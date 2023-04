DALEKI ISTOK -ZAŠTO SU ZA OVAJ PROSTOR PODJEDANKO ZAINTERESOVANI JAPAN, KINA I RUSIJA? Kratki vojno-istorijski pogled

Ruski Daleki istok je po jednom shvatanju deo Sibira, a po drugom shvatanju posebna celina. Postoji Daleko istočni federalni okrug, koji obuhvata manje više ceo Daleki istok, koji se sastoji od nekoliko oblasti: Primorski kraj, Amurska oblast, Kamčatski kraj i Sahalinska oblast.

Što se tiče Dalekog istoka, počinemo od njegove istorije, jer je vrlo značajan za Japan i Kinu i naravno za Severnu Koreju, jer na Dalekom istoku postoji granica sa tom državom u dužini od osam kilometara.

Tamo postoje samo dva velika grada Vladivostok od 600.000 stanovnika i Habarovsk otprilike 400-500 hiljada stanovnika. Sve ukupno na Dalekom istoku ima od 1,5 do 2 miliona stanovnika.

Daleki istok je od strateškog značaja za Rusiju, koja odatle ne pomera većinu svojih vojnih snaga. Sa Dalekog istoka u Ukrajini se trenutno bore Crne beretke Tihookeanske flote (pomorsko desantna pešadija).

Međutim značaj Dalekog istoka se ogleda u tome što od 1860. Rusi prave tvrđavu oko Valdivostoka. Ja bih rekao utvrđeni rejon, koji je zahtevao milion vojnika da bi bio osvojen.

Dok Rusi nisu napravili Vladivostok i utvrđene tvrđave, Daleki istok nije bio uopšte interesantan Japancima, a Japanaci tek na nagovor Britanaca počinju da se zanimaju za njega, jer su Britanci sa Japancima od 1902. u strateškom partnerstvu vojnom i političkom.

Japanu je to bilo potrebno da izleči komplekse, jer je Japan pošto poto hteo da ga priznaju kao silu, pa je taj i taj sporazum sa Velikom Britanijom služio u tu svrhu.

Japan sa Rusijom pokreće 1094 rat u kome pobeđuje Rusiju u dve bitke.

Jedna je kod Mukdena u Kini, a druga kod ostrva Cušima u Japanskom moru, gde je ruska flota poražena.

Suština ruskog poraza je u tome što je ruska flota morala iz Evrope da plovi oko Afrike da bi došla do Dalekog istoka i zato se desila bitka kod Cušime i da bi došli oni su morali da prođu japasnku blokadu. U tom ratu se istakla krstarica Varjag, koja je isplovila iz korejske luke na početku rata.

Koreja je od 1910 bila po japanskom okupacijom, a kad je izbio rat ona nije bila okupirana.

Varjag kad je isplovio iz Korejske luke znajući da ga čekaju japanski brodovi i krenuo je u bitku. Cela posada je hrabro poginula.

Rusi su imali bazu u Port Arturu. Inače postoji ikona Majke božije Portarturske jer se za vreme opasade Porta Artura od strane Japanaca ukazala bogorodica sa Veronikom, koja u isto vreme služi kao Pokrov Presvete Bogorodice. Ikona je veoma neobičnog stila. Daleki istok je tek sA dolaskom Putina na vlast dobio pravu pažnju Moskve.

Na primer u Vladivostoku postoji jedan savremeni svetski univertitet koji se zove "Dalekoistočni federalni univerzitet" koji ima međunarodnu saradnju sa univerzitetima u Kini, Japanu, Koreji i Kaliforniji SAD u, što mi za MGIMO ne možemo da kažemo, jer imaju saradnju sa italijanskim, nemačkim, francuskim i sa dva britanska univerziteta.

Glavni grad dalekog istoka Vladivostok ima 600.000 ljudi. Nikakve značajne industrije u njemu nema. Ljudi su zbog posla morali da odlaze u druge delove Rusije. Tek izgradnjom Kosmodroma “Istočni” pojavili su se uslovi za otvaranje novih radnih mesta za ceo Daleki istok.

Rat 1905 se završava tako što Rusija predaje Japanu pola Sahalina i Rusija gubi suverenitet. Godine 1939 dolazi do sukoba između Japana i Sovjetskog Saveza i u obe bitke Žukov pobeđuje jer je bio komandant snaga na Dalekom istoku. To uopšte ne dokazuje da je on vrhunski vojskovođa, jer on to nije, nego je Rihard Zorge vrhunski obaveštajac. Znači dve bitke su bile kod mesta Halhin Gol na kinesko-mogolskoj granici i kod jezera Hasan na Dalekom istoku. Pošto su Japanci tu doživeli poraz, onda su se odlučili da se šire na jug.

Drugi svetski rat 1945 završava se 17. septembra 1945. jer su se Staljin i Ruzvelt Frenklin Delano dogovorili da će Sovjetski Savez ući u rat protiv Japana tri meseca pošto se završi rat u Evropi i da napadneuJapan.

