SUDBINA SVETA JE U RUKAMA KINE? Gosti "Usijanja" u impulsivnoj debati: Izolacijom Rusije dobićemo dve međunarodne zajednice!

Uprkos tvrdnjama da neće doći u Kijev i da će ostati samo u Poljskoj, predsednik SAD Džozef Bajden je ipak posetio ukrajinsku prestonicu i to četiri dana pre godišnjice ruske invazije.

Ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom je rečima "Svet stoji uz vas", obećao dodatnih pola milijarde dolara, kao i pomoć u naoružanju.

Ova poseta, očekivano, nije se svidela Kremlju. Iz Rusije su poručili "da je posetom Bajdena krenulo odbrojavanje Zelenskom i Ukrajini".

Ipak, ovih dana u Moskvu dolazi Vang Ji, glavni spoljnopolitički savetnik kineskog predsednika i planiran je sastanak sa Vladimirom Putnom, ali i predstavljanje stava Kine o smirivanju krize. On poručuje da "Kina nije mirno gledala krizu u Ukrajini, ali nije ni dolivala ulje na vatru".

Gosti usijanja bili su Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije i Petar Milutinović, naučni istraživač na Institutu za evropske studije, a pričali su o pojavama koje će doneti Bajdenova pojava i da li je napravio kontra ekekat, kao i to da li Kina može da ima ključnu ulogu u daljem toku rata.

Milutinović je spomenuo posetu Bajdena, pa se osvrnuo na to da Rusija nije ostvarila svoje strateške ciljeve u ovom ratu.

- Poseta Bajdena Kijevu bi mogla da se uvede u vezu sa jednim novim kvalitetom međunarodnih odnosa koji se trenutno kreira. Što praktično znači da ćemo imati dve međunarodne zajednice kada se Rusija u velikoj meri diplomatski izoluje i da dalje produbljuje saradnju sa strateškim partnerima kao što su zemlje BRICS-a. Praktično ćemo sada uvek imati deklatantne i diplomatske izjave mnogih Zapadnih zvaničnika da je Rusija izgubila ovaj rat. Ali jedina je činjenica da Rusija nije ostvarila svoje strateške ciljeve - započeo je Milutinović.

Potom je Spasić rekao da će se velike sile uvek snaći, a da će dodatno ugrožene biti manje i siromašnije države.

- Daću jedan primer koji će pokazati suštinu onoga što se dešava. Dakle, na početku sukoba, jedni su tvrdili da će Rusija propasti, a sa druge strane su tvrdili da će Nemačka propasti zbog gasa. Doduše, Nemačka je obezbedila dovoljne količine gasa, a Rusija je našla tržište na drugoj strani, možda nisu iste cene, ali su se snašli. Velike sile će se uvek snaći, u problem dolaze male države. Ne bi trebalo da budemo u zabludi, problem je jer većina ljudi misli da će velike sile propasti. Velike sile ne propadaju preko noći - rekao je Spasić.

01:23 Zoran Spasić o ulozi Kine u sukobu u Ukrajini!

S obzirom na to da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da bi voleo da je Kina na njihovoj strani, jer njeno savezništvo sa Rusijom može dovesti do Trećeg svetskog rata, Spasić je izneo svoje mišljenje koji bi to pomak Kine doveo do enormnog sukoba:

- Kina ima vrlo jasnu politiku, a ona se temelji na njenim interesima. Čuva partnerstvo sa Rusijom, čuva dobre odnose sa Zapadom. Si Đinping je jasno rekao, Amerike, Rusija, EU i Ukrajina sami bi trebalo da rešavaju sukob i da dođu do mira. Ne mogu to da očekuju od Kine. Nije Kina uključena u sukob ni direktno niti indirektno.

