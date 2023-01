KOMANDANT VOJSKE SAD: Ukrajina će teško potisnuti Rusiju sa teritorija koje kontroliše

Šef Komiteta načelnika štabova Oružanih snaga SAD Mark Mili izjavio je da sukob u Ukrajini treba da se završi diplomatskim putem, te je priznao će Kijevu ove godine biti veoma teško da „istera“ ruske snage sa svih teritorija koje Moskva kontroliše, a koje Ukrajina smatra svojim.

Prema njegovim rečima, „u vojnom smislu radi se o veoma, veoma teškoj bici“.

- Sa vojnog stanovišta ja i dalje smatram da će ove godine biti veoma, veoma teško potisnuti ruske snage sa cele ukrajinske teritorije. To ne znači da to ne može da se desi, ne znači da se to neće desiti, ali to bi bilo veoma, veoma teško“, rekao je američki vojni zvaničnik nakon sastanka Kontakt grupe za podršku Ukrajine koji je održan u bazi „Ramštajn“ u Nemačkoj.

Kako je istakao, rukovodstvo SAD, Ukrajine i većina evropskih lidera „govorili su da će se ovaj rat verovatno završiti pregovorima“.

- Ovaj rat, kao i mnogi drugi, treba da se završi sporazumom koji je postignut na pregovorima. Vreme je da Rusi i Ukrajinci sednu za pregovarački sto. Pre ili kasnije pregovori treba da se održe.

Vreme će odrediti lideri obe zemlje – Rusije i Ukrajine, rekao je Mili, ocenjujući da su obe strane već pretrpele ozbiljne gubitke.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da nema govora o tome da se pregovara sa ukrajinskim predsednikom Volodomirom Zelenskim.

Kurir.rs/Sputnjik