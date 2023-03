"BAHMUT JE TERMOPILSKI KLANAC" Šešelj: Spremni su da ginu do POSLEDNJEG od "zlih Rusa" i opravdaju PARE KOJE IM ZAPAD DAJE

Ukrajinski zvaničnici tvrde da se u Bahmutu vode borbe za svaku ulicu, dok iz ruske komande stižu vesti da se borbe vode i po tunelima pod zemljom.

Svetske agencije navode da nije moguće utvrditi navode obe strane, da ona suprotna, poslednjih dana gubi dnevno po nekoliko stotina vojnika. Ipak, za sada, nema nagoveštaja da će se bilo ko povući sa položaja.

Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS i Ivan Miletić, Institut za javnu diplomatiju razgovarali su o ovim krvavim suobima u Bahmutu.

01:40 Šešelj: Bahmut je ukrajinski Termopil

Šešelj smatra da su u Bahmutu najveće i najkravavije bitke.

- Bahmut otvara put za zaokruživanje celine za obe strane. Pre svih borbi Bahmut je bio grad od oko 70.000 stanovnika. U svakom slučaju ono zbog čega se na Zapadu govori o tome, je zato što Ukrajina želi da prikaže taj deo kao neki svoj Termopil i kao nešto gde su oni spremni da izginu do poslednjeg, na braniku Evrope, od zlih Rusa koji su krenuli u osvajački pohod da pokore Evropu i da opravdaju sav novac i oružje, koje su im slali, i to u nekim količinama koje više ne može da se izbroje. To je mesto gde su živeli Rusi i do te linije su bili Donjecka i Luganska republika - rekao je i u nastavku dodao:

- Najviše se ovde bore borbe. Rusi su sve zaporoške i hersonske oblasti uzeli, a u Donjecku imaju najmanje napretka, baš iz tog razloga što na tom mestu imaju najmanje utvrđenja - rekao je Šešelj.

Miletić se složio, izjasnivši se sa istorijske tačke gledišta.

01:53 Miletić: Situacija u Ukrajini liči na klasične lovačke priče

- Istorijski gledano, u vreme Boljševičke revolucije, a pričam o vremenu 1918. godine, isti slučaj je bio na tim produčjima. Tu ima dosta rudnika i sve što se taložilo stotinama godinama na tom jednom je mestu. Vrlo često snage koje su pokušavale da zauzmu upravo ove oblasti, zaobilazilazile su sve i gledale da saviju taj deo u klješta. Ukrajina planira ofanzivu, koju nazivaju prolećnom, a ono što Zapad pokušava da uradi je da uvežba Ukrajince za pet nedelja do tog perioda - kazao je Miletić i dao primer Kolubarske bitke kroz prizmu koristi pomoći koju Zapad šalje Ukrajini:

- Naš primer Kolubarske bitke bio je slučaj da smo, greškom, dobili municiju pogrešnog kalibra, ali kada smo je preuredili mi smo uspeli da pobedimo u toj bici. Sve zavisi kako će je oficiri upotrebiti. Ono što se dešava u Ukrajini meni liči, malo, na lovačke priče - rekao je Miletić.

