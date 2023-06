"RUSI SE NE ŠALE KAD PRIČAJU O NUKLEARNOM ORUŽJU!" Ekspert o stanju na frontu: Ako se pištolj pojavi u prvom činu, MORA DA OPALI!

Ukrajinske rakete pogodile su drumski most Čonhar koji povezuje Krim sa delovima južne Hersonske oblasti pod kontrolom Rusije, preusmeravajući saobraćaj na drugu rutu, saopštili su zvaničnici.

Takozvana „kapija Krima“, koju Rusi drugačije pišu kao Čongarov most, jedna je od nekoliko veza između Krima i kopnene Ukrajine. Polomika se povela i o nukleakrnoj elektrani u Zaporožju.

foto: Kurir Televizija

Milan Đukić, advokat i stručnjak za međunarodne odnose, profesor evropskog prava i nekadašnji ambasador u Briselu Duško Lopandić.

Lopadnić je mišljenja da je ponovno uvođenje retorike pretnji nuklearnim naporužanjem zabrnjavajuće:

- To je zabrinavanjća retorika i nije u pitanju samo retorika. Znamo da Rusija prebacuje jedan deo nuklearng naoružanja u Belorusiju. Bajdenova izjava, takođe, može da podigne nivo zabrinutosti. On je rekao da se Rusi ne šale kad pričaju o nuklearnom oružju. To može da se dovede u vezu sa posetom američkog državnog sekretara Kini - rekao je Lopandić i dodao:

- Mi smo u jednom velikom ratu koji ugrožava celu Evropu, a ne samo Ukrajinu koja je potpuno razorena. Mi smo u trećoj fazi rata. Prva je počela agresijom Rusije na Ukrajinu. Druga je trajala do utvrđivanja fronta i ruskog zauzimanja jednog dela Ukrajine, a treća faza se odigrava trenutno kao ukrajinska kontraofanziva. U pitanju je, možemo reći egzistencjalni rat u kojem učestvuje supersila koja ima najmoćnije oružje na svetu, i nikada u takvim uslovima ne može da se isključi korišćenje tog oružja.

foto: Kurir Televizija

Đukić se smatra da bilo šta što ima veze sa nuklearnim naoružanjem, pa makar to bila i propagandna retorika nikad nije bezopasno:

- Nikome nije svejedno bilo šta što je vezano za nuklearno oružje pa makar se ono spominjalo u propagndne svrhe.

Podsetio je na rušenje brane u Kahkovki kome je prethodilo međusobno optuživanje zaraćenih strana za planiranje takvog čina:

Barana u Kahkovki bila je jedna od najvećih koji je SSSR izgradio i ona je stradala kao posledica ovog rata, po čemu možemo videti dokle ide netrpleljivost zarađenih strana. I jedna i druga strana su u toku godinu dana optuživali ovu drugu da želi da digne u vezduh Kahovku. To vam je kao u onoj priči kada se pitšolj pojavi u prvom činu on mora da opali do kraja drame. Ekološkla katastrofa izazvana rušenjem brane je periferno ispraćena. To su dugorčne posledice koje neće moći da se saniraju.

02:35 RUSI SE NE ŠALE KAD PRIČAJU O NUKLEARNOM ORUŽJU! Ekspert o stanju na frontu: Ako se pištolj pojavi u prvom činu, MORA DA OPALI!

Istakao je da Kina i Indija utiču na Rusiju da ublaži retoriku pretnji:

- Indija i Kina su smirivale Rusiju i govorile da im smeta ta retorika. Čak je Putinovo skretaje ka Aziji nakon što je samoizbačen iz Evrpe bilo zbog takve retorike dovedeno u pitanje i vidimo da Putin posle susreta sa kineskim i indijskim zvaničnicima ublažava nastup.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.