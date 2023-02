RUSKI PODVODNI DRON EKSPLODIRAO ISPOD MOSTA U ODESI: Snimljen trenutak detonacije, ovaj kopneni put je KLJUČAN za Ukrajinu (VIDEO)

Ruski podovodni dron eksplodirao je večeras ispod mosta Zatoka u Odeskoj oblasti koji su letos ruska avijacija i krstareće rakete nekoliko puta pokušale da sruše.

Naime, sigurnosne kamere snimile su trenutak kada se ploveći dron prbiližio mostu i kad je usledila eksplozija.

Za sada nema informacija da li je most srušen ili je ponovo teško oštećen.

Podsetimo, ruska vojska krastarećim raketama tipa kalibr u utorak 26. aprila 2022 gađala je i oštetila most „Zatoka“ koji povezuje Ukrajinu i Rumuniju, a koji je korišćen kao jedna od glavnih ruta za snabdevanje vojnom opremom i naoružanjem Odese i južnog dela ukrajinske teritorije koji još uvek nije pod kontrolom ruskih snaga.

Napad je ponovljen i 27. aprila. U pitanju je most koji prelazi preko Dnjestarskog zaliva i jedini je kopneni put (drumski i železnički) od Odese prema rumunsko-ukrajinskoj granici bez prolaska kroz teritoriju susedne Moldavije.

Most Zatoka koji prelazi preko ušća reke Dnjestar u Crno more na samom izlazu iz Dnjestarskog zaliva je veza sa pomorsko-rečnom lukom Reni, koja je inače velika transportna čvorna tačka na obali Dunava (ukrajinska strana), a koja usko povezuje morski, rečni, železnički i motorni saobraćaj. Luka se nalazi na 101 km udaljenosti od ušća Dunava u Crno More i sa njim je povezana preko dva kanala: „Dunav – Crno more” i Sulinskog kanala. Dubina u blizini pristaništa dostiže 7,5 metara, što omogućava plovidbu brodovima sa gazom pogodnim za ovakve kanale.

Kurir.rs/A. Mlakar/N.M.