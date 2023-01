VOJNI UDAR U RUSIJI? Da li rastu neslaganja u ruskoj vojsci i među političkom elitom?

Bivši pisac Putinovih govora i politički analitičar Abas Galjamov u razgovoru za CNN istakao je da postoji mogućnost vojnog udara u Rusiji. On je, kako kaže, uveren da će Rusi tražiti krivca za ogromne vojne gubitke na ratištu u Ukrajini i ekonomske probleme izazvane zapadnim sankcijama.

Galjamov tvrdi da je sve više mrtvih koji se vraćaju u Rusiju, tako da će Rusima biti sve teže ubuduće, a pokušavaće da pronađu objašnjenje zašto je to tako i da će doći do odgovora da je to zbog Putina koga naziva "starim tiraninom i diktatorom". On dodaje da je moguće da će zbog toga doći do vojnog udara u narednih godinu dana.

Galjamov kaže i da ne isključuje mogućnost da Putin proglasi vanredno stanje i otkaže predsedničke izbore zakazane za mart 2024. godine, ukoliko ne bude napretka na frontu jer Rusi ga neće hteti ako nije jak, zaključio je Galjamov.

Kakva je sudbina Vladimira Putina?

Da li u Rusiji može da dođe do vojnog udara?

Da li je Jevgenij Prigožin, šef Vagner grupe, diskreditirao režim u očima vojnog osoblja?

Da li postoji mogučnost da Vladimir Putin otkaže predsedniče izbore u martu?

Gosti Usijanja:

Ivan Miletić - Insitut za javnu politiku

Mina Zirojević - Institut za uporedno pravo

Urednica i voditeljka: Jelena Pejović