POLJSKI PREDSEDNIK DUDA: Spreman sam da izgradim gvozdenu zavesu do neba samo da zadržim Ruse dalje od nas! Ne želimo RUSKI MIR!

Poljski predsednik Andžej Duda i njegov kolega predsednik Letonije Egils Levitas sastali su se u četvrtak u Rigi gde su razgovarali o aktuelnim bezbednosnim izazovima.

U obraćnju medijima Duda je istakao da sve ono što se dešavalo poslednjih godinu dana izazvalo je značajne promene u pogledu na sve kod mnogih ljudi, a posebno na bezbednosne perspektive .

Duda je u svom govoru spomenuo da baltičke države kao i Poljska imaju slična istorijska iskustva iz prošlog veka i da su svedoci eksplozije ruskog imeprijalizma i da je u toku agresija kako je Duda rekao na naš deo Evrope, piše Poland Post.

"Danas težnja vladara Rusije, na čelu sa Vladimirom Putinom, zaista jete vraćanje uticaja carske imperije. Mislim da to pokušavaju da urade", rekao je Duda.

foto: Kurir TV

Poljski predsednik naglasio da će Poljska učiniti sve da spreči izbijanje regionalnog rata u Evropi. Takođe je napomenuo da Poljska u tu svrhu gradi vojni potencijal za odvraćanje.

„Trenutno se mobilišemo. U Poljskoj je to razumljivo. Povećavamo limit na našu potrošnju za odbranu, nedavno je prešao 2 posto, verovatno će biti na nivou od 4 posto. u 2023. Poljsko društvo do sada to veoma dobro razume".

Predsednik Duda se osvrnuo i na apele da se ne dovede do obnavljanja gvozdene zavese.

foto: Kurir TV

"Spreman sam da se Gvozdena zavesa ponovo izgradi ako budem morao da se nosim sa jednom agresivnom državom preko istočne granice koja želi da ubije svoje susede, koja želi da im uzme zemlju, koja želi da im oduzme slobodu. Ja sam spreman da podignem gvozdenu zavesu do oblaka samo da ih držim dalje od nas“, rekao je Andžej Duda.

On je dodao da Poljaci ne žele „ruski mir“ kod kuće. – Neka Rusija to zadrži za sebe ako im se sviđa. Ne sviđa nam se to je izjavio.

Kurir.rs/Poland Post