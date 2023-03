ŽESTOK SUKOB U PROGRAMU UŽIVO! Stojković: Idioti nas stavljaju između čekiča i nakovnja! Samardžija: Amerika se udavila u Ukrajini

Borbe oko Bahmuta i dalje se vode nesmanjenom žestinom. Da li je moguć skoriji mir, može li Srbija biti posrednik u potencijalnim pregovorima Ukrajine i Rusije jer je prijateljski naklonjena obema zemljama?

Kako će strateški pomerati svoje pozicije ostale države sveta pitanja su, koja su pokrenula razgovor u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija koji su vodili Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik dnevnog lista Politika, iz Moskve i Čedomir Stojković, advokat.

Onaj koji uloži novac, taj ima prevlast, započeo je Samardžija, pojašnjavajući kako da do mira konačno dođe.

- Mora se tražiti scenario koji će zadovoljiti obe strane. Okolnosti se menjaju u svetu i niko više ne može da kaže ovaj je pobedio, ovaj nije pobedio. Pitanje je kako će reagovati Kina, Indija, Turska i Iran - rekao je Samardžija.

Stojković se izjasnio po pitanju predloga da Srbija bude posrednik zaraćenih strana.

- To bi bilo veoma loše za Srbiju, jer bi ona tim potezom svrstala sebe u poziciju Belorusije. Ništa gore ne bi bilo nego da ona sebe svrsta u neke zemlje, kao što su Kazahstan, Kirgistan... To pokazuje kakav smo mi ugled izgradili tom katastrofalnom spoljnom politikom. Čak ni taj Zeman nas više ne gleda kao zemlju Evrope, nego kao neku azijatsku zemlju. Ne možemo da budemo neutralni između mačke i miša. Mi smo kandidat za Evropsku uniju. Ukrajina je krenula da postane deo Evrope. Njen suverenitet je uništen ruskim napadom. Evropi nije dovoljno da mi samo osudimo napad na Ukrajinu - rekao je Stojković pa je, na pitanje vodteljke Olje Lazarević, šta je to što bi Evropi bilo dovoljno, rekao:

- Ja zahtevam da Srbija stoprocetno primeni 22 rezolucije Evropskog parlamenta koji se odnose na Ukrajinu i da se odnose prema Ukrajini kao evropskoj državi. Srbija ne može da bude neutralna i ravnodušna kao da je u pitanju neki stoni tenis. Najgore što bi moglo da bude je da Srbija bude posrednička zemlja. Amerika bi bila sjajan posrednik. Koji idiot misli da nas stavlja između čekića i nakovnja? Srbija mora da izađe sa jasnim stavom, a zločinci iz Moskve ne mogu da dođu ovde - rekao je Stojković.

Samardžija je rekao za Ameriku da je svetski zlikovac, na šta je oštro prekinut od strane Stojkovića.

- Ne možemo da se priklonimo Americi koja je svetski zlikovac i ratovala je od kad postoji - započeo je Samardžija.

- Kako možete da kažete za Ameriku da su zlikovci - upitao je Stojković Samardžiju.

- Govorim o SAD, ne o NATO - odgovorio je Samardžija.

- Rušili su diktatorske režime u tim zemljama, i hvala bogu da su pomogli tim narodima. Napad na Ukrajinu je napad na Evropu. Zato se taj rat vodi. U tom ratu Evropa neće izgubiti - kazao je Stojković, što je Samardžija dočekao smehom:

- Govorite da nas je bombardovala Amerika, ostale članice šalju pomoć. Amerika se bori protiv Rusije. U Ukrajini je američko naoružanje! Izvrćete stvari. Još 2014. godine Ukrajina je napala rusko stanovništvo u Donjecku. Znači vi smatrate da mi Kosovo uopšte ne moramo da branimo - upitao je Samardžija, a Stojković je obećao sagovorniku da će mu kupiti uniformu i dati mogućnost da ostvari Ustav Republike Srbije i ode da ratuje.

Nakon burne reakcije Stojković je zaključio:

- Vladimir Putin, zločinac, urušio je sistem u Rusiji i od Rusije napravio jednu azijsku zemlju, a Rusija će se udaviti u Ukrajini - rekao je Stojković, a Samardžija dodao:

- Amerika se već udavila u Ukrajini.

