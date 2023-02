GODINA DANA RATA U UKRAJINI: Propaganda, lekcije iz ratnog sukoba i zablude!

Godina dana rata u Ukrajini. Ja sam pravio analizu za 60, pa za 100 dana rata, a ovo sad je jedan veliki rezime i tu ću da se bavim raznim stereotipima, zabludama, lažima i svim ostalim što se tiče baš celokupne situacije.

Zašto je rat izbio

Rat je izbio zato što Zelenski nije hteo da poštuje dogovore iz Minska, u principu Merkel je rekla da je Zapadu trebao predah. Bivši savetnik Zelenskog Arestovič, Ljoša pošto mu je pravo ime Aleksej, a ne Oleksej, rekao pa čeka nas Minsk 3. Znači Rusija nije blesava da pristane Minsk 3, jer Minsk 1 i 2 nisu poštovani.

Ova godina rata govori o tome da smo živeli u dva paralelna univerzuma.

Jedan pravi i jedan lažni univerzum, koji je postojao samo kroz medije. Taj lažni medijski univerzum nastao je u Srbiji prepisivanjem hrvatskih članaka, posebno iz Jutarnjeg i iz britanskih medija.

Znači sukob u Ukrajini je nastao iz vrlo prostog razloga - zato što se demokrate u SAD drže ideja Zbignjeva Bžežinskog i to sam već pominjao u tekstovima u Kuriru. Zbignjev Bžežinski je bio poljski nacionalista koji je upotrebljavao i zloupotrebljavao svoju poziciju u Americi radi zaštite poljskih interesa. Zbignjev Bžežinski je najveći poljak u poljskoj istoriji.

Ne postoji značajnija ličnost u poljskoj istoriji od Zbignjeva Bžežeinskog jer je on značajniji od pape Vojtile, iz vrlo prostog razloga zato što je Zbignjev Bžežinski svojim idejama obilkovao američku spoljnu politiku.

Ali, centralna misao svih njegovih ideja o čemu je razmišljao kad spava, jede. On je 24 časa mislio samo na Poljsku. Njega ništa drugo osim Poljske nije zanimalo. I njemu je Poljska bila najvažnija. Zbog svog odnosa prema Poljskoj on ima moje duboko uvažavanje i divljenje, iako se ja sa njegovim tezama ne slažem, ali da bi mi shvatili o čemu se radi moramo da shvatimo da Ljavo ili kao se na poljskom piše Lwow u stvari poljski grad, koji je bio deo obnovljene Poljske Republike od 1919. do 1939. Poljaci nisu nikad zaboravili da je Ljvov njihov.

I pošto Poljaci nisu zaboravili da je zapadna Ukrajina njihova Zbignjev Bžežinski u knjizi Velika šahovksa tabla se bavio Ukrajinom.

A da bi navukao Zapad na značaj Ukrajine on nije rekao: "E slušajte zapadna Ukrajina je Poljska, ajde vi to vratite". Ne, mudro je rekao ta Rusija, sa Ukrajonom je imeprija, a bez nje azijska zemlja. Pošto su zapadnjaci površni oni rade šta?

Oni samo zapamte neke mislie i pojedinačne fraze. Kad kažem površni mislim na prave analitičare. Ispod krila Zbginjeva Bežžeinskog ispilile su se mnoge ličnosti u demokratskoj stranci koje su kreirale spoljnu politiku prema Rusiji i u celosti ništa nisu svojom glavom mislili nego šta veliki Zbig ima o tome da kaže. A ha to imamo da radimo.

U tome je veličina Zbignjeva Bžežinskog što je uspeo neke svoje ideje naprosto da ukalemi u američku spoljnu politiku. On je čak šta više napisao jednu svoju knjigu koja se zove "Američki izbor" koja je prevedena na srpski.

