova, u Poljskoj 1.886, a u Francuskoj 783 vukova.

Stručnjaci upozoravaju da bi broj vukova u Švedskoj, uključujući odstrel, do proleća mogao da se smanji na manje od 300. Prošle godine je parlament izglasao smanjenje broja vukova u zemlji na 170.

Švedska agencija za zaštitu životne sredine kaže da je potrebno da ostane više od 300 vukova kako bi vrsta ostala u povoljnom statusu, kako to nalaže zakon EU.

Zvanični Stokholm, međutim, insistira da je odstrel bezbednosno pitanje i da ne krši pravila očuvanja vrste. Vlada je i prošle godine isticala da opada podrška javnosti potrebi zaštite vukova.

Lovci i farmeri se slažu sa vladom, rekavši da je lov "apsolutno neophodan" da bi se usporio rast populacije vukova i sprečili napadi stoke.

Upozorenja protiv izumiranja vukova U međuvremenu, naučnici upozoravaju da je genetski status vukova veoma krhak, pa bi veliki pad njihove brojnosti ugrozio njihov opstanak. Genetski diverzitet među vukovima se smanjuje, kažu, i upozoravaju na opasnost da ova životinja nestane u Švedskoj.

Međutim, ako bi vukovi izumrli, zbog njihove ključne uloge u ekosistemu, to bi moglo dovesti do velikih promena ili čak do kolapsa šireg ekosistema.

Stručnjaci upozoravaju da zabrinutost farmera treba shvatiti ozbiljno, ali da odstrel vukova nije rešenje. Umesto toga, vlada bi trebalo da pomogne poljoprivrednicima da poboljšaju zaštitu stoke, na primer postavljanjem zaštitnih ograda.

Vlada bi takođe trebalo da deluje na genetsku raznolikost vukova, na primer tako što će dozvoliti vukovima da se kreću po zemlji i razbiju obrasce izolacije.

Kritičari vladine odluke o odstrelu sada se nadaju da će EU intervenisati i sprečiti zemlju da naredi nove lovove.

Evropska komisija je već dva puta poslala zvanična upozorenja Švedskoj zbog pucnjave, ali još nije odlučila da tuži tu zemlju pred sudom EU. Povodom aktuelne pucnjave, Brisel je saopštio da pomno prate situaciju, prenosi Politiko.

Kurir.rs/RTV SLO