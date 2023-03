"OVO JE POSLEDNJA LINIJA ODBRANE BAHMUTA" Petrović: Pad ključnog grada pitanje sata, a Zelenski ima samo još JEDAN POTEZ (VIDEO)

Rat u Ukrajini je ušao u drugu godinu!

Ređaju se napadi ukrajinskih letelica na teritoriju koju trenutno drže ruske snage. Sa druge strane, ruske jedinice pojačavaju napade na Bahmut na istoku Ukrajine.

Kijev tvrdi da Rusija pokušava da preseče linije snabdevanja ukrajinske vojske i da su gotovo svi putevi koji vode u grad sada pod njihovom kontrolom.

Bahmut, u istočnoj Ukrajini, više od šest meseci je žarište borbi, a profesor Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku gostovao je u Pulsu Srbije gde je prokomentarisao trenutna dešavanja na frontu.

- Rusija ima nesrazmerno više svega, bez obzira na to što dobija pomoć od strane Zapada, Ukrajina se nalazi u teškoj situaciji. Došlo je do izvesnog zapleta onda kada je Rusija okasnila sa novim snagama. Tada su Ukrajinci u polupraznom prostoru uspeli uz pomoć logistike Zapada i odličnih informacija da uzmu teritorije u Harkovskoj oblasti. Nakon toga je desna obala Dnjepra amputirana od strane ruskog rukovodstva. To nisu bile posledice vojnih poraza - rekao je Petrović.

foto: Kurir televizija

Profesor se osvrnuo na dešavanja u Bahmutu.

- Rusi pojačavaju ritam. Otkad je stigla makar polovina mobilisane ili dobrovoljačke vojske, Rusija ima inicijativu. Između Njujorka i iznad Severska se nalaze te bitne tri celine odnosno Bahmut, Soledar i Seversk. Desetog januara pala je agumeracija Soledara i tu se ruska strana zarila na oko 30 kilometara na zapad. Tu se iskrivio front - rekao je Petrović i dodao:

- Gubitak Soledara je nenadoknadiv gubitak jer se od njega udara na Bahmut. Pala su i prigradska naselja sa kojih se udara. Poslednja linija koja se drži je magistralni put Bahmut - Časov Jar. Šta sada može da uradi Ukrajina, a šta izbegava da uradi? Mogla je da evakuiše postepeno trupe da se ne nalaze u dubini izbočine. Bilo bi pametno da Ukrajinci evakuišu istočni deo grada i da se prebacuju ka zapadu i polako povlače. Ima jedna dobra taktička linija odbrane, a to je ovaj kanal iza koga je brdo. To je na uzvišenju od 50 metara. Ukrajinci po meni i dalje imaju vremena da se prebace.

Iako Ukrajinci i dalje imaju šanse za neki manevar, Petrović smatra da je sada sve u rukama predsednika Volodimira Zelenskog.

- Zelenski bi trebalo da odobri da se organizovano povlače na ovaj kanal i ne dožive opkoljavanje i nastave borbu. Međutim, on iz političke propagande ne želi da žrtvuje Bahmut. Tako je Hitler upropastio Drugi svetski rat. Naime, Hitler je srljao na Staljingrad i skoro ga je uzeo. Međutim, zaneli su se i nisu primetili da su Rusi izvršili kontraudar i kod Kavača se spojili. Tada smo imali fenomen da su Nemci uzeli Staljingrad u ustima, ali su bili u opkoljenju. Umesto da Hitler naredi da se svi momentalno povuku, to nije uradio, a Nemačka se nikada više nije oporavila - rekao je Petrović.