Knjiga je u suštini dosadna, ali je onda na polovini napisao znate šta, ne možemo da verujemo evropskim zemljama, one nisu pouzdane, to su slabe vojske, demokratije, jedino kome možemo da verujemo u Evropi to je Poljska. I bez udubljivanja u istoriju Ukrajine i bez razumevanje odakle naziv Ukrajina, Kozaci, istorija, Rusije i koliko je Kijev i Ukrajina duhovno značajna za istoriju Rusije, toliko je značajno da ne postoji grad koji ne može da se vezuje za Kijev.

Kijev je značajniji od Moskve i Peterburga za Rusiju. On je za rusku duhovnost i kulturu najznačajniji grad.Nepto naprosto nemerljivo za rusku istoriju. Nije da nije bilo pisanija na engleskom. Američki istoričar Džejms Bilington je pisao o tome.

On je autor knjige Ikona i sekira koji je rekao da ne možemo da razumemo značaj ruske kulture da ne razumemo značaj Kijeva, Moskve i Peterburga. Pisano je zašto je to za Ruse veoma bitno. Jer na primer 1000 godina pravoslavlja je proslavljeno u Kijevu 1978. Nije proslavljeno u Moskvi ili negde druge nego u Kijevu.

Pošto je Zbignjev Bžežinski rekao to što je rekao. Zato je Viktorija Nuland 2014. stigla u Kijev, zato će svi u demokratskoj stranci u stvari su neka vrsta đaka Zbignjeva Bežežinskog i od toga se krenula na Ukrajinu.

Zašto je Buš krenuo na prvu revoluciju?

Pa njemu je savetnik za nacionalnu bezbednost bila Kondoliza Rajs, a jednu glasinu sam čuo iz dosta ozbiljnih izvora u Kijevu, da je žena bivšeg ukrajinskog predsednika Viktora Juščenka bila đak Zbignjeva Bžežinskog. Kondoliza Rajs je završila svoju specijalizaciju kod tate malden Olbrajt. Tata Madlen Olbrajt i Zbignjev Bžežinski su se dosta dobro poznavali.

Plan GRU-a

Ali, Rusi su imali plan A. Glavna insistucija za spoljno promišljanje nije nikakav institu nego njihova vojna obaveštajna služba GRU. Najbolja obaveštajna služba na svetu i oni su hteli da se ide na Ukrajinu odmah, posle drugog Majdana, ali pobedila je struja koju je vodila Elvira Nabijulina, guvernerka ruske centralne banke koja je rekla mi nismo spremni da izdržimo bilo kakve ekonomske sankcije, mi ne znamo kakve ekonomske sankcije bi uveli, ni šta bi bilo.

Najbolje bi bilo da se pripremimo. I onda šta su Rusi počeli. Na primer Putin je još 2004 kupio zalihe Plutonijuma i Uranijuma od Australije za dobre pare. Rusi su počeli da kupuju zlato masovno i naprosto to je dovelo do toga da njihova ekonomija bude stabilna. Možda bi iste ovakve sankcije bile i 2014. ali Rusija verovatno ovako ne bi bilo spremno. Milsim da 2014. Rusija nije bila spremna za dronove, krstareće rakete i sve ostalo.

Stanovništvo Ukrajine je značajno za Ruse jer ih smatraju delom svoje kulture, svoje civilizacije i Putin zbog toga nije hteo, na sajtu Kremlja ima gde on na ruskom i engleskom objašnjava da su Rusi i Ukrajinci jedan te isti narod, pa oni nisu imali zadatak da brzo zauzmu teritoriju, nego imaju prost zadatak i sad koji je jako poznat iz javnih izjava što Sergeja Lavrova, što Putina, što Medvedeva i drugih javnih lišnosti politike i vojske znači mnogo puta je rečno da je cilj demilitarizacija Ukrajine. Vratiću se na jednu istorijsku paralelu koju sam pominjao kad sam pričao o Topličkom ustanku. Toplički ustanak je jedinu ustanak u pokorenoj Evropi za vreme Prvog svetskog rata i nastao je 1917. I zašto se desio tek 1917. zato što je Srbija bila izmorena i izmučena. Stanovništvo nije bilo sposobno za borbu. Prvi Balkanski, pa Drugi Balkanski, pa Prvi svetski rat, jedan deo prelazi preko Albanije, jedan deo ostaje. Ljudi su bili umorni. Ustanak posle poraza u Aprilskom ratu 1941. kad se desio. Desio se u junu, julu 1941. zato što je narod baš nije pretrpeo šok od Aprilskog rata, ratovalo se kratko i ljudi su bili spremni mentalno za borbu. Suština u tome je da sukob treba dobro da pripremiš naciju.

Znači Rusi su dobro pripremili naciju kroz TV propagandu, kroz povećanje kapaciteta vojne industrije i oni nemaju problema sa tim. Onda pošto su Rusi izvršili te pripreme desilo se ovo što se desilo. I pošto oni nisu imali nameru da brzo ratuju oni su se pripremili za rat.

Zašto to pričam, zato da se vratim na demilitarizaciju, ona se vrši tako da naterate protivnika da preda oružje, ali to ne znali da on neće da se ponovo naoruža i Rusi su primenili drugu varijantu demilitarizacije da fizički unište ukrajinsku vojsku, ne toliko ako baš moraju neće ići na uništavanje žive sile.

Bitka za Kijev

Oni imaju nameru da psihički demilitarizuju Ukrajince da oni ne bi morali ponovo da se odluče na sukob za kratko vreme. Prva zabluda je da su Rusi izgubili rat. Svi su pričali da su Rusi imali nameru brzo da pobede. Nisu izneli nijedan dokaz. Bukvalno nijedan dokaz nije iznet i to je samo prazna floskula. Rusi ispod Kijeva izvršili su demonstrativni manevar da natera Ukrajince da povuku trupe iz Donbasa. Putinova namera bila je da prekine granatiranje Donbasa i u ruskom interesu bilo je da sprovede Minsk 2 a to je federalizacija Ukrajine, da Donbas može da blikra ulazak Kijeva u NATO.

Putna nije bila briga da li će Ukrajina u EU. Znači Rusi su probali taj manevar. Njima je bio cilj da na aerodromu zavoda Antonov probaju da ukradu Mirju. Mirja je jako bitna za nastavak ruskog komsičkog programa, koji je nastavak sovjetskog. Putin je shvatio da oni ništa pametnije od Burana neće uspeti da smisle. Buran je toliko savršen da nešto bolje od njega ne mogu da naprave i da ih čeka trka u Kosmosu, a pošto je Mrija jako bitna za lansiranje Burana onda im je to trebalo.

E sad suština je u tome što u tome nisu uspeli, jer su ukrajinci bombardovali Mriju i uništili je, ali naprosto to priča jer se širi fama da su Rusi ostali bez raketa, bez ovoga. To šire Britanci koji ne znaju ni dan danas objasne Kima Filbija. Njima ni danas nije jasno zapto je Kim Filbi radio za Sovjetski Savez. Valjda zato što je normalan čovek, da ne bude zabune Kima Filbija smatram velikim borcem protiv nacizma, veliki komunistom, idealistom i on je čovek koj je zbog svojih ideala koje je živeo zaslužuje apsolutno poštovanje. Englezi će ga da ga predstave kao alkoholičara koji se ženio 5-6 puta.

Sve te lažene informacije koje su puštane o Rusiji radili su Englezi. Englezi od 2006. nemaju nikakv izvor u Moskvi iz prostog razloga zapto što se 2006. desio skandal sa kamneom i Rusi su uspeli da unište kompletnu britansku špijunsku mrežu na tertitoriji ruske federacije. Rat u Ukrajini je jedino dobrodošao Borisu Džonsonu da time opravda sve probleme.

