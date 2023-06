ŠTA ĆE BITI SA VAGNEROM? Putin je proterao Prigožina ali ostalo mu je 25.000 problema: Trebalo je da ih kazni, a ovo ugasilo vatru

Klima u Rusiji smirila se dva dana nakon što je grupa ruskih plaćenika obustavila svoje napredovanje ka Moskvi i izbegla mogući sukob sa vojskom.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je u ponedeljak da ukida antiteroristički režim u glavnom gradu Rusije, koji je bio uveden tokom oružane pobune Vagnera, dok je nacionalni Komitet za borbu protiv terorizma saopštio da je situacija u zemlji "stabilna".

Rusija je tokom više od 24 sata bila na nogama, a predsednik Vladimir Putin je obećao da će kazniti plaćenike Vagnera koji su marširali ka Moskvi usput zauzimajući gradove, među kojima Rostov na Donu i Voronjež. Delovalo je da će situacija eskalirati – vagnerovci Jevgenija Prigožina oborili su šest vojnih helikoptera i jedan avion pri čemu je poginulo 20 vojnika, prema "Gardijanu".

Ali, onda je došlo do naglog preokreta. Beloruski dogovor je ugasio vatru. Prigožin je nakon sastanka sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom pristao da povuče svoje borce.

"Hteli su da rasformiraju Vagner"

- Hteli su sa rasformiraju Vagner. Mi smo krenuli u marš pravde 23. juna. Za 24 sata stigli smo na 200 kilometara od Moskve. Za to vreme nismo prolili nijednu kap krvi naših boraca. Sada je došao trenutak kada bi moglo doći do toga da se prolije krv. Prihvatam odgovornost za to što će se ruska krv proliti na jednoj od strana, zato okrećemo naše trupe i vraćamo se u suprotnom smeru, u terenske logore, prema planu - rekao je Prigožin.

Prema detaljima beloruskog dogovora koje je objavio Kremlj, šef Vagnera će povući svoje plaćenike sa puta za Moskvu i sam otići u Belorusiju. Krivični postupak protiv njega biće obustavljen. Dok su se jedinice Vagnera povukle, nije poznato gde je sada Prigožin. Nakon što je kasno u subotu viđen kako napušta Rostov, njegova lokacija nije bila poznata sledećeg dana. Ne zna se šta će Prižogin raditi u Belorusiji niti njegova dalja sudbina.

Ali, sada se otvorilo još jedno pitanje u ovom misterioznom razvoju dešavanja – šta će biti sa njegovim plaćenicima?

"Prigožin i njegovi ljudi neće odgovarati za pobunu"

Prema dogovoru, ni vagnerovci neće odgovarati za učešće u pobuni, već će moći da potpišu ugovor sa ruskim Ministarstvom odbrane. Prigožin je nekad uživao visoko poverenje Putina a njegova grupa je bila neizostavni deo ruskih vojnih angažmana u Ukrajini, Africi i Južnoj Americi.

Ali, pobuna do koje je došlo nakon što je Prigožin odbio da potpiše ugovor sa ruskim Ministarstvom odbrane i stavi svoju grupu pod vlast Sergeja Šojgua s kojim je unazad vodio “rat”, možda će imati izvesne posledice na sudbinu njegovih vojnika. Dugo pre pobune Prigožin je bio u sukobu sa ruskim vojnim vrhom, optužujući Šojgua i generala Valerija Gerasimova za katastrofalno vođenje rata u Ukrajini i uskraćivanje municije njegovim borcima.

Nazvao ih je “ološem” koji će “goreti u paklu”, a pre dogovora u subotu tražio je da Šojgu i Gerasimov dođu u Rostov na Donu.

Vagnerovci su imali važnu ulogu u ukrajinskom ratu kao “potrošna sila”, koja je bacana u najbrutalnije bitke. Vagnerovci su predvodili borbe za Bahmut, prozvan “klanicom” zbog žestokih sukoba. Sada je nejasno šta će biti sa njima, gde će da odu, da li će biti raspušteni – a još više kakav bi to uticaj imalo na ruski rat u Ukrajini i drugim zonama sukoba u kojima su operisali.

