VAGNEROV NOŽ U LEĐA PUTINU?! Sagovornici Kurira otkrivaju šta se krije iza priče o navodnoj IZDAJI PRIGOŽINA NA UKRAJINSKOM FRONTU

Krajem januara, dok su se njegove plaćeničke snage borile za Bahmut, šef Vagner grupe Jevgenij Prigožin dao je Ukrajini ponudu, piše Vašington post, pozivajući se na curenje informacija iz obaveštajnih službi.

Prema pisanju američkog medija, Prigožin je rekao da će, ako ukrajinski komandanti povuku svoje vojnike iz oblasti oko Bahmuta, Kijevu dati informacije o pozicijama ruskih trupa, koje bi Ukrajina mogla da iskoristi da ih napadne.

Prigožin je kako navodi Vašington post taj predlog preneo svojim kontaktima u ukrajinskoj vojno-obaveštajnoj administraciji, sa kojima je održavao tajnu komunikaciju tokom rata, prema ranije neprijavljenim dokumentima američke obaveštajne službe koji su procurili na platformu za grupno ćaskanje Diskord.

Dokument koji je procurio ne pojašnjava koje je položaje ruskih trupa Prigožin ponudio da otkrije.

Jedan zvaničnik je rekao da je Prigožin više puta davao ponudu u vezi sa Bahmutom, ali da ju je Kijev odbio jer zvaničnici nisu verovali Prigožinu, smatrajući da su njegovi predlozi neiskreni. U intervjuu za The Vashington Post ovog meseca, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odbio da potvrdi svoje kontakte sa Prigožinom.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su komentarisali navode Vašington posta su dr Luka Kastratović, general-major u penziji i predsednik IO Kluba generala i admirala Srbije i Srba Filipović, analitičar.

- U ovom trenutku je teško dati tvrdnju da li je to tačno ili ne iz jednostavnog razloga jer je to rat informacijama i dezinformacijama. Nije za poverovati da Zapad ne zna položaje Ruske Federacije na frontu. Danas postoji toliko sredstva izviđanja, pa čak i iz kosmosa, nije neophodno da Prigožin to otkrije. Ovo je jedna u igri informacija radi podizanja morala ukrajinskom narodu i vojsci, a ujedno i demotivisanje ruske strane. Jedno vreme, ali kratko jer nije imalo utemeljenje, susedi Rusije na jugu imaju odrede koji su spremni da ruše Putina. Tako da je ovo jedna u nizu psiholoških aktivnosti - započeo je Kastratović, pa nastavio:

- Za Ameriku se Rusija upoređuje sa Hitlerom i tadašnjom Nemačkom, kao zločincima i okupatorima, a zaboravljaju šta su radili osam godina i kako su bombardovali režim Zelenskog. Svakodnevno su bombardovali i ubijali decu - rekao je Kastratović pokazujući neke slike, ali ne potkrepivši nikakvim dokazima svoje tvrdnje.

- Kako mobilišu svoje snage, pa naš list Politika je objavila slike gde se vide deca od 7 godina kako se pripremaju za rat. Ako pogledamo kartu agresije nad Jugoslavijom, gotovo nema tačke koju nisu bombardovali, a neke gradove, mesta i objekte su bombardovali više puta - dodao je Kastratović.

S obzirom na to da su se pojavile razne priče o Vagner grupi i njihovom dejstovovanju, Filipović je analizirao radnje vagnerovaca u poslednjih godinu dana:

- Delovanje kao delovanje, oni su sve vreme ratovali za interese Ruske Federacije. Doduše, poslednjih nedelja ili meseci postoje nesuglasice između režima u Kremlju i vođe Vagner grupe. Njihove nesuglasice zasigurno utiču na položaje ruske vojske u Ukrajini. Kada vidite da vrh države nema dobre odnose sa predstavnikom privatne vojske, onda ni ti vojnici ne znaju šta ih ne snašlo, šta rade i za koga ratuju. Vidimo da je izjavio jednom prilikom da ne zna zbog čega mora da puca u leđa vojnicima koji se povlače sa fronta. Vidimo tu više stvari da ne funkcionišu. Izvesno je da Rusi ne mogu da dobiju rat jer kad nemate slogu, ni motivisanu vojsku, teško da možete uraditi neke velike stvari.