Japan je insisitirao na tome i dobio sporazum o nenapadanju sa Sovjetskim Savezom 1941, ali im Staljin nije zaboravio poraz kod Mukdena i Cušime i pošto poto je hteo južni deo ostrva Sahalin da vrati i da dobije još nešto proide kao kaznu za Japan, koji su ostali bez Kurilskih ostrva koja su važna sa vojnostrateškog gledišta, jer se oni kao luk se prostiru bukvalno od Sahalina i zatvaraju taj prostor i prave zaliv od Sahalina do Vladivostoka i čine taj prostor unutrašnjim ruskim vodama što omogućava smeštanje strateških nukelarnih podmorenica koje mogu da duboko da rone. To mesto je najdublje posle Marijanskih ostrva koje najdublje na zemlji. Kurilska ostrva doprinose strateškoj prednosti Ruske Federacije. Vojno su ojačana za vreme Medvedeva kada je bio predsenik. Godine 1974 bio je sastanak između predsednika Forda i Brežnjeva na Dalekom istoku.

Na Dalekom istoku je bio kratkotrajan rat između Kine i Sovjetskog Saveza, gde je Kina bez ikakvog razloga napala Sovjetski Savez i doživela težak poraz.

Tada se 69 ruskih graničara se suprostavilo kineskoj diviziji. Kinezi su tada imali stravične gubitke oko 3.000 stradalih. Bitka se vodila oko jezera Danajski na Amuru. Međutim Rusi se odbranili višecevnim raketnim bacačima BM-21 Grad. Zato tvrdim da nam trebaju još dve artiljerijsko-raketne brigade.

Putin je 2001 Damajska ostrva predao Kini 2001 što je bio uslov za početak bilo kakvih ekonomskih-političkih pregovora između Kine i Ruske Federacije. Godine 1983 na Dalekom istoku u rejonu Kamčatke je srušen putnički avion korejske nacionalne avio kompanije KAL. To je bio let KAL 007. Pošto je odstupio od rute i ušao u zabranjenu vojnu zonu, srušen je od strane Sovjetskog Saveza. Postoje priče da je to bila specijalna operacija CIA i Ronalda Regana protiv Sovjetskog Saveza i da u tom avionu nisu postojali putnici nego smao lutke. To je samo jedna od priča.

Godine 1976. sovjetski pilot, inače Ukrajinac Vikotor Belenko preleće sa MiG-25 Foksbat u Japan i Amerikanci i Japanci vraćaju avion tek posle 39 dana.

Značajno za Daleki istok je i što je čuveni hokejaš Vjačeslav Fetisov bio ministar sporta Ruske federacije. On je pošto -poto hteo da na primer postoji hokejaški klub, obezbedio je pare da se podigne hokejaška hala. Oba grada imaju sada značajne hokeajške klubove. To govorim zbog toga, što oni imaju hokej, ali nemaju fudbal i drugi vid sporta nije razvijen. Ali hokej mora da ima jer je to ruski nacionalni sport.

Pored kosmodorma "Istočni" Oleg Deripsaka gradi puteve po Dalekom istoku. Roman Abramovič je bio guverner Kamčatskog kraja i podigao veliki broj socijalno neophodnih ustanova, vrtića, bolnica, škola. Putin ga je tada pitao da li bi bio guverner Kamčatskog kraja, pristao je. Njega su naprosto Čukči obožavaju iako je Kamčatku posetio nekoliko puta. Kada je prvi put obišao Daleki istok zgranuo se kako tamo nema ništa i uložio svoj veliki novac sa kojim je uradio izuzetne stvari.

Ljudi koji žive na Dalekom istoku su svesni da neće nikad videti Moskvu. Letovi su preskupi. Transibirskom želenicom treba 7 dana do Moskve, to je više turistički nego poslovno.

Guverner Vladivostoka i Primorskog kraja Kožemijaka je veoma sposoban guverner. Sposoban toliko da je posetio front i jednice Tiho okeanske flote, nekoliko puta, doneo pomoć i da je jedni gubernator koji je išao na liniju fronta, da da stvarnu podršku.

Kada je počeo sukob sabrao je sve poslovne ljude i rekao: "što smo se zezali, zeali smo se, adje skupite svu pomoć za front " i lično je delio.

Ja mogu da kažem da Daleki istok je stvarno osoben da malo ljudi koje uopšte dođu sa Dalekog istoka studiraju u Moskvi oni se drže svog kraja, zato su osobeni. Oni su se sele ka Novosibrisku i Tomsku koji je prelep kraj, koji ima puno drvenih građevina iz 19 veka i u Irkutsku takođe. To su dva najlepša grada za razliku od Sankptetrburga koji nije ruski grad, jer su ga pravili Francuzi i Italijani.

Što se tiče Tihoekanske flote ona je eskadra, a nije flota. Ima brodove minolovce, minopolagače, korvete i fregate. Nuklearne podmrnice koje postoje su Delta III, Oskar II i jedan Tajfun, dok su najbolje podmrnice klase Borej u Severnoj floti da se suprostave NATo na severnom Atlantiku. Tihoekanska flota ima zadatak da štiti tihoekansko pribalje od poseta stranih mornarica i tako je kocipirana. Razlika između eskadre i flote je u tome što se eskadra ograničava na mora pa smo imali Sredozemnu eskadru. Tihoekanska flota ne izlazi na okean. Ona samo ima manevre sa Kinom i Indijom u priobalnom podrčuju.

