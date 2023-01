ZAŠTO JE AMERIKA NEUSPEŠNA U RATOVIMA? Ključna greška - sedam velikih sukoba započeti sa idejom kratkog trajanja i BRZOG USPEHA

Koje se pouke mogu izvući iz velikih ratova koje su SAD vodile kroz istoriju i kako ih primeniti na današnje rivalstvo sa Kinom, pitanja su kojima se američki stručnjak Majkl O'Henlon bavi u svojoj najnovijoj knjizi, prenosi Al Džazira.

Koje su ključne pouke koje Sjedinjene Države mogu da izvuku iz svojih velikih ratova je pitanje na koje je odgovorio Majkl O'Henlon u svojoj najnovijoj knjizi Vojna istorija za moderne stratege: Veliki ratovi Amerike od 1861, objavljenoj ovog meseca.

Ilustracija foto: EPA / U.S. Central Command

Proučavajući sedam ratova – Američki građanski rat, Prvi i Drugi svetski rat i ratove u Koreji, Vijetnamu, Avganistanu i Iraku, ovaj stručnjak za bezbednost i spoljnu politiku, koji je i član Komiteta za odbrambenu politiku pri Ministarstvu SAD odbrane, želeo je da prikaže ciljeve kroz istoriju i ishode ovih sukoba, odnosno sa kakvim idejama su američki lideri u njih ušli.

O'Henlon, autor više od 20 knjiga i gostujući profesor na prestižnim američkim univerzitetima, nedavno je o tome govorio na konferenciji Brukings instituta, gde je viši naučni saradnik. Njegove zaključke iz knjige prokomentarisao je i penzionisani general američke vojske Stenli Mekristal, koji je bio šef Zajedničke komande za specijalne operacije od 2003. do 2008. godine.

Trajanje rata

O'Henlon je u knjizi opisao američki građanski rat, podelivši ga na sedam kampanja koje su vodili poznati američki generali pod predsednikom Abrahamom Linkolnom. Međutim, ono što je istakao kao važno za taj rat je da je započet sa idejom da kratko traje, kao i svi ratovi posle njega.

„Istoričari su pisali o raspoloženju vojnika koji su krenuli u rat, rekli su da ne žele da propuste akciju i zabavu, jer su mislili da će rat potrajati kratko. To imamo i danas. Putin je tako mislio o Ukrajini, ali za to su krivi i Amerikanci kroz istoriju. Donald Ramsfeld je smatrao da će rat u Iraku biti kratkog veka i da će se situacija brzo stabilizovati. Ovi ratovi su uvek započinjani, bez obzira ko ih je pokretao, sa idejom njihovog brzog uspeha i završetka. Gotovo uvek je rat trajao dugo i bilo ga je teško završiti“, ističe O’Henlon.

Ilustracija foto: EPA / ARMIN WEIGEL

Mekristal je potvrdio da se to dešava u praksi i da lideri kada započnu rat prvo izračunaju koliku vojnu, ekonomsku i drugu snagu ima njihova zemlja, a koliko neprijatelj. Tada se, kako je dodao, u to ubacuje i pitanje „ko je u pravu, a ko nije”.

„Ako imamo veću vojsku i ako smo u pravu, onda kažemo da će i oni u jednom trenutku videti istinu i svetlost... Imali smo bombaše samoubice u Iraku i Avganistanu i ljudi su mi govorili 'Dobar si, ti se boriš protiv loših momaka." Odgovorio sam da se ne radi o toj podeli na 'dobre i loše', to je kriva - moji najbolji ljudi su parirali najboljim ljudima među teroristima, obojica su bili lojalni, posvećeni, samo su imali drugačiji pogled na ono što se dešava. dešava, u zavisnosti od toka njihovog života. Dakle, ako kažete da ćete pobediti jer ste moralni i zato što ste u pravu, jer ste napredni, morate da pretpostavite da druga strana to neće tako videti i da će dati sve od sebe za svoj cilj. Rat uvek počinje iz nekih logičnih razloga, a onda se nastavlja nošen teškim, ličnim emocijama ljudi koji u njemu učestvuju. Ne treba zaboraviti ljudsku komponentu koja čini da rat tako dugo traje“.

