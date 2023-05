NE MOŽE DA POBEDI, NE MOŽE DA IZGUBI, NE MOŽE DA STANE: Putin dospeo u NEMOGUĆU situaciju, jer nikada nije imao plan B za Ukrajinu

- A od početka rata postojalo je samo jedno mesto da se razume izabrani tajming i pravac a to mesto je u glavi Vladimira Putina. Ovaj rat je u potpunosti potekao odatle, bez ikakvog uticaja njegovog kabineta ili vojnih komandanata i svakako bez masovnog pristanka ruskog naroda. Dakle, Rusija će biti zaustavljena u Ukrajini, pobedila ili izgubila, tek kada Putin odluči da stane, piše piše Tomas Fridman, američki pisac i politički komentator, trostruki dobitnik Pulicerove nagrade u svojoj kolumni za Njujork tajms.

foto: EPA Gavriil Grigorov Sputnik

On tvrdi da to dovodi do činjenice da Putin nikada nije imao plan B.

- Sada je očigledmo da je mislio da će upasti u Kijev zauzeti ga za nedelju dana, postaviti lakeja za predsednika, staviti Ukrajinu u džep i stati na kraj bilo kakvoj ekspanziji EU, NATO ili Zapada u Rusiju. To nas opet dovodi do činjenice da je Putin je dospeo u situaciju u kojoj ne možete da pobedite, ne možete da izgubite i ne možete da prestanete. Nema više šanse da preuzme kontrolu nad celom Ukrajinom. Istovremeno, on ne može sebi da priušti da bude poražen, posle svih ruskih žrtava i resursa koje je potrošio. Tako da ne može da prestane. Drugim rečima, budući da Putin nikada nije imao plan B odlučio se za kazneno bombardovanje, često neselektivno, na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu – rat na iscrpljivanje – u nadi da će nekako izvući dovoljno krvi od Ukrajinaca i uliti dovoljno iscrpljenosti među zapadnim saveznicima Kijeva da odustanu, piše Fridman.

Fridman piše da se Putinov "plan B" sad sastoji od prikrivanja da je plan A propao, i da je sada u toku operacija „Spasi obraz“, što rat u Ukrajini čini jednim od najužasnijih i najbesmislenijih ratova modernog doba - vođa uništava civilnu instrastrukturu druge zemlje dok mu ona ne pruži dovoljno pokrića da sakrije činjenicu da je bio potpuna budala.

Ilustracija foto: AP LIBKOS

- U svom govoru povodom Dana pobede u Moskvi Putin je, bez ikakvih argumenata, pokušao da opravda rat koji je započeo iz svoje lične fantazije da Ukrajina nije prava zemlja već deo Rusije. Tvrdio je da su njegovu invaziju isprovocirali zapadni „globalisti i elite“ koje „pričaju o svojoj eskluzivnosti, suprostavljaju ljude, dele društvo, izazivaju krvave sukobe, seju mržnju, rusofobiju, agresivni nacionalizam i uništavaju vrednosti tradicionalnih članova porodice koje neku ličnost čine ličnošću“, piše Fridman.

Po njegoim rečima,čini se da Putina danas prilično plaše dva pitanja: aritmetika i ruska istorija.

- Jedna od najvećih lekcija koju sam naučio kao kolumnista za međunarodne odnose koji izveštava iz autokratskih država jeste da bez obzira na to koliko je mesto strogo kontrolisano, ma koliko brutalan i gvozden njegov dikatator bio SVI GOVORE, svi znaju ko krade, ko vara, ko laže, ko je sa kim u vezi. Jasno je da to zna i Putin. On zna da će, čak i ako dobije još nekoliko kilometara od istočne Ukrajine i zadrži Krim, dok zaustavi ovaj rat njegovi ljudi izvršiti okrutne aritmetičko izračunavanje njegovog plana B počevši od oduzimanja.

Bela kuća je prošle nedelje izvestila da je oko 100.000 ruskih boraca ubijeno ili ranjeno u Ukrajini samo u poslednjih pet meseci i da je oko 200.000 mrtvih ili povređenih od kako je Putin započeo rat u februaru 2022. To je veliki broj žrtava čak i za veliku zemlju i možete primetiti da je Putin zabrinut zbog toga što njegovi ljudi pričaju o tome, jer je, osim što je kriminalizovao bilo koji oblik neslaganja u aprilu požurio sa zakonima kako bi se suzbilo izbegavanje regrutovanja. Sada svako ko se ne odazove pozivu za regrutaciju biće ograničen na prodaju imovine, bankarstvo, čak i dobijanje vozačke dozvole, navodi Fridman.

On piše da je druga stvar koje je Putin svestan : „Bogovi ruske istorije su izuzetno nemilosrdni prema vojnom porazu".

foto: AP Gavriil Grigorov

- U modernoj eri „kada ruski lider završi rat sa jasnim porazom ili bez pobede obično dolazi do promene režima. Ruski narod će, uprkos priznatom strpljenju, mnogo toga oprostiti, ali ne i vojni poraz“.

Upravo iz ovih razloga, ukrajinski sukob je daleko od kraja i da bi mogao postati mnogo gori pre nego što se završi, piše Fridman.

(Kurir.rs/Newsweek)