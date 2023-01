"PUTIN ĆE DANAS DATI VAŽNU IZJAVU O RATU U UKRAJINI": Današnji dan smatra se KLJUČNIM u ruskoj istoriji, očekuje se veliki GOVOR

Predsednik Rusije Vladimir Putin će dati „važnu izjavu“ o svojoj invaziji, tvrdi zvaničnik kojeg je imenovala Moskva u regionu Ukrajine, inače okupiranim od strane Rusije.

Vladimir Rogov, član Administrativnog saveta Zaporoške oblasti, najavio je da će ruski predsednik održati govor u sredu, prenosi Daily Mail.

Obraćanje će biti u sklopu događaja povodom obeležavanja 80 godina od kada su Rusi razbili opsadu Lenjingrada od strane snaga nacističke Nemačke, kada su sovjetske snage uspele da otvore uski kopneni koridor ka gradu 18. januara 1943. godine.

Kao predsedavajući Mi smo zajedno sa Rusijom, Rogov se zalaže da okupirani regioni Ukrajine budu u potpunosti priključeni Ruskoj federaciji.

On je to objavio na svom Telegram kanalu, a kasnije su to preneli ruski mediji. Međutim, zvanična izjava Kremlja još nije data.

Ruski zvaničnici često su provocirali Putinove javne nastupe, pre nego što su otkazani u poslednjem trenutku. Ova praksa otežava praćenje Putinovih kretanja i mogla bi da bude taktika upravo u tu svrhu.

Proslavljena 80. godišnjica biće obeležena kada su sovjetske snage uspele da otvore uski kopneni koridor do Lenjingrada, koji se sada zove Sankt Peterburg, tokom Drugog svetskog rata 18. januara 1943. godine.

Nacističke snage su opsedale grad od 8. septembra 1941. do 27. januara 1944. Ali 18. januar 1943. označio je prekretnicu u sovjetskim naporima da razbiju opsadu.

Smatra se ključnim momentom u pobedi Moskve nad nacistima u istočnoj Evropi u Drugom svetskom ratu.

Putin i njegovi saveznici iz Kremlja često su tvrdili da rade na „denacifikaciji” Ukrajine, uprkos tome što su njene tvrdnje da Kijev vodi nacistička vlada neosnovane.

(Kurir.rs/Daily Mail)