Neizvesna sudbina Vagnera

Dok im je šef – navodno – u Belorusiji, 25.000 njegovih plaćenika (kako Prigožin tvrdi) ili će se vratiti nazad odakle su došli ili potpisati ugovore sa Ministarstvom odbrane, piše “Politiko”.

Ruski vojni blogeri spekulišu da je Prigožin pokrenuo ofanzivu na vojni vrh zemlje kao odgovor na pokušaj integracije njegovih plaćenika u vojsku. Šojgu je prethodno naredio da svi “dobrovoljački odredi” na frontu u Ukrajini potpišu ugovor do 1. jula, što je Prigožin, kako je već pomenuto, odbio.

A vagnerovci koji potpišu ugovore možda neće činiti neku razliku na bojnom polju.

- Sa ili bez Vagnera Rusiji će biti teško da dobije ovaj rat. Postoji velika razlika u volji na dve strane. Ukrajinci su apsolutno posvećeni spasavanju svoje zemlje, bore se za svoju slobodu. Rusi su unešto zainteresovani za borbu protiv Ukrajine – a unešto i za međusobne sukobe – rekao je “Politiku” Mik Rajan, vojni strateg i bivši general Australije.

Pitanje je i u kojoj meri Putin može da veruje svojim novim regrutima koji su bili spremni da upadnu u Moskvu na Prigožinovu komandu.

- Rusija je upravo izgubila 25.000 vojnika. Na sve njih će se gledati sa sumnjom i smatraće se nepouzdanima – rekao je bivši general američkih snaga u Evropi Ben Hodžis.

Uticaj na rat u Ukrajini

Endru Vajz, potpredsednik studija Karnegijeve zadužbine za mir, smatra da bi Vagner mogao nastaviti da igra ključnu ulogu u ukrajinskom ratu. Stručnjak za Rusiju Dmitri Alperovič rekao je da je nakon Vagnerovog marša na Moskvu postojao “minimalni uticaj” na rat u Ukrajini i istakao da je sam Prigožin rekao da će se operacije nastaviti uprkos njegovom sukobu sa Ministarstvom odbrane.

- Ali, saga još nije gotova - rekao je on, ukazujući da će oslabljenom Putinu biti prepušteno da reaguje na neuspelu pobunu a da Prigožin tek treba da se oglasi otkako je objavljeno da ide u Belorusiju.

- Prigožin je i dalje tamo. Vagner i dalje postoji. Imaju mnogo oružja. Pokazali su se veoma sposobnima dok se rusko Ministarstvo odbrane pokazalo nesposobnim u odbrani ruske teritorije. Veoma je važno rezervisati naš sud i videti kako će se stvari dalje razvijati, a posebno šta će Prigožin da kaže i gde će da se pojavi u predstojećim danima.

Uticaj na Afriku

Dešavanja u subotu mogla bi da imaju posledice po Afriku, gde su plaćeni imali centralnu ulogu u dugotrajnim unutrašnjim sukobima, piše “Al Džazira”.

SAD su optužile Vagner da eksploatiše prirodne resurse Malija, Centralnoafričke Republike i drugde kako bi finansirao rat u Ukrajini. Grupa se takođe optužuje da ima aktivnu ulogu u Sudanu, gde je u toku građanski rat.

Obustava operacija grupe u Africi mogla bi se odraziti na finansije grupe. U subotu su ruski specijalci zaplenili su oko 48 miliona dolara iz sedišta Vagner grupe u Sankt Peterburgu.

Ali, neki stručnjaci smatraju da bi uticaj Vagnera u inostranstvu mogao pomoći da se grupa zaštiti od potpune izolacije od strane ruske vlade.

- Kremlju je nemoguće da marginalizuje Vagner – rekao je jedan stručnjak “Al Džaziri”, dodajući da je grupa potrebna Putinu da sprovodi svoju spoljnu politiku širom sveta – u Ukrajini, Libiji, Sirije, Maliju i drugde.

