UKRAJINSKI OBAVEŠTAJAC U SAT POGODIO KADA ĆE POČETI RUSKA INVAZIJA: Sada predviđa i KRAJ, mesto završetka KLJUČNO za obe strane

Bilo je to 23. februara – noć pre nego što je Rusija započela invaziju na Ukrajinu – a Kirilo Budanov je stavio svoju karijeru na kocku – bio je među retkim ukrajinskim zvaničnicima koji su bili uvereni da će Rusija napasti i pokušati da zauzme Kijev.

On i njegova supruga su te noći gledali na sat, zabrinuti da bi Budanov uskoro mogao ostati bez posla ako stvari ne budu išle kako je naglas predvideo skeptičnom ukrajinskom političkom rukovodstvu.

- Izričito smo rekli da će početi u 4 ujutro.

Jedanaest meseci kasnije, reči 37-godišnjeg Budanova imaju ozbiljnu težinu kod predsednika Volodimira Zelenskog i drugih u Kijevu.

U ukrajinskim političkim krugovima on je poštovan kao jedina osoba koja je – uz američke i britanske obaveštajne službe – mesecima unapred upozorila šta planira Rusija, piše Vašington post.

U to vreme, većina drugih ukrajinskih zvaničnika očekivala je da će ruska invazija biti ograničena na istočni deo zemlje, a ne napad u punom obimu.

Njegova prognoza za ovu godinu je da će se Rusija fokusirati na zauzimanje više teritorije u istočnim regionima Donjecka i Luganska. Obnovljena ofanzivna snaga stacionirana severno od Ukrajine, u Belorusiji, je malo verovatna, rekao je on, i samo je pokušaj da se odvrate i podele kijevske trupe. On je rekao i da se „mora učiniti sve da se Krim vrati kući do leta“.

Upitan da li misli da bi dolazak ukrajinskih trupa na Krim, koji je Rusija izvršila invaziju i nezakonito anektirala 2014, mogao da podstakne Vladimira Putin da upotrebi nuklearno oružje, Budanov je odgovorio da nije, prenosi Washington Post.

- I Krim će nam biti vraćen. Reći ću vam više: sve je počelo na Krimu 2014. godine i tu će se sve završiti.

- To je taktika zastrašivanja, dodao je on, govoreći u svojoj kancelariji.

- Rusija je zemlja od koje možete očekivati mnogo, ali ne čist idiotizam. Žao mi je, ali to se neće desiti. Nuklearni napad će rezultirati ne samo vojnim porazom Rusije, već i kolapsom Rusije. . I oni to vrlo dobro znaju“.

Budanov navodi da je Putin neizlečivo bolestan od raka i da ima više telesnih dvojnika.

- Otvoreno je pitanje da li je ovo sada pravi Putin, rekao je Budanov, a Zelenski je u nedavnom govoru na ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj rekao da nije siguran da je Putin još živ.

Međutim, direktor CIA Vilijam Džej Berns rekao je da nema obaveštajnih podataka koji bi sugerisali da je Putin bolestan.

- Uvek postoje sumnje drugih, rekao je Budanov.

- Koliko sam ja efikasan na ovoj poziciji, istorija će verovatno pokazati tek u budućnosti. Ne mogu se objektivno proceniti. Vreme će pokazati.

Budanovljev brzi uspon do jednog od najmlađih generala u istoriji Ukrajine ubrzao se u avgustu 2016, kada su na Krimu ubili potpukovnika ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), navodno od strane ukrajinskih diverzanata.

Verovalo se da je Budanov bio jedan od ukrajinskih specijalnih operatera koji su radili iza neprijateljskih linija i kasnije je odlikovan ukrajinskim „Ordenom hrabrosti“ za neotkrivene operacije. Godine 2020, tada sa samo 34 godine, imenovan je za šefa Glavne obaveštajne uprave Ukrajine (GUR).

Pod njegov automobil 2019. godine stavljena je bomba, ali je prerano detonirana. Bilo je najmanje 10 pokušaja atentata na njega, tvrdi osoba bliska Budanovu.

Nakon toga Budanov vodi oprezan život, živi u svojoj kancelariji i retko izlazi u javnost jer je i dalje meta Kremlja.

