ČOVEK KOJI BRITANCIMA NA AERODROMU SLATINA REKAO NE STIGAO U UKRAJINU: General Junus Bek Jevkurov pešice obilazi front!

General pukovnik Vazdušno desantnih jedinica Ruske Federacije Junus Bek Jevkurov, ruski general i nama poznat kako osoba koja je sa ruskim padobrancima izvela prethodnicu operacije "Skok na Slatinu" kada su ruski padobranci u marševskoj koloni munjevito prebačeni do prištinskom aerodroma juna 1999. osvanuo je u Ukrajini.

Vest o desnoj ruci, odnsono zameniku ruskog ministar odbrane Sergeja Šojgua, koga več mnogi posebno u srpskim medijima, ali bogami i u Rusiji vide kao novog ruskog ministra odbrane, koji se pojavio na prvoj linji fronta odjeknula je kao bomba kako kod Rusa, tako i kod Ukrajinaca.

Naime Jevkurov je osvanuo na položajima čečenske jednice AHMAT koja se bori u sastavu 2. armijskog korpusa milicije DNR, objavljena je zahvaljući komnadnatu čečenskih jednica generalu Aptiju Alaudinovu.

"Junus-Bek Bamatgireevič je, kao pravi borbeni general, peške prepešačio do linije dodira i nazad (ukupno 7400 m), proveravao spremnost boraca, utvrđenost vatrenih tačaka i davao vredna uputstva na licu mesta", saopštio je general Alaudinov.

Na prvom snimku koji je Alaudinov objavio vidi se Jevkurov koji je inače Inguš kako samo sa automatskom puškom i u pratnji jednog telohranitelja pešači do prve linije fronta i na drugom gde obavlja inspekciju, razgovara sa borcima proverava naoružanje i daje uputstva.

Zasluga Jevkurova

Junus Bek Jevkurov maja 1999. godine bio je major ruskih vazdušnodesantnih jednica. On je krajem petog meseca od tadašnjeg vojnog komandanta Ruske Federacije dobio tajni zadatak da sa grupom 18 pripadnika GRU Generalštaba krenu tajno put Kosova i Metohije, kako bi pod kontrolu stavili strateški objekat -aerodrom Slatinu i pripremili za dolazak osnovnih snaga ruskog kontingenta na aerodrom 12.juna 1999. Posebno je trebalo obezbediti vojni deo aerodroma, gde se nalazio i podzemni kompleks arodroma ispod planine Goleš.

Grupa majora Jevkurova uspela je da deluje u okruženju Srba i Albanaca i uspela da se upozna sa objektom aerodroma Slatina i time pripremi dolazak glavnine snaga ruskog kontingenta znatno pre dolaska britanskih speijaclaca SAS i padobranaca kojisu krenuli prema prištinskom aerodromu. Operacija zauzimanja aerodroma Slatina je uspešno izvedena. Zbog odlično obavljene operacije Jekurovu je 13.aprila 2000 dodeljene ordenHeroja Ruske Federacije i uručena mu je medalja "Zlatna zvezda". Inaće kako kaže podgorički novinar Igor Damjanović general Junusbek je bio prva osoba kojoj je uručena takva medlja po stupanju na dužnost Vladimira Putina kao predsednika Ruske Federacije, a 2019. godine je imenovan za zamenika ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua.

foto: Maksim Blinov / Sputnik / Profimedia

Ko je Junus Bek Jevkurov

"Junus Bek Jevkurov potiče iz sredine gde se vojni poziv jako cenio, gde je uvek bilo nemirno, uvek se služilo državi sa posebnim pijetietom. Prvi ruski vojnik koji je poginuo u Ukrajini bio je iz Ingušetije. Junuz Bek Jevkurov je bio predsednik Republike Ingušetije. On je rekao ja sam hteo da budem padobranac.

Jevkurov je najpoznatiji kod nas zbog marša od Bosne do Prištine. Nije slučajno on izabran za tu akciju. Kad je završio Vazdušno desantni institut u Lipecku, tamo se odlikovao visokim kvalitetima, dobio je visoke preporuke. Bio je čovek od visokog poverenja u celom ruskom VDV-u, ako izuzmemo generala Špaka koji je vodio padobrance u Čečeniji. Legenda ruskog VDV je general Margelov koji je fomrirao koncept ruskih padobranskih jednica drugačije od američkih jednica.

foto: TASS / ddp USA / Profimedia

Američke vazdušno desantne snage su napravljene da budu glomazne i teške, da se desantiraju u pozadini neprijatelja i da drže teritoriju. Amerikanci imaju dve vazdušno desantne jednice 101. i 82. ali imaju 173. padobransku brigadu u Evropi. Ruski VDV ima gomilu opreme koja može da se desantira iz aviona i može da krene odmah u borbenu upotrebu, mogu da se desantiraju borbeno oklopna vozila, može da se desantiraju minobacači postavljeni na oklopne transportere imaju i lake tenkove VDV. Mi bi po njihovom modelu trebali da reformišemo 63. padobransku brigadu. Oni nemaju ništa sem lakog oružja.

Zašto je Junus Bek Jevkurov interesantan, jer je došao u Prištinu suprostavio britanskom generalu Majklu Džekosnu. Stekao ugled u vojsci i državi. Putin ga je lično postavio da bude premijer, a posle i predsednik Ingušetije, da dovede stvari u red koliko se može, a odatle je 2019. otišao na mesto zamenika ministra odbrane. Junus Bek Jevkurov je jedniji zamenik ministra odbrane sa borbenim iskustvom.

On je bio i na projekciji filma o Slatini i rekao da je film glup i da to nije bilo tako. On je Srbofil i ako on postane ministar odbrane vojna saradnja Rusije i Srbije ima da cveta. Šojgu je menadžer i civilno lice, a ako Jevkurov postane ministar odbrane značiće da će VDV dobiti još opreme, sredstava i da će da se jača na strateškim snagama i na obeveštajnoj službi. To što se Junus Jevkurov pojavio na forntu nije ništa čudno. To je čovek od akcije, discipline, prosto je jedan pravi proizvod generala Margelova" kaže vojni komentator Boško Jovanović.

Kurir.rs/A.Mlakar/B.Jovanović