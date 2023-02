SANKCIJE GRIZU: "RUSIJA GUBI TRILION DOLARA DO 2030. GODINE?!" Obradović šokirao: Sumnja se da je 3 miliona Rusa NEZAPOSLENO

Uprkos velikim strahovima od mogućih nestašica i smanjenja, Evropa je na putu da preživi zimu sa više od pola punim rezervoarima za gas.

Takođe nije uspeo ni plan EU da sankcijama smanji ruski BDP i zaposlenost. U prevodu i jedna i druga strana su našli alternative.

Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, i Milovan Jovanović, novinar i spoljnopolitički komentator, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli ekonomskog dela ovog rata u Ukrajini.

- Sankcije nisu sprint, to je maraton i one se decenijama neće povući. Projektovano je da će Rusija do 2030. godine na nafti i gasu izgubiti 1 trilion dolara. To je novac koji Rusija neće moći da nadoknadi ni u Kini, ni u Indiji. O broju funkcionalno nezaposlenih ljudi uveliko se vode prognoze. Postoje sumnje da se 3 miliona ljudi vode kao zaposleni, ali oni ne ostvaruju svoje prihode zbog povlačenja svojih kompanija. Kada je Rusija prestala sa uvozom zbog sankcija logično je bilo da naprave suficit, međutim oni sad već u januaru imaju deficit od oko 20 milijardi dolara. Ni jedna država na svetu pod sankcijama nije procvetala. To mi najbolje znamo - rekao je Obradović.

Jovanović se nadovezao na izjavu Obradovića.

- Branko Kostić je govorio da ćemo jesti korenje, dok je Milošević govorio da su sankcije razvojna šansa. Mi smo slušali mitomane koji su govorili da će dolar propasti i da će svetska valuta biti juan i rublja. Dakle, od toga nema ništa. Tri ili četiri miliona izbeglica je iz Rusije. Beograd je preplavljen ruskim izbeglicama. To su ljudi iz haj tek sfere pa pitajte njih i sprovedite anketu o tome šta oni misle o ekonomskom bumu koji se dešava u Rusiji zbog sankcija. Rusija se nalazi u ozbiljnim problemima. Taj narod tamo trpi i pati zahvaljujući sumanutoj politici njenog vrha.

