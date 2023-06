"UKRAJINSKA OFANZIVA JE MLAKA, RUSI NEĆE NI PEDALJ DALJE" Samardžija: I Poljska bi deo za sebe, nikad nisu odustali od Baltika

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objvio je početak dugo očekivane kontraofnzive, rekavši da se u ovoj zemlji trenutno odvijaju kontraofanzivne i odbrambene akcije.

Britansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su se u dva dana dogodile značajne vojne operacije u nekoliko sektora istočne i južne Ukrajine.

Za to vreme, ukrajinska Agencija za nuklearnu energiju saopštila je da je poslednji reaktor u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje stavljen u "hladno gašenje" kao mera predostrožnosti usred poplava izazvanih probijanjem brane Kahovka.

Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik dnevnog lista 'Politika' iz Moskve i Aleksandar M. Gajić, Centar za društvenu stabilnost razgovarali su o ovom sukobui u jutarnjem programu.

foto: Kurir tv

Mlaka ofanziva

Samardžija ističe da je ukrajinska ofanziva "mlaka" naspram ruskih snaga, a da je javno mnenje "ohlađeno" od reakcije na rat u Ukrajini.

- Rusi ne mogu da idu dalje od ovih granica. Osnovni cilj i ova vrsta napada govori o tome da je cilj da se zaustavi Rusija na granicama na kojim jeste i da ne ide dalje - rekao je Samardžija.

Gajić se slaže sa sagovornikom i smatra da je Zelenski arogantan u svom nastupu, te da je rat izgubio smisao i da nema podrške javnog mnenja za razumevanje daljeg ratovanja.

- Slažem se da nema više podrške u javnom mnenju. Sve više se može konstantovati da pozicije koje je Ruska Federacija zauzela treba da se prihvate takve kakve su, ali, ako to ne zadovolji apetite Moskve, možemo očekivati nastavak sukoba - kaže Gajić.

foto: Kurir tv

I Poljska bi deo kolača

Samardžija je primetio da, pored sudelovanja Zapada u ovom ratu, postoji još interesnih država u okolini Ukrajine, koje pretendiraju na ukrajinske teritorije.

- Poljska želi da uzme za sebe ukrajinske teriotrije koje su nekad bili u okviru Poljsko-litvanske unije u koje spadaju i delovi Belorusije, Rusije i baltičkih zemalja, iz 16,17,18. veka. Poljaci nikad nisu odustali od želje da osvoje taj deo Evrope. Onog trenutka kada stane ruska ofanziva, ona neće odahnuti. Nisu slučajno onoliki Ukrajinci pobegli u Poljsku - rekao je i pojasnio:

- Prvo zato što preko Poljske ulaze u EU, a drugo zato što je većina tih Ukrajinaca pripadala Poljskoj. I poslednja i najvažnija stvar je što se sve više na scenu vraćaju autoritarni režimi i Poljska će tim režimom to i ostvariti. Tu ne može da bude mira tek tako.

Gajić je dao mišljenje o nastupu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegovog javnog potenciranja da Ukrajina pristupi NATO alijansi.

- Mislim da ne možemo o tome govoriti. Zelenski je toga svestan i to je ponovio u Kijevu, ali je on sam konstantovao da se to ne može desiti. On zapravo tako želi da zaštiti teritorije od Rusije, ali je tako nešto nemoguće, jer dolazi do direktnog sukoba NATO i Ruske Federacije - rekao je Gajić.

03:14 RUSIJA/UKRAJINA

Ukrajina se pretvara u sajam za prodaju oružja, nadovezuje se Samardžija.

- Uvek je ključno ljudstvo. Dok čovek ne stupi na terotoriju ta teritorija nije osvojena. Primetno je da se ni na jednoj strani ne koristi ono što zaista te zemlje imaju, mislim na Rusiju i SAD, već samo ono što je, inače za prodaju. Ukrajina se pretvorila u sajam za prodaju oružja, jer je tamo sada sva roba koja je za prodaju. Prema tome, to je nadigravanje u tom smislu da vidimo ko ima bolju tehniku i kakvu ona perspektivu ima. Da se razvija i modificira - rekao je Samardžija, nastaviviši:

- Upotreba dronova je bila aktuelna na početku rata, pa su shvatili da imaju neka ograničenja. Vratili su se na stara naoružanja tenkove, avione, haubice... Prema tome, taj rat će se svesti na ono što je klasično u ratovanju. Zna se šta je za zemlju, zna se šta je za nebo.

Gajić deifitnivnim naziva cilj Ukrajine da proširi front van granica Ukrajine.

- To može biti i očajnički pokušaj da se utroše preostali resursi na same granice Ruske Federacije. Da se pokaže da su i oni nestabilni. Putin je bio primoran da deo svojih trupa prebaci i to nije slučajno. Upravo prebacivanje trupa na Belgorodsku oblast govori da će doći do oslabljenja drugih delova fronta, kao što je Luganska

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.