"AMERIKANCI NIKAD NIKOM NISU POMOGLI" Đošić o krajnjem ishodu sukoba: Lažu da šalju F16, da bi ONI DOŠLI na kraju kao OSLOBODIOCI!

Više od 8000 civila stradalo od početka rata u Ukrajini, dok je 13.287 osoba ukupno povređeno saopštila je Kancelarija Ujedinjenih Nacija za ljudska prava.

Milorad Đošić, pukovnik u penziji i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije gostovali su u jutarnjem programu Redakcija, u razgovoru o stradanju civila, ali i o mogućem konačnom završetku rata.

Oba sagovrnika osvrnula su se na prethodnih godinu dana.

Đošić je predstavio 2014. godinu.

- Kada je posle Staljina došao na vlast Hruščov i onda su nastavili Prešnjev i tako dalje. Od jedne ogromne zemlje oni su imali nekoliko važnih predsednika koji su vladali Sovjetskim savezom, došla je 2014. godina kada su se na Zapadu pripremali za rat protiv Rusije. Zapad nikad neće dozvoliti da se Nemačka i Rusija približe. Ja volim da kažem oni su Srbi samo su malo to zaboravili - misli na Nemce Đošić.

Zoronjić je prokomentarisao navode voditeljke o iznenađujućem jedinstvu Zapada protiv Rusije.

- Sam početak sukoba je iznenađujuć. Rusi su očekivali da će ih dočekati kao oslobodioce u Ukrajini, a to se nije desilo. Od početka sukoba Ukrajinci su imali staro sovjetsko naoružanje, a sve ostalo je stiglo sa Zapada. Što se tiče jedinstva, ono jeste iznenadilo, ali svakako je to očekivano. Ceo Zapad se ujedinio u podršci Ukrajini. Neko šalje oružje, neko novac, neko i jedno i drugo. Mislim da, upravo, su se ujedinile NATO države, i oni jesu najjači vojni savez u svetu, a to znači da to ne valja ničemu, a ako hoće da budu najjači vojni savez moraju drugačije da se postave - ukazao je Zoronjić na propuste sve tri strane.

Uzeo je primer američke industrije.

- Njihove fabrike bi mogle da proizvode mnogo više oružja. Sve vreme oni daju na kašičicu, odnosno ne ulaze ozbiljno u proizvodnju naoružanja, a čini se da bi trebalo ozbiljnije da se postave. Sve što imaju je jako malo u odnosu na čitav svet - rekao je i upitao:

- Šta bi se desilo da je neki veći rat u pitanju? Sve je ovo veliki vojni test za države sveta.

Đošić je predložio svima da pogledaju američke filmove.

- Amerikanci uvek dolaze na kraju. Uvek se sve vidi na njihovim filmovima. Oni dolaze na kraju kao oslobodioci. Oni daju oružje, a ne novac. U Ukrajinu je ušlo 100 milijardi oružja, a onda ih lažu da će im dati F16, idemo na obuku za Patriota, a kad će da stigne, e to ne znamo. Ukrajinski narod, pravoslavnog porekla je uvučen u ovaj rat . Kako neko vas može da posvađa sa bratom? Ova godina dana je navlakuša za ukrajinski narod. Amerikanci nikad nikom nisu pomogli! - naglasio je.