Američki neuspeh u ratovima

Još jedna pouka koju O'Henlon izvlači u svom novom delu je da se ishodi rata ne mogu unapred odrediti, kako zamišljaju oni koji ga iniciraju. On tako smatra da su lideri pre Prvog svetskog rata imali ograničenu viziju, kao i da su se rukovodili intelektualnom osrednjošću. Zbog toga su, kako piše, mnogo razgovarali o tome kako da pripreme svoje snage za bitku, „kako da ih ukrcaju u voz i pošalju u stranu zemlju na bojno polje“, ali ne i o tome šta će raditi tokom bitke i posle toga.

Ilustracija foto: AP/ Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur /US Navy

„Lideri zaboravljaju da ratni plan neće funkcionisati kako su prvobitno zamislili, jer imate neprijatelja koji takođe ima plan. Morate se prilagoditi, a u ratu se vođe zaljubljuju u svoje planove. Šta bi se desilo da Japan nije napao SAD u Perl Harboru, da li bi ikada ušli u rat i kako bi to odredilo tok Drugog svetskog rata“, ističe O’Henlon.

Treća lekcija na koju ukazuje jeste da SAD, iako najveća sila u istoriji sveta, nisu baš uspešne u svojim ratovima, što sugeriše da Amerika treba da pazi u koje ratove ulazi.

„SAD su od 1945. godine najveća sila u istoriji sveta, definisane kao država koja održava mir, gradi saveze, pomaže drugim nerazvijenim zemljama da izgrade demokratiju. Međutim, naš vojni uspeh u tih više od 70 godina nije bio veliki, što je rezultat političkih, a ne vojnih odluka o tome gde i kako Amerika treba da se bori. Ako pogledate glavne ratove u Koreji, Vijetnamu, Iraku i Avganistanu, naš rekord je nula pobeda, dva poraza i dva zastoja. Izgubili smo u Vijetnamu i Avganistanu, iako po mom mišljenju nije trebalo da izgubimo u Avganistanu, to je bila naša odluka. Dva neodlučna ishoda, u Koreji gde smo vratili status kvo posle tri godine borbi, i Iraku, za koji bi rekao da je prerano da se zna kuda ovo vodi, i zašto smo mislili da će američka intervencija dovesti do bolje situacije u zemlji. Intervencija nije bila dobro izvedena i mi smo platili cenu za to. A mi ipak ostajemo najuspešnija sila u istoriji“.

Rusija i Kina

O'Henlon se osvrće i na rusku invaziju na Ukrajinu i navodi da se i tamo mislilo da će rat trajati kratko. Kako kaže, američka obaveštajna zajednica je zaslužna što je upozorila na rusku invaziju i time omogućila ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da „preživi“, ali, dodaje, opet nije upozorila šta će se potom desiti.

foto: AP Mikhail Klimentyev

„Opet su pogrešili da će rat biti kratkotrajan, dajući Rusiji velike šanse u brzom ratu i potcenjujući Ukrajinu. Da Zapad nije intervenisao, možda bi se to i dogodilo“.

Treća lekcija koju O'Henlon nudi, a za koju kaže da je ključna, jeste primena ovih zaključaka na odnos Kine i Sjedinjenih Država.

Kako ističe, do sada ni Kina ni SAD nisu razvile samopouzdanje da bi imale kapacitet da brzo pobede jedni druge u ratu.

„Obe strane su sklone da dođu do ovih zaključaka i postoji rizik od početka rata. Ne daj Bože da dozvolimo sebi da pomislimo da možemo brzo da pobedimo Kinu i treba da radimo na tome da Kina ne razvije takvu teoriju o nama“, zaključuje O’Henlon.

(Kurir.rs/Al Džazira)