Da meseca pre nego što su Ukrajinci napali Krimski most, terotistički napadom ili diverzijom uništili jedan mali deo mosta ja sam napisao da oni to ne treba da rade jer će Rusi da gađaju energetski sektor Ukrajine, to se desilo. Onda sam napisao kakva Ukrajini treba PVO, posle tri meseca to isto je načelnik ukrajinskog Generalštaba rekao.

Ukrajinske greške

Ukrajinske greške su u tome što oni sebe nisu napred pripremili da koriste zapadnu tehnologiju , suština je u tome ako su hteli da ratuju sa Rusijom, trebali da ratuju uz pomoć zapadne vojne tehnike, to su trebali da kupe polovnu još 2014.-2015 i da se nan joj obuči što više ljudi.

Njima 100 tenkova Leopard 1 ništa ne znači. Medvedev je rekao da Rusi imaju nameru da proizvdedu 1000 novih ili modernizuju starih tenkova. Rusiji se ne žuri. Iz nje su otišli liberali, na žalost došli su u Srbiju. I zabluda kod Ukrajinaca se stvorila da mogu da pobede.

Arestovič je radio brilijantnu propagandu dostojnu Gebelsta, to znači da nema boljeg propagandiste od Gebelsa. Mi pričamo hladno o propagandi,ne zanima me ideologija nego propaganda i ubeđivanje javnog menjenja .

Arestovič je uradio veliki posao za Ukrajinu. On je govorio evo samo malo još da izdržimo i stiže zapadna pomoć i mi ćemo da pobedimo Ruse. Samo ljudi strpite se malo, borite se iza ćoška stiže zapadna pomoć. To objašnjava zašto su se Ukrajinci odlučno borili jer su verovali da će sigurno da pobede, ali oni imaju ogromne gubitke i suština je u tome da Zelenski obmanjuje ljude.

U kom smilsu?

On je u svojoj predsedničkoj kampanji govorio da njemu nije bitno ko je Rus, a ko Ukrajinac, ko priča ruski, a ko ukrajinski da on oba jezika zna. On je uglavnom pričao na ruskom, učestvovao u nacionalnom takmičenju iz humora u Rusiji došao do polufinala, to postoji od sovjetskog doba. Zelenski je bio poznat u Rusiji. On je dobio 75 posto glasova. Ljudi su od Zelenskog hteli da se završi sukob u Donbasu i da počne da se živi. Međutim to se nije desilo.

Zelenski je radio sve suprotno što je obećao, plus Hanter Bajden je dobijao ogromne pare od Ukrajnaca da bude član nadzornog odbra elektroprivrede tako da što se tiče toga, tu je Bajden bio zainteresovan.

Tramp je Džo Bajden nagazio preko toga. Gazio ga je vrlo uporno u predizbornoj kampanji i onda je napsto Džozef Bajden bio zaistersovan da se to zataška i bio je zaintreesovan za sukob u Ukrajini. Ne tvrdim da ga je on organizovao, ja ne znam šta su pričali u Ženevi Rusi i Amerikanci. Podrška Ukrajini je naprosto licemrena i to dokazao u više tekstova.

Ukrajina je trebala da kupi zapadno oružje. Kupujte stare F-16 varijanta A/B pa obučite pilote, da bi ste prešli s jednog tipa na drugi minimum treba dve godine.Te stare avione koriste za obuku, pa onda kad obučite dovoljan broj pilota imate spremne ljude da koriste zapadnu tehniku za sukob sa Rusijom to je onda put. A zašto je zapadna podrška licemerna?

Zato što im se daje staro oružje koje ne može da preokrene sukob. Amerika nema PVO sistem to njima nije potrebno. Američki koncept rata je vrlo prost da se izbori premoć u vazduhu da protivnik ostane bez vazduhoplovstva, bez sredstava i naprosto kako da kažem zbog toga Amerika nema toliko kavalitetne PVO sistemw kao što ima Rusija, iz prostog razloga što je Rusima to bilo potrebno.

