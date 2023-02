"RUSIJA JE UJEDINILA EVROPU POD AMERIČKI KIŠOBRAN ZA 48 SATI!" Đukić: NATO definisao svoju ulogu, svet koji smo poznavali JE UMRO

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je pregovore o slanju borbenih aviona Ukrajini. On je naglasio da ako bi zemlje članice NATO poslale avionu u Ukrajinu, to ne bi značilo da je NATO ušao u konflikt.

Dr Luka Kastratović, general-major u penziji, predsednik Izvršnog odbora Kluba generala i admirala Srbije i Milan Đukić, advokat, govorili o sukobu u Ukrajini u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija.

Đukić je podelio mišljenje o slanju borbenih aviona i uključenja NATO u sukob.

- Mislim da se NATO neće uključiti u sukob. Reč je o ofanzivnom naoružanju i dosad su se trudili da to bude defanzivno oružje. Trudili su se da to ne budu raketni sistemi i da izbegnu značajniju eskalaciju. Kako se stvari razvijaju na terenu pojavila se potreba za tenkovima - rekao je on.

Razumljivim je nazvao obećanje za kontigent tenkova koji stiže za dva meseca.

- Ukoliko bi Ukrajini bili isporučeni borbeni avioni to bi podrazumavalo novu fazu rata, i dalo bi joj mogućnosti koje ona do sada nije imala. Na kraju rata ćemo moći da sagledamo sve - rekao je.

Stoltenberg je rekao da je Moskva započela ofanzivu i da se ne vidi nikakav znak da se Putin priprema za mir. Kastratović se složio da je kraj neizvestan.

- Kad pogledamo tempo isporuke oružja i aviona izjave u Madridu kada kažu da će pomagati i večno ako treba, činjenica je da će rat dugo trajati. Možda ćemo tu nešto saznati, ali činjenica je da Amerika želi rat što duže. VIdimo upozoravajuću izjavu američkog genrala vazduhoplovstva koji kaže da je neizostavan sukob Kine i Amerike. Proizvođači oružja žele da rat traje duže .I ovo je rat Zapada i Istoka - rekao je Kastratović, naglasivši da to Americi ne odgovara.

Đukić kaže da rat nema smisla, ukoliko bi Ukrajinu prestale da pomažu velike sile Zapada.

- To nije ideja koju će neki razvijeni svet da prihvati, jer bi svaka od zemalja da se zapita ko je od nas sledeći? Nije uspela Amerika da ujedini Evropu, ali to je uspeo Putin svojom agresijom, za 48 sati, doduše ispod kišobrana SAD, ali imaju logičan strah da bi neko od njih mogao da bude sledeća žrtva imperijalističke Rusije - misli Đukić.

On ističe da je svet koji smo poznavali umro, kako je Rusija ušla u sukob sa Ukrajinom.

