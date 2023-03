"ZELENSKI POVLAČI POTEZE OČAJNIKA" Vasiljević: Ima problem sa sobom, ako Vagner zauzme Bahmut, PONOVO ĆE RUSI POSTAVLJATI USLOVE

Foto: Dan Kitwood Pool via AP, AP Mikhail Metzel, AP/Shutterstock

U jutarnjem programu Redakcija gostovali su general u penziji Stanko Vasiljević i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije u analizi dešavanja na ratištu u Ukrajini.

Razgovor su započeli uvodom o značaju borbe oko Bahmuta i strategijskim borbenim pomacima u toj regiji.

Bitka za Bahmut, strateški važan grad u Donjeckoj oblasti, dostigla je najveći stepen napetosti, izjavio je komandant ukrajinske kopnene vojske general-pukovnik Oleksandr Sirski, koji je naveo da je Rusija poslala dodatne snage grupe "Vagner" u borbu.

Vasiljević nakon što je prokomentarisao dešavanja u Bahmutu, ipak je naglasio da se spekuliše informacijama.

01:38 Borba za Bahmut

Zoronjić misli da je zauzimanje Bahmuta najbitniji za ukrajinsku vojsku, sa aspekta morala.

- Na Bahmut se gleda kao grad branitelj celog naroda u Ukrajini. U Rusiji je potrebna, opet iz moralnog smisla, jer Rusija nije osvojila ni jednu regiju Ukrajine. Pre svega, je tu Vagner grupa na udaru. Svi gledaju šta će biti sa Bahmutom. Ako Vagner zauzme tu, a verovatno hoće, oni će moći sebi da ispregovaraju bolje uslove. Celo rusko društvo i cela ruska država će moći da se pokaže na frontu, ali i svom narodu - kaže Zoronjić, dodavši da Ukrajinci već pripremaju teren u svojim medijima da će Bahmut pasti.

foto: kurir tv

Napetost u odnosima između Vagner grupe i zvanične vojske, iz ugla Vasiljevića, je prenaglašena.

- Oni nemaju toliku ulogu. Privatna kompanija, plaćenici i fanatici koji se bore na terenu, ali njihova uloga je prenaglašena, i data im je prevelika uloga. Osvajanje grada je najsloženija operacija u ratu i zato to traje toliko dugo. Morate ići metar po metar. Nije to brisani prostor. Ljudi koji ne razumeju to nije im jasno kako i zašto tako sporo ide - rekao je Vasiljević.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je zamenika šefa ukrajinske službe bezbednosti (SBU) Oleksandra Jakuševa, navodi se u predsedničkom ukazu.

Vasiljević smatra da su ovo potezi koje povlači vođa kada traži krivce za to što pobeda nema.

foto: kurir tv

- To jeste pravo vrhovnog komandanta, ali on definitivno ima problem. Prvo sa samim sobom, pa onda sa svim ostalim. Kada smenite načelnika glavne obaveštajne grupe, nešto nije u redu - rekao je on, dok se Zornjiić priključuje mišljenjem da je svaki komentar na ovu temu na bazi spekulacije.

- Cure informacije, ali mi ništa ključno ne vidimo niti znamo od ukrajinskih zvaničnika, ili od ruskih zvaničnika. Ništa se nije nije presudno dogodilo. Ovo je više na talasu svega toga, kao što sam rekao - rekao je Zoronjić.

Kineski ministar spoljnih poslova Ćin Gang izjavio je da se čini da ukrajinsku krizu vodi "nevidljiva ruka" koja se zalaže za odugovlačenje i eskalaciju sukoba.

Vasiljević podvlači odnose SAD i Kine kao ekstremno loše kako vreme odmiče.

- Oni zameraju Kini što nije nazvala specijalnu operaciju invazijom. On je još rekao doći će do sukoba ako SAD ne prikoče i ne promene pristup. Kinezi se zalažu za globalni mir u svetu, njihova crvena linija je Tajvan. SAD im je gurnuo prst u oku, imaju brodove u Tajvanskom moreuzu, i ima tu prostora za sve...Velike sile će se organizovati u blokove, ili će razvijati svoje odnose na bazi prijateljstva - rekao je Vasiljević.