Ukrajina tj. Juščenko je to sve uspešno prodao Gruziji pred rat 2008 godine. Stara oklopna vozila iz Vijetnaskog rata i Bredlije. Naprosto to su mrtvački sanduci na gusenicama i sa ovim oružjem koje daje Zapad ukrajina ne može da pobedi. Zapad ih šalje u smrt. Šalje se lažna predstava da je pomoć koja se šalje Ukrajini pomoć, da će ta pomoć morati da se plati, jer Zapad toliko voli pare da mora da se plati. Sve od savrmene tehnike Zapad je poslao, haubice M 777 ali je skinuo aparaturu za precizno gađane da ne bi palo Rusima u ruke, kao što neće da se šalje Leopard 2 zbog moguće komunikacione opreme jer ona ako bi pala u ruske ruke Rusi bi mogli da slušaj svu komunikaciju NATO, tako neće ni nove avione ,isključivo staro oružje sovjetskog tipa. Slovenija je poslala BVP M80 koja je nešto najgore što je namenska industrija na ovim prostorima ikad napravila. Bez oklopa bez ičega. Slovenija im je poslala i tenkove T 55 sa po 35 granata svaki tenk.

Shvatite mnogo puta sam govorio kakvo orzužje treba Ukrajini ne iz smisla što ja podržavam Ukrajino nego zato što vojni kometnaor treba da komentariše obe strane. Ne govorio samo u sukobu. Ja komentarišem ukrajinsku i rusku. O ruskim ne mogu da pričam dok ne vidim plan.

Šta Rusija vojnički hoće ja tvrdim da fizički hoće da unište OS Ukrajine svejdno ime da li oko Bahmuta ili Kijeva, s tim je Rusima prostije da se biju u Dobasu i prostor je uži lakše doturaju oprema na front i imaju obezbeđenu liniju snabdevanja, da se nalaze na Dnjepru bilo bi teško snabdevanje i ukrajincima bi bilo lakše.

Moram da se vrati na famu kod Herodsna, ja sam jedni koji je tvrdio da Herson nije bitan. To sam više puta pričao. Ta bitka tu ne znači ništa. Rusi mogu da budu poraženi nuklearni oružjem ničim drugim. Čak i da neprijatelj uđe u Moskvu to je ništa. O tome sam pisao.

Zapad nema nameru da Ukrajina pobedi, da bude ekonomski, materijalno uišteno da ona deo koji pripadne Rusiji bude toliko uništen da će trebati milijarde dolara za obnovu i da će Rusija time da se bavi i bude manje zaintersovana da pomaže Kinu.

Ja ne govorim koliko je taj plan pametan ili glup, već govorim da postoji ideja. Postoji ideja da se nemčka autoindustrija preseli u Detroid. To je Trampova ideja i Tramp se stvarno nadao ali usled nedotaka gasa postoji šansa da se industrija iz Evrope pošalje za Ameriku.

Ne kažem ni da li je pametno ili glupo kažem postojeideje. Ostajem pri svojim idejam da Rusi ratuju za godinu, dve tri a može da se završi na leto, ako sad slome Ukrjaince i imaju otvreno, oni će koristi proleće za široke ofanzive, oko Dnjeproterovksa , Kijeva gde može da manevriše oklop jer je to ključno kod svih bitka.

Ako hoće da se neprijatelje lomi suština je u torme da je Ukrajina zaksnila ofanzivom na Herosn desila se posle rerenudma, a Rusi nemaju šanse da odsustanu od te četiri oblasti pripojene referendumom.

Zapad ako izgubi u Ukrajini, EU će se isgurno da se rapsadne, a pitanje NATO je neizvesno.Teza budućnost Finske u NATO je glup, kao i Švedske. Turska nema razloga da opusti. Paljenje kurana je bio pucanj u nogu, ali šta očekivati od društva gde se život graniči sa anarhijom i svaka religija ismeva. Moram da dam podršku poptunu Turskoj i Erdoganu.

