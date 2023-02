UZBUĐUJE GA SAZNANJE DA MOŽE DA UBIJE ŽENU Šok ispovest bivše devojke Endrjua Tejta: Manipulant, narcis, čovek bez empatije

Britanka koja kaže da je bila u vezi sa kontroverznim influenserom Endrjuom Tejtom rekla je za BBC da ju je on prvo ohrabrivao da radi za njega, a onda je postao manipulativan, kontrolisao je i bio je nasilan.

„Veoma je teško jer se ne osećam kao žrtva, sve izbore sm napravila svojevoljno. Nije me strpao u torbu, bacio u zadnji deo kamiona i vozio me. Ali on je znao šta radi. U kom trenutku se emocionalna ili psihološka manipulacija pretvara u prisiljavanje na nešto?“

foto: Twitter Printscreen

Endru Tejt i njegov brat Tristan su u pritvoru u Rumuniji dok policija istražuje optužbe o silovanju i trgovini ljudima.

Tužioci navode da su njih dvojica regrutovali žrtve tako što su ih zavodili i tvrdili da žele da imaju vezu. Žrtve su zatim prisiljavali ili izmanipulisali da rade u svojim „sobama za zabavu za odrasle“.

Sofi, koja se oglasila nedavno (to nije njeno pravo ime) kaže da joj se upravo to dogodilo. Ona sada pomaže tužiocima u njihovoj istrazi.

Za BBC Radio 4 je rekla da joj se Tejt obratio „potpuno iz vedra neba“ na Fejsbuku i da je bio veoma šarmantan.

„On me je nekako namamio da poverujem da je neko kome mogu da verujem i ko je iskreno želeo da izgradi vezu sa mnom“, objašnjava ona.

Rekla je i da su njihove konverzacije bile bez ikakvih crvenih zastavica. Nakon razgovora sa njim na mreži, pristala je da otputuje u njegov dom u rumunsku prestonicu, Bukurešt.

„Bila sam u fazi svog života u kojoj je sve bilo pomalo dosadno, a ova ideja o avanturi je izgledala privlačno“, objasnila je.

Kako se njihova veza razvijala, Sofi je redovno posećivala Tejta u Rumuniji. Rekao joj je da želi da mu ona bude devojka, ali je ubrzo predložio da radi za njega.

„Nekoliko puta mi je rekao: ‘Trebalo bi to da uradiš, zaradila bi bogatstvo, ali ne moraš ako ne želiš to da radiš. Ja zarađujem dovoljno novca'“, ispričala je Sofi.

„To je onda preraslo u: ‘Ako me voliš, uradila bi to. Ako ti je stalo do mene, uradila bi to… Možemo da zaradimo gomilu novca’. I na kraju me je naveo da pomislim: ‘Možda je u pravu, možda bi trebalo to da radim'“, rekla je.

foto: Printscreen/Tviter

Sofi je ranije radila u industriji zabave za odrasle, tako da je bila otvorena za predlog, ali kaže da je osećala vrstu prinude i da je bila zabrinuta da bi mogla da izgubi Tejta ako odbije.

Na sada izbrisanoj stranici na svom sajtu, Tejt opisuje kako je vodio svoj posao sa veb kamerama – njegov nalog se na mnogo načina podudara sa Sofinom pričom.

Svoj posao je opisivao ovako: „Upoznam devojku, odem na nekoliko sastanaka, spavam sa njom… navedem je da se zaljubi u mene da bi radila sve što joj kažem. A onda je staviš na veb kameru da bismo zajedno postali bogati.“

Sofi kaže da je zaradila oko 800 funti za šest sati rada, od čega bi joj Tejt uzimao 50 odsto. Predstavnici ove industrije u Rumuniji rekli su za BBC da to nije neobično za studije s veb kamerama.

Vremenom, Sofi kaže da se Tejtovo ponašanje prema njoj pogoršalo. Ona tvrdi da je sve više kontrolisao, da joj je pravio probleme ako bi izašla bez njegove dozvole, i da je postao nasilan.

„Došlo je do nekog neslaganja, on me je prislonio uza zid i jako me ošamario i rekao mi ‘kurvo'“, ispričala je.

Dodala je da se grubi seks pretvorio u nešto što nije htela niti mu dozvolila.

„Većina nasilja je bila seksualna, to je očigledno nešto što mu se sviđa. Voli potpunu kontrolu nad ženom i da se oseća kao da bi mogao da joj oduzme život svakog trenutka. To ga seksualno uzbuđuje. Bila sam toliko rešena da mu samo udovoljim i da bude srećan. Ali gledajući unazad, on me je davio do tačke kada sam se jednom onesvestila i mislim da se tada uspaničio jer je znao da otišao predaleko“, ispričala je.

BBC je imao uvid u glasovne poruke koje je Tejt slao Sofi, a koje podržavaju njene tvrdnje o kontrolisanom ponašanju.

Sofi kaže da je na kraju napustila vezu nakon što je shvatila da „stalno osećanje inferiornosti u odnosu na njega“ nije u redu.

foto: Printscreen

Ona opisuje Tejta kao „veoma komplikovanog čoveka“ koji se prilično razlikuje od lika s mreža gde je bio poznat po psovkama, često snimljenim dok puši cigaru ili je okružen svojim superautomobilima.

„Veoma je manipulativan, potpuno mu nedostaje bilo kakva empatija. On je narcis, takav je 100%“, kaže ona.

BBC je te navode izneo Tejtu preko njegovog advokata, ali Matea Petresku, koja se bavi medijskim zahtevima za braću Tejt, rekla je da neće komentarisati te tvrdnje.

Inspektori u Rumuniji potvrdili su da su ukupno šest žena identifikovane kao potencijalne žrtve trgovine ljudima. Ali prošlog meseca, dve žene su javno negirale bilo kakvo maltretiranje od strane braće Tejt, dok su ostale pozitivno govorile za BBC o vremenu provedenom sa Tejtom.

Sofi kaže da su neke od njih žene prema kojima se Tejt zaista dobro ponašao, dok su druge još uvek pod njegovom kontrolom.

„On je uvek korak ispred. On će imati na umu činjenicu da mu je potrebno onoliko dobrih kritika koliko i negativnih da bi se odbranio. Isto tako, biće devojaka koje su toliko zaljubljene i ispran im je mozak da nikada neće reći lošu reč o njemu. Biće i onih koje će tako pričati iz straha jer im on preti.“

Policija još nije podigla nijednu prijavu protiv braće, koja su zajedno sa dve Rumunke u pritvoru od 29. decembra. Oni su negirali optužbe.

(Kurir.rs/Nova.rs)