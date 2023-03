TAJNA ORGANIZACIJA NTS -RUSKA ŠPIJUNAŽA: GRU, Nemci, MI-6 ili kako je general Turkul likvidirao protivnike Sovjetskog Saveza

NTS je skraćenica koja se koristi u zapadnoj literaturi. Na ruskom to znači Narodno radnički savez u ruskoj varijanti ima nešto što ne bi pohvalno moglo da se prevede sa srpskog na ruski - ljudi koji su solidarni. Zašto je NTS je bitan, jer je u njega prodro Turkul, a tad je NTS koristio Menzis koji je bio u to vreme šef SIS- ili (Secret inteligence service) ili danas Mi-6. Preko NTS-a se povezao sa Japancima, Tu je naprosto u tome je odigrao veliku ulogu atamana Semjon Semjonov, koji je prebegao u Japan posle revolucije bio je na Dalekom istoku.

NTS je uvek prolazio proveru SD-a, a to je Šelenbergova obaveštajna služba koja je bila deo nacističke partije i on u svojim memoarima koja su kod nas u celosti objavljeni 1986.

U Zagrebu o tome govori. Kod nas je sa englesku cenzurisanu verziju objavila izdavačka kuća RAD, memoare Valtera Šelenberga. Priču o NTS moramo da razumemo da bi razumeli kako se preuzima kontrola nad nekom organizacijom navešćemo jedan primer. Veliki Kim Filbi veliki iskreni antinacista, koji se oženio prvom ženom jevrerejkom da bi je spasao iz nacističke Nemačke i prebacio u Englesku.

Kim Filbi je bio u španskom građanskom ratu i povezao se sa Sovjetima i pitao je Ruse kako može da im pomogne. Oni su im rekli postani nacista,tako da je on uporno pisao u korist falange, da je to dovelo do tga da se približio Franku. Njihova ideja je bila da on likvidira Franka, ali se od toga odustala, a on je dobio za pisanje u korist Falange čak i orden od Franka. Znači bilo kakva organizacija se preuzima tako što se prvo ubacuju kadrovi koji će da budu predani terenskom radu. Terenski rad u bilo kakvoj organizaciji je bitan da se privuče pažnja ljudi. Bez privlačenje pažnje centrale partije ili organizacije bolje rečeno ne može se bez terenskog rada.

Ljudi koji se bave predano terenskim radom napreduju brzo. Onda je bitno stvoriti grupu svojih ljudi, biti srdačan sa svima, ali biti prijatelj sa nekima, kako bi se stvorio oslonac u toj organizaciji.

Nije dovoljno poznanike ubacivati nego i ljude kojima duboko verujete od detninjstva, škole. Kad se dovoljni broj ljudi ubaci onda se prelazi na fazu diskriminacije vođstva pokreta, onda kad se ta faza završi bira se novo rukovostvo kad ima dovoljno ljudi onda se preuzima kontrola. Zašto je NTS bitan, jer je NTS kontrolisao Turkulj od svojih 1930 -tih godina pa sve do svoje smrti. Njega su finnasirali Menzis koji je bio šef SIS-a tajnog obaveštajnog servisa, sadašnjeg MiG 6. NTS je nastao, u Beogradu, jer tamo nastaje sve što valja kod Rusa.

On je objedinio nekoliko organizacija. U početku se zvao Nacionalni savez ruske omladine u inostranstvu i to se desilo 1. Juna 1930 godine NTS je imao strogu kontrolu i važio za kontraobaveštajnu i pomoćnu organizaciju ROVS-a. NTS je okupljao intelektualce koji su se međusobno poznavali. Za svoj amblem je imao mešavinu ništa drugo ruske trobojke i ukrajinskog trozubca. To se smatralo za simbol velikog i ravnoapostloskog knjaza Vladimira Kijevskog. U ruskoj emigraciji reč Ukrajinac je imao geografsko značenje te među njima u isto vreme je mogao da se izjašnjava kao Rus i kao Ukrajinaci to nije ništa bilo čudno. NTS je u svojim pravilima imao da će da prima sve ljude rođene koje si rođeni posle 1895. On je imao za cilj da u svojim redovima okupi omladinu ruskog monarhizma i duhovnih vrednosti ruske zagranične crkve.

Na primer treći kongres NTS bio je u Beogradu 1934 godine. NTS se zanimao prebacivanjem ljudi u unutrtašnost Sovjetskog Saveza pa na primer 1935. sovjetsko - mandžurijsku garanoicu su prešli članovi NTS Inokеntij Kobilkin i Jefpamij Peljeradov i Boris Oljејnikov. Oni su došli do Moskve, širili poroagandu i krrenuli preko Sibira da se vraćaju u Mandžuriju. Uhapšeni su i streljani u Irkutsku.

To je jedan od dokaza da je NTS bio pod kotnrolom Turkula. Turkul je znao sve o akcijama ubacivanja u Sovjetski Savez i zbog toga je on bio vazda interesantan i za vrem Hladnog rata. N

TS se samo spominje u knjizi Džona Loftusa Pacovski kanali iz 1991 godine. Suština kod NTS je pod uticasjem Turkula postala organizacija koja je primala ogromni bnovac od zapada i za taj novac organizavoala slanje agenata u Sovjstski Savez, a pošto je to kontrolisao Turkul.

Svi agenti NTS za vreme Dzriogo svetskog rata i posle apsolutno svi su bili uhapšeni i streljani. To je jedan od glavnih uspeha Turkulja zašto što ga je tu dista pomogao Kim Filbi. Kurir.rs/B. Jovanović