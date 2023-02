IZAŠLA DA PROŠETA PSA, PA NESTALA BEZ TRAGA: Isplivali snimci sa sigurnosnih kamera, forenzičar izneo ŠOKANTNE TVRDNJE

Nestala majka dvoje dece Nikola Buli snimljena je na sigurnosnoj kameri na dan kada je nestala, dok forenzičar iznosi šokantne tvrdnje i navodi da ona nije upala u reku kao što policija misli.

Fotografije su uzete sa kamera u njenoj kući, a na njima se vidi da Buli samo nekoliko sati pre nego što je nestala.

Nikola se na snimcima može videti u dugoj jakni, helankama i čizmama za hodanje sa kosom zavezanom u rep pre nego što je krenula u šetnju.

Ove informacije dolaze nakon što Peter Faulding, svetski poznati forenzičar, koji je i ronilac u policiji i koji je radio na stotinama slučajeva širom jugoistoka, izjavio da veruje da je malo verovatno da je rečna obala tačan odgovor za rešenje ove misterije.

On tvrdi da nestale šetačice pasa, koja je nestala 27. januara, „uopšte nema u reci“, a istražitelji su do sada trebali da pronađu dokaze ako jeste.

Stručnjak za forenziku rekao je za GBNews: „Koliko je potrage vođeno u ovoj reci, mislim da bi do sada bila pronađena. Obično kada se osoba udavi, ako ostane u vodi nekoliko dana, ne odmiče se daleko. Ovo nije brza plima. Tako da sam očekivao da će je do sada pronaći policijski ronioci… To je jasno. I ništa od ovoga mi ne štima. Verujem da ona uopšte nije u reci“.

Forenzičar je naveo i da se, prema njegovom mišljenju nije uzelo u obzir dovoljno faktora, što sugeriše da je telefon nestale Buli mogao da bude ostavljen na klupi kao mamac.

„Ja lično mislim da bi ovaj telefon mogao da bude mamac. Suočili smo se s utapanjem pre nekoliko godina kada je muškarac ušao u reku, a njegov pas vrištao uz obalu reke kada smo stigli tamo. Kada smo stigli, pas je zavijao i bukvalno je pokazivao gde se nalazi. Ostao je kod svog vlasnika. Telefon na klupi, mislim, morate se pitati, normalno bi bilo da neko ima telefon u ruci, pogotovo ako hoda okolo“, naveo je Faulding.

Forenzičar je rekao da je „čudno“ što niko nije govorio o činjenici da Buli nije nosila odeću koja bi brzo upila vodu, te da nije bilo tragova na mestu događaja i da nijedna osoba nije čula vriske.

Osim toga, kritikovao je činjenicu da lokacija nestanka nije ograđena.

„Ljudi su prolazili pored klupe. Nema policijske trake. Ovo bi inače bilo zapečaćeno kao mesto zločina tako da potencijalni istražitelji mesta zločina mogu da uđu i provere ima li mikrovlakana, dokaza, tragova klizanja niz obalu itd., a ja ne vjerujem da se to ovde zapravo dogodilo“, zaključio je forenzičar, piše Dejli mejl.

