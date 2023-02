JELENA JE RUSKINJA PO MAJCI, U UKRAJINI JE PERSONA NON GRATA! Baku mi je odlikovao Putin, nikad neću zaboraviti susret sa Šojguom

Novinarka Kurira Jelena Pronić poreklom je Ruskinja po majci. Uoči obleležavanja godinu dana od početka ratnih sukoba između Rusije i Ukrajine, Jelena je podelila svoja sećanja, i osećanja u vezi sa aktuelnim dešavanjima.

Vezanost za ulice, mesta i slike iz detinjstva Jelena Pronić ističe kao dom u njenom srcu i sklonište u teškim momentima u životu.

- Mi smo živeli u Moskvi, a i kod bake na Krimu, na Jalti. Kad god su se dešavale neke teške stvari, ili kad sam osećala da ja više ne mogu, to je bilo moje sigurno mesto. Deo mog srca zauvek ostaje u Moskvi i na Jalti - započela je razgovor Pronić.

Ispričala je kako se prilagodila životu u Beogradu.

- Kada smo se vratili ovde i kada sam krenula u osnovnu školu, uvek su me zadirkivali, jer sam pričala srpski sa nečim što mi je ličilo na srpski akcenat. Vrhunac svega je kad smo shvatili da naš pas tumači komande na oba jezika, i to na isti način. To je tako kada odrasteš u mešovitoj sredini i mešovitom braku - priseća se Pronić.

Ističe da sve duguje svojoj baki.

- Za sve što danas jesam i sve što danas nisam, često kažem, da dugujem mojoj baki. Ona je imala težak život. Moji su poreklom ruski Jevreji. Oni nisu bili voljeni u komunizmu. Postojala je čuvena peta tačka - nacionalnost. Ako upišete da ste Jevreji, nećete ići u logor, ali ne možete da upišete fakultet koji želite, da se zaposlite gde želite. On je bila profesorka engleskog jezika, i do poslednjeg dana je predavala deci engleski jezik - rekla je Pronić.

Otkrila je i upečatljive događaje tokom ratnih previranja u Jugoslaviji, 1999. godine.

- Krim je tada bio u sastavu Ukrajine. Moja majka je imala ukrajinski pasoš i ja sam bila upisana u njen pasoš kao dete. Sećam se, autobusima nas izvoze u Budimpeštu, odakle slećemo na zatvoreni vojni aerodrom u Moskvu. Ono što je specifično, tada sam imala 12 godina, sećam se čoveka koji je bio vidno potresen i koji je na rukama iznosio decu iz aviona usred noći. Mnogo godina kasnije shvatila sam da je to bio Sergej Šojgu, koji je tada bio ministar za vanredne situacije, a danas je prvi čovek Ministarstva odbrane i vojske Rusije - kaže Pronić.

Put je odveo ka novinarskoj profesiji, ali ratna dešavanja sprečila su njen ponovni povratak u Ukrajinu. To je, kako kaže, saznala nakon povratka sa poslovnog puta iz Krima.

- Vraćamo se iz Krima u Beograd i posle nekog vremena kolega mi šalje sajt "Mirotvorac". To je ukrajinski sajt na kom su pravili spisak državnih neprijatelja i terorista i ljudi kojima je zabranjen ulazak na ukrajinsku treritoriju. Mene su, sa sve mojim slikama, koje su skinute sa društvenih mreža, uvrstili na taj spisak i tada sam proglašena "personom non grata" (latinski: nepoželjna osoba) u Ukrajini - otkrila je i naglasila da su zbog tog sajta određeni novinari ubijeni na početku rata.

Baka, koja je preminula, kako je rekla Pronić, ima orden od SSSR i to od Vladimira Putina.

- Baka čak ima i orden od Vladimira Putina za heroja Sovjetskog saveza, za zasluge u Drugom svetskom ratu. Ona je sahranjena na starom jevrejskom groblju. Po njenoj želji krštene smo ona majka i ja, i to baš u Jalti. I po njenoj želji na njenom grobu je, pored jevrejskog, nacrtan i pravoslavni krst - rekla je.

Za kraj je naglasila da nikad neće dozvoliti da bakin grob bude zapušten.

- Tu su se upoznali moj otac i majka, sahranjena je moja baka. Njeni preci su ginuli pod Berlinom braneći Rusiju i to za mene predstavlja nešto specijalno, što ne mogu da pustim da samo ode - ispričala je.

