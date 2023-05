"PRIGOŽIN DAJE SEBI REKLAMU, KADA SE ZAVRŠI RAT IMAĆE OTVORENA VRATA ŠIROM SVETA!" Stručnjaci otkrili tajnu pripadnika Vagnera

Jevgenij Prigožin, šef Vagnerovih snaga, ponudio je ukrajinskoj vladi da otkrije položaj ruskih trupa, objavio je u nedelju Vašington post, pozivajući se na procurela dokumenta američke obaveštajne službe.

Zauzvrat, Prigožin je navodno zatražio da Ukrajina povuče svoje trupe iz istočnog grada Bahmuta, navodi se u izveštaju.

Dokumenti ne preciziraju koje su pozicije ruske vojske bile na stolu u Prigožinovom predlogu, a ukrajinski zvaničnici su navodno odlučili da ne prihvate njegovu ponudu, navodeći nedostatak poverenja i da li će on održati svoj deo pogodbe.

foto: Printscreen/Meduza

Šef paravojne plaćeničke organizacije Vagner Jevgenij Prigožin demantovao je danas navode da je ponudio da vladi u Kijevu otkrije položaje ruskih trupa.

U audio poruci koju je njegova pres-služba objavila na Telegramu, Prigožin je te navode nazvao ''besmislicom'' i ocenio da iza napada na njega stoje stanovnici moskovskog predgrađa Rubljovka, dom poslovne i političke elite.

U emisiji "Usijanje" su gostovali Đorđe Aničić, penzionisani potpukovnik protivvazduhoplovne odbrane, i dr. Vinko Pandurević, penzionisani general, gde su se dotakli pitanja vezanih za Vagner grupu i navodnu Prigožinovu ponudu Ukrajini.

Pandurević je izneo svoje mišljenje o trenutnoj situaciji i sukobu između Prigožina i Kremlja, ističući da je Vagner grupa postala eksponirana u medijskom smislu.

- Ti procureli dokumenti su objavljeni još pre mesec dana i bile su informacije o situaciji a frontu i polažaja ukrajinske vojske. Međutim, tada se Jevgenij Prigožin nije pominjao u tom momentu. Ovo je došlo u trenutku kada već nekoliko nedelja traje vrlo žestoka rasprava između Prigožina i Kremlja odnosno između Ministarstva odbrane Ruske Federacije i Vagner grupe. Vagner je tu eksponiran u medijskom smislu - rekao je Pandurević.

foto: Kurir televizija

Pandurević je izrazio sumnju u inkorporaciju Vagnera u rusku vojsku i istakao da je Prigožin teško mogao pomoći Ukrajincima u tom smislu.

- Mi sada stičemo utisak da tamo ratuju dve komponente oružanih snaga Rusije, a to je Vagner i neke kosmičko-raketne snage koje gađaju ciljeve po dubini. Ovo je malo verovatno da se ovako nešto moglo desiti i tu postoje više razloga. Jedan od njih je da u neposrednoj liniji dodira i jedna i druga strana tačno zna gde su raspoređene jedinice, bar u prvih desetak kilometara u toj zoni borbenih dejstava. Manje se zna o onim snagama koje su po dubini raspoređene, a najmanje se zna o njihovom raspoloženju, spremnosti i eventualnom uvođenja u borbu. Sa druge strane Prigožin je angažovan u jednom delu fronta i on ima uvid u baš taj deo fronta na kome jeste i nema šira saznanja šta se zbiva levo i desno. Tako da on nije mogao pomoći Ukrajincima nešto u tom smislu - rekao je Pandurević i dodao:

- Da li su to Amerikanci pustili namerno u javnost da bi još više produbili taj jaz i sukob? Mislim da se kritike Prigožina ne upućuju toliko Putinu koliko se upućuju Ministarstvu odbrane, ali ja njega posmatram kao privatnu kompaniju i vojsku koja je morala već za ovih godinu dana da postane jedan uređen sistem i deo oružanih snaga Ruske Federacije. Da se uklopi u sistem rukovođenja i komandovanja i da nema nikakve posebne zahteve u odnosu na ostale snage ruske vojske.

03:37 PRIGOŽIN DAJE SEBI REKLAMU, KADA SE ZAVRŠI RAT IMAĆE OTVORENA VRATA ŠIROM SVETA! Stručnjaci otkrili tajnu pripadnika Vagnera

Takođe je naglasio da Vagner nije ključna vojska ruske vojske koja će rešiti rat, i da se njihova filozofija i način ratovanja razlikuju od profesionalnih vojnika.

- Mada oni nisu ključna vojska ruske vojske koja će rešiti ovaj rat. Njihova filozofija i način ratovanja i filozofija i način razmišljanja profesionalnih vojnika se mnogo razlikuju. I pre svega na tom fonu je nastao ovaj sukob - rekao je Pandurević.

Voditeljku Jelenu Pejović interesovalo je da li je Vagner inkorporiran na pravi način u rusku vojsku.

- To je morala da uradi vrhovna komanda ruskih oružanih snaga ili bar komandant operacije. Za mene ovo kritike Prigožina su improvizacija rukovođenja i komandovanja. Da li ste čuli jednog ruskog oficira ili ko komanduje jednim delom sektora odnosno fronta? Da li neko zna nekog generala ruskog osim ovog prethodnog Surovikina i načelnika generalštaba? Ali svi znaju Prigožina. On sebi daje reklamu i kada se završi ovaj rat ovde, imaće otvorena vrata širom sveta. Da li će biti Latinska Amerika ili Afrika, on će svoje usluge pružati drugim režimima i radiće neke prljave poslove za nekoga drugog - rekao je Pandurević.

foto: Kurir televizija

Aničić je govorio o formiranju Vagner plaćeničke vojske, navodeći da je Prigožin regrutovao zatvorenike iz ruskih zatvora i potpisao s njima restriktivne ugovore. Istakao je da se postavlja pitanje da li su pripadnici Vagnera spremni da daju svoj maksimum na frontu i da li im je prioritet opstanak ili ispunjenje ratnih ciljeva.

- Ta velika mobilizacija zatvorenika iz ruskih zatvora je jedan od načina kako je Vagner formirao svoju plaćeničku vojsku. Prvo trebalo je obezbediti sve te potvrde da možete da posećujete zatvore i da se obraćate jednoj kategoriji zatvorenika. Da se sklapaju ugovori sa tim ljudima koji su pristali da budu deo Vagnera. Ti ugovori su vrlo restriktivni, podrazumevaju da se pola godine bude pripadnik Vagnera. Prima se mesečna prinadležnost, u slučaju smrti sve je regulisano. Vrlo su precizno napisana pravila na frontu. Strogo je zabranjeno dezertestvo, izdaja prijatelja, uznemiravanje građanja, seksualno zlostavljanje žena na frontu. Za uzvrat svega toga, svaki pripadnik koji preživi posle 6 meseci dobija oprost te svoje kazne i daje se mogućnost da dobije pasoš. Jer u Ruskoj Federaciji onog momenta kada ste osuđeni, oduzima vam se pasoš - rekao je Aničić i dodao:

- Tako da se postavlja pitanje da li su oni spremni na frontu da daju svoj maksimum? Ili se postavlja pitanje da li oni na prvo mesto postavljaju ratni cilj ili na prvo mesto postavljaju, što je na neki način i prirodno, da ostanu živi?

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs