DA LI ĆE DOĆI DO NAPADA UKRAJINE NA PRIDNJESTROVLJE: Ako to Kijev uradi, jedan argument je najbitniji i očajnički važan za rat

Priča sa Pridnjestrovljem počela je 20. februara 2023. godine kada je novopostavljeni premijer Moldavije Dorin Rečean, koji je i bivši savetnik za nacionalnu bezbednost predsednice Maje Sandu koja je proevropski i pronato nastrojena izjavio je da je u toj državi u toku hibridni rat Moskve, koja pokušava da otme evropske procese i da je neutralnost te države neodrživa.

Međutim, posebnu pažnju Rečean je posvetio Pridnjestrovlju delu Moldavije koji je posle kratkotrajnog rata 1992-1993 godine ostao pod kontrolom ruske 14. armije koja je 1995. godine rasformirana, a taj prostor čuvaju mirovne snage.

Prema rečima Rečeana leva strana reke Dnjestar mora biti demilitarizovana i da se ruske trupe koje se tamo nalaze kao mirovne snage moraju da napuste taj prostor, a lokalne snage se dimilitarizuju, a onda tek da usledi socijalna i ekonomska integracija tamošnjeg stanovništva.

Inače Pridnjestrovlje odnosno nepriznata Trasnjistrijska republika poseduje ogromni vojni potencial, nekoliko skladišta naoružanja koja su dovoljna da se opremi vojska jedne omanje države. Inače lokalne snage broje najviše 5.000 ljudi pod oružjem, a u taj broj uračunato je i 1.500 ruski vojnika-pripadnika mirovnih snaga.

foto: EPA/Robert Ghement

"Tu moramo da postignemo fundamentalnu stvar, demilitarizaciju. Posle ovoga sledi sve ostalo, a veoma je važna ekonomska i socijalna integracija naših građana. Na vrhu je demilitarizacija. To sve zavisi od nekoliko stvari, a to ćemo u jednom trenutku rešiti. Nalazimo se u periodu geoploitičkih tektonskih kretanja i u tim okolnostima siguran sam da će sve strane shvatiti da se to mora uraditi", istakao je premijer Moldavije.

Ubrzo zatim usledila je eksalacija pa su već 21 i 22. februara primećene ukrajinska vojska na granici sa oblasti Pridnjestrovlje. Ove informacije objavili su kako Ukrajinci tako i Rusi. Informacije su govorile da je iz Odese prema reci Dnjestar odnosno Pridnjestrovlju krenula ukrajinska vojska i granična straža.

Postoje dve verzije o napadu: Prva govori da bi napad tebo u fomir klešta da dođe sa severa i bočno sa juga da se Klobasna uz pomoć oklopnih vozila i tenkova obuhvati u obruč, skladište blokira i time vojno skladište blokira i spreči njegovo dizanje u vazduh.

foto: Printscreen Youtube/Teleradio Moldavia

Prema drugom scenariju ukrajinski graničari bi uz železničku prugu probili dikretno do samog krada Kolbasne. Izviđačke jedinice uočili su veliki broj naoružanih Hamvija kod kontrolnog punkta Paltonovo.

S drue strane postoje informacije da se graničari zamenjuju ukrajinskom vojskom i pomeraju u dubinu ukrajinske teritorije.

S druge strane Kotvoski garnizon u kome se nalaze ruski vojnici počeo je da se sa borbenom tehnikom premešta prema ukrajinskoj granici. Neki operativni i nepotvrđeni planovi najavljuju pokušaj proboja kod mesta Timkovo i Stanislavka.

O tome da li će doći do napada za Kurir je govorio vojni komentator Boško Jovanović.

"Napad na Ukrajine na Pridnjestrovlje će doći iz vrlo prostog razloga zato što u Pridnjestrovlju ima veliko skladište municije. Ja ne govorim da je taj napad pametan ili ne znam šta, nego da će do njega da dođe. Putin nije potpisao ukaz o nepriznavanju teritorijalnog integriteta Moldavije, već je potpisao ukaz koji anulirao svoj ukaz iz 2012 o priznavanju granica nekoliko država. Naprosto taj ukaz iz 2012 nisa uspeo da nađem, ali ovaj sad sam našo, što se u tom ukazu ne spominje Moldavija.

Ruske snage koje su na liniji razdvajanja između Moldavije i Pridnjestrovlja imaju veliko skladište. Ukrajinci nemaju granata. Kraj rata je skoro negde tamo u septembru. Njima očajnički treba to, a oni će to da da prikažu kao pomoć Moldaviji u poštovanju međunarodnog prava.

Međutim, pošto je Putin potpisao ukaz koji je potpisao, to daje njemu mogućanost da prizna pridnjestrovlje kao nezavisnu državu i da angažuje ruske mirotvorce u ratu sa Ukrajinom.

Moldavija nema snage, oružje, da napadne Pridnjestrovlje i to je jedino šta predstoji Ukrajini da uradi u očaju. Moldavija uopšte neće biti interesantna Rusima, ali će to Zapad da iskoristi da primi je u NATO. Što se mene tiče mogu da priključe Rumuniji, taj deo gde su Rumuni.

Napad Ukrajine na Pridnjestrovlje govori o tome da oni više nemaju izbora, granata i da im to očajnički treba, a da Zapad nije u mogućnosti da pomogne.

Kurir.rs/B.Jovanovič/A.Mlakar