"RUSIJA STOJI NA PUTU AMERIČKOM IMPERIJALIZMU" Kastratović: Ko se povuče, nema mu života! Tišma: Neočekivana je ovakva sloga Rusa

Danas je 369. dan rata u Ukrajini.

Saudijska Arabija šalje humanitarnu pomoć Ukrajini. Španska ministarka odbrane kategorično je odbacila mogućnost da španska vojska učestvuje u ukrajinskom sukobu.

U Ukrajini se žestoke borbe vode oko Bamuta, a ruske snage tvrde da su na manje od kilometra do centra grada. Ruske snage pojačale su napade i u Lugansku.

Luka Kastratović, general-major u penziji i predsednik IO Kluba generala i admirala Srbije i Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost komentarisali su jutros dešavanja u Ukrajini.

Tišma kaže da je intenziviranje napada na Bahmut. Napadi i napori sa Istoka su sve jači.

- Sada prelaze i na jug, kreće prolećno buđenje, vraćamo se u intenziviranje borbe. Podigli su se ulozi. Pre nego što stigne novo naoružanje Ukrajini, ono što vidimo da očekuju, je pad Bahmuta - započeo je Tišma.

Kastratović kaže da su Ukrajinci narod koji se bori srčano.

- Videli smo da u Ukrajini, oni koji se povlače njima nema života. Smene visokih vojnih rukovodilaca dokazuju da Zelenski ne može da ostvari ono što planira. Referendumi sprovedeni na ove oblasti koje su naseljene ruskim stanovništvom kažu da je to teritorija Rusije. Oni kažu da je agresija Rusije sramota za svet, a nije sramota 8 godina gde su mučili i spaljivali ruske građane - kazao je Kastratović i osvrnuo se na zemljotres u Siriji i Turskoj.

- Da li je sramota u ovom zemljotresu u Siriji i blokiranje humanitarne pomoći, čak su Izraelci poslali bombe u Siriju. Da li je sramota ono što su radili u našoj zemlji? - upitao je.

Rusija se oglasila o predlogu kineskog mirovnog plana. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da Moskva sa pažnjom odnosi o planu kineskih prijatelja, ali da u ovom trenutku ne vidi preduslove da proces ide u mirnom pravcu

Tišma se osvrnuo na zančajnije uključivanje Kine u celokupna dešavanja.

- Mirovni plan je diplomatski izraz volje. Sa druge strane normalno je da je Rusija suzdržana u tome. Uključivanje Kine, koliko vidimo po svemu, sve je više po pitanju ekonomske i vojno- tehničke saradnje - rekao je TIšma.

Oba sagovornika procenila su uticaj sankcija na Rusiju.

- Mi smo sankcije i sve to iskusili kada je reč o dolasku hiperinflacije. Ali Rusija je svakako samostalna država i ima svoje resurse. Ono što je iznenadilo je jedinstvo Rusa u ovom sukobu. Oni imaju novca da idu na odmore i da se vrate u Rusiju. Oni su se spremali za sve ovo. Imaju svoj internet, auto i avio industriju, ona se razvija ubrzano, posebno u vojnom smislu. Zato se Rusija orijentisala ka Kini. Sankcije utiču, ali parola je snađi se - prokomentarisao je Tišma i dodao:

- Ovo će trajati minimum dve godine. Čitam neke članke, koji glase, ukrajinska ekonomija se ubrzano razvija, to je nemoguće, molim vas, dok pljušte bombe. Dok Vladimir Putin uživa veliku podršku Rusa, tamo su ostali oni koji ga u potpunosti podržavaju. U Rusiji su ostali oni kojima će predsednik Putin biti glavni izbor - dopunio je.

Kastratović misli da sankcije nisu ostvarile cilj.

- Cilj zapada je bio da podele Rusiju, kao što su nas podelili 90-ih, i da je svedu na 50 miliona stanovnika. Čim se spominje nuklearno naoružanje, i svakako dok postoji taj viši stepen pripravnosti, postoji mogućnost toga. Najviše trpi Evropa. Vidimo u Francuskoj. Vidimo proteste u Nemačkoj, bilo je protesta advokatske komore u vreme NATO agresije u Americi, mi to nismo znali. Sve zavisi dokle žele Amerikanci da dosegnu - rekao je osvrnuvši se na reči i govor ruskog predsednika Vladimira Putina.

- To je upozorenje. Rusi i kada su bili na kolenima nije bilo panike. Suština je da su Amerikanci nezadovoljni što nisu uredili svet kad nije bilo druge super sile. Među njima su ogromni sukobi unutar SAD. Imamo 4 države gde je još uvek robovlasništvo. Svi američki predsednici, većina, je dobila Nobelovu nagradu za mir, a vodili su ratove i to svi! To je borba Zapada protiv Istoka i sukob Rusije protiv američkog imperijalizma - zaključio je Kastratović